Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí
La reciente rendición de las pruebas permite postular a la Admisión 2027 de la educación superior.
Desde este viernes 16 de julio se pueden revisar los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES, en su reciente edición de Invierno de 2026.
Cabe recordar que el proceso se desarrolló durante junio, a través de un proceso dirigido a personas egresadas de cuarto medio que buscan entrar a una carrera de la educación superior durante el próximo año.
Los resultados de la PAES de Invierno se pueden revisar en los sitios oficiales acceso.mineduc.cl o demre.cl, que requieren ingresar con usuario y contraseña.
Los puntajes que facilitan las pruebas serán válidos para el siguiente proceso de Admisión 2027, que comenzará con las postulaciones el 4 de enero.
En tanto, los estudiantes que no se encuentren conformes con su resultado pueden sumarse a la rendición de la PAES regular de 2026, que cuenta con inscripciones abiertas hasta el 22 de julio en el sitio del Demre.
Fechas de la Admisión 2027
La Admisión 2027 cuenta con las siguientes fechas clave, según determina el calendario del Demre:
- PAES regular finaliza su etapa de inscripción el 22 de julio.
- PAES regular se realiza el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
- Resultados de la PAES regular se publican el 4 de enero
- Postulaciones se realizan desde el 4 al 7 de enero.
- Resultados de selección el 18 de enero.
- Primera etapa de matrículas desde el 19 al 21 de enero
- Segunda etapa de matrículas desde el 22 al 28 de enero.
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