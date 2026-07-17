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    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio

    Según los investigadores, en última instancia, los hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos para diversas afecciones médicas, como arritmias, dolor de pecho, angina de pecho y “síndrome del corazón roto” (miocardiopatía por estrés).

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio. Foto: referencial.

    Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Bristol (Reino Unido) concluyó que el entrenamiento aeróbico moderado puede “reconfigurar” los nervios que controlan el corazón y los afecta de forma diferente en cada lado.

    La investigación fue publicada en la revista Autonomic Neuroscience. Según sus autores, en última instancia, los hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos para diversas afecciones médicas, como arritmias, dolor de pecho, angina de pecho y “síndrome del corazón roto” (miocardiopatía por estrés).

    El autor principal del trabajo y profesor titular de Anatomía Veterinaria en la Universidad de Bristol, el Dr. Augusto Coppi, declaró: “Este descubrimiento apunta a un patrón izquierda-derecha previamente desconocido en el sistema de ‘piloto automático’ del cuerpo que ayuda a controlar el corazón”.

    “Estos grupos de nervios actúan como el regulador de intensidad del corazón, y hemos demostrado que el ejercicio moderado y regular remodela ese interruptor de forma específica para cada lado. Esto podría ayudar a explicar por qué algunos tratamientos funcionan mejor en un lado que en el otro y, en el futuro, permitir a los médicos dirigir las terapias con mayor precisión y eficacia”.

    El estudio fue desarrollado en colaboración con el University College London, de Reino Unido, y la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de São Paulo, de Brasil.

    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio. Foto: referencial.

    Cómo el ejercicio regular puede “reconfigurar” el corazón

    Los investigadores utilizaron métodos avanzados de análisis de imágenes cuantitativas en 3D, lo que se conoce como estereología. Hicieron su estudio en ratas.

    Los resultados mostraron que las ratas entrenadas durante un período de 10 semanas tenían aproximadamente cuatro veces más nervios (neuronas) en el grupo cardiovascular del lado derecho del cuerpo que en el izquierdo, en comparación con las ratas no entrenadas.

    Por el contrario, las neuronas del lado izquierdo casi duplicaron su tamaño, mientras que las del lado derecho se redujeron ligeramente.

    El Dr. Coppi explicó: “Los ritmos cardíacos irregulares, conocidos como arritmias, el ‘síndrome del corazón roto’ inducido por estrés y ciertos tipos de dolor torácico suelen tratarse reduciendo la hiperactividad de los ganglios estrellados, los pequeños centros nerviosos pareados en la parte inferior del cuello y la parte superior del pecho que envían señales de aceleración al corazón”.

    “Al mapear cómo el ejercicio modifica estos ganglios en cada lado, el estudio ofrece pistas que podrían, en el futuro, optimizar procedimientos como los bloqueos nerviosos o la denervación, orientándolos hacia el lado con mayor probabilidad de ser beneficioso”.

    Precisó que estos hallazgos son preliminares y se obtuvieron en ratas, por lo que se requerirán estudios clínicos posteriores.

    Ahora, los científicos están planificando nuevas investigaciones para relacionar estos cambios estructurales con el comportamiento real del corazón en reposo y durante el ejercicio.

    Posteriormente, buscarán el mismo patrón izquierda-derecha en otros modelos animales y en humanos mediante marcadores no invasivos, según tienen previsto.

    Presumen que esto ayudará a determinar si la estimulación de un lado del grupo nervioso podría aumentar la eficacia de tratamientos, como los bloqueos del nervio estrellado o la denervación para las arritmias, el “síndrome del corazón roto” inducido por estrés y la angina de pecho de difícil tratamiento.

    En palabras del Dr. Coppi, “comprender estas diferencias izquierda-derecha podría ayudarnos a personalizar los tratamientos para los trastornos del ritmo cardíaco y la angina de pecho”.

    “Nuestro siguiente paso es comprobar cómo se relacionan estos cambios estructurales con la función y si aparecen patrones similares en animales más grandes y en humanos”, anticipó.

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