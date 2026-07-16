Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación. Foto: referencial.

Una investigación publicada a principios de julio en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology concluyó que el consumo moderado de café puede reducir el riesgo de padecer enfermedades hepáticas, incluido el cáncer de hígado .

El estudio siguió a 354.957 personas por más de una década. Los participantes no tenían cirrosis ni carcinoma hepatocelular al inicio del trabajo.

Factores como la ingesta de café, el tipo (con cafeína o descafeinado) y los aditivos (como azúcar o edulcorantes) se evaluaron mediante un cuestionario.

Los investigadores también analizaron exámenes de resonancia magnética en un subgrupo de la muestra.

Luego, midieron los riesgos de desarrollar una enfermedad hepática en base al número de casos de cirrosis que surgieron con el tiempo.

La cirrosis es la cicatrización del hígado, lo que resulta en un deterioro de su función. Es la consecuencia final de muchas enfermedades hepáticas crónicas.

El primer autor del estudio y hepatólogo de trasplantes en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles (California), el Dr. Hyunseok Kim, declaró a CNN: “Probablemente, estos sean los datos de seguimiento a largo plazo más completos sobre el impacto del café”.

“Vemos que probablemente, el beneficio para el hígado del café no viene de la cafeína, porque observamos un beneficio similar en los bebedores de café descafeinado. Así que parece estar más relacionado con el efecto antioxidante del café”, agregó, refiriéndose a los hallazgos.

Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación. Foto: referencial.

Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

Los investigadores encontraron que el potencial efecto protector del café generalmente aumentó cuanto más bebían los participantes.

De una a dos tazas diarias se asociaba con un 20% menos de riesgo de cirrosis, un 24% menos de riesgo de cáncer de hígado y un 31% menos de probabilidad de muerte relacionada con el hígado .

Entre tres y cuatro tazas diarias se relacionaba con un 35% menos de riesgo de cirrosis y cáncer de hígado, y un 41% menos de probabilidad de muerte relacionada con el hígado.

Cinco tazas o más estaban correlacionadas con un 32% menos de riesgo de cirrosis, una disminución del 47% en el riesgo de cáncer de hígado y un 42% menos de probabilidades de muerte relacionada con el hígado .

Además de las correlaciones mencionadas, vieron que las reducciones del riesgo entre las personas que endulzaban el café con azúcar o sustitutos eran levemente inferiores, pero similares.

Sin embargo, dijo Kim, se debe tener cuidado con el consumo de azúcar, edulcorantes artificiales y cremas muy procesadas .

Los participantes que consumían edulcorantes presentaban un nivel elevado de un marcador de inflamación hepática, lo que puede contribuir a la enfermedad del hígado graso, alertó el también profesor adjunto en la División Karsh de Gastroenterología y Hepatología del Centro Médico Cedars-Sinai.

Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación. Foto: referencial.

“Un mayor consumo de café se asoció con indicadores clínicos, de imagen y proteómicos favorables para la salud hepática. Estos hallazgos multidimensionales respaldan el consumo moderado de café sin azúcar como una estrategia sencilla para la prevención de enfermedades hepáticas” , escribieron los autores en su investigación.

Pese a lo anterior, precisaron que su estudio muestra asociaciones entre la ingesta del café y un menor riesgo de padecer enfermedades hepáticas. No obstante, no refleja una relación de causalidad .

Junto con ello, el trabajo tiene ciertas limitaciones, como que la ingesta de café solo se midió al principio y cuando se realizaron las imágenes avanzadas de resonancia magnética diez o más años después.

Kim detalló que más del 90% de los participantes eran europeos y relativamente conscientes de su salud, y que solo el 10% de todo el grupo se sometió a los exámenes de resonancia.

En sus palabras, “puede haber un poco de sesgo”.

“Se necesita una validación adicional para determinar si este beneficio será el mismo en un grupo étnico diverso”, agregó.

Aunque la ingesta moderada de café se ha relacionado con múltiples beneficios para la salud tanto en esta como en otras investigaciones, su consumo excesivo también puede presentar algunos riesgos. Principalmente, debido a la cafeína .

En este artículo de La Tercera encontrarás una serie de consideraciones a tener en cuenta, así como los resultados de otros estudios que han analizado sus potenciales beneficios.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud o nutrición, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.