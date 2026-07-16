SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

Mediante la Resolución Exenta N° 94 del 15 de julio de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ajustó la nómina de plataformas de apuestas en línea que operan en el país, marcando un hito en la tributación de estos servicios.

Tras el anuncio de la institución advirtiendo que a partir del 15 de julio se comenzaría a aplicar el mecanismo de cambio de sujeto del IVA digital a aquellas empresas que no se inscribieran para declarar y pagar este impuesto, 25 plataformas decidieron registrarse en tan solo un día.

Entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, estas 25 firmas dedicadas a las apuestas online se acogieron al régimen simplificado ante el SII para el pago del IVA a los servicios digitales.

Dentro de este grupo que optó por regularizar su situación figuran operadores vinculados a dominios muy conocidos en el país, pertenecientes a sociedades como Betsala B.V.; W&C N.V. (www.pokerenchile.com; Ingus Bridge Corp (www.juegaenlineachile.com); Gladia N.V. (https://jugabet.cl); 1XBET; S3 Tech N.V. (https://estelarbet.cl); Betway Limited; Kaizen Gaming International Limited (operadora de Betano); Polar Limited (http://coolbetchile.com) y Netplay Malta Limited (www.betsson1001.com), entre otras.

Por otro lado, la misma Resolución N° 94 oficializó las medidas para aquellas plataformas digitales sin domicilio ni residencia en Chile que no realizaron su inscripción. Para asegurar el correcto pago del impuesto por los servicios remotos de apuestas, juegos de azar y casinos, el SII aplicará a estas empresas el mecanismo de cambio de sujeto. Bajo este esquema, la responsabilidad tributaria recae sobre los operadores de medios de pago (entidades bancarias y no bancarias), quienes deberán retener el 19 % del IVA en cada transacción realizada por los usuarios y enterarlo mensualmente en arcas fiscales.

La lista oficial de las 10 plataformas no inscritas que serán sometidas a esta retención forzosa incluye a firmas de gran alcance como Bet365, Stars, 1win.com, Electraworks, TheLotter, PokerStars, GGPoker, Betcris, LeoVegas y Roobet.

El SII logró identificar a estas plataformas gracias a la experiencia acumulada desde el año 2021 en la aplicación del IVA a servicios digitales prestados por plataformas extranjeras, monitoreando la información de las transacciones efectuadas con tarjetas de débito, crédito y prepago.

Control

Tras este proceso de registro, el SII procederá a revisar detalladamente la información entregada por las plataformas inscritas. Una vez confirmados los datos, se analizará que las declaraciones y pagos del IVA digital coincidan con las operaciones reales de cada plataforma de apuestas, utilizando para ello la información que los proveedores de medios de pago entregan periódicamente al SII.

La subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, explicó que “con la información que estamos recibiendo, podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se aplicará a partir de la aplicación de este impuesto”.