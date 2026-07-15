Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

Tesoro de la Baja Edad Media, sí. Pero también una reliquia binacional, un tesoro patrimonial vivo. Porque el Tapiz de Bayeux es tanto tela como una novela gráfica. Acaso la mejor manera que dejaron quienes vivieron dicha época para contar la famosa Batalla de Hastings, en octubre del 1066.

Ocurre que en las primeras horas de la madrugada del viernes 10 de julio de 2026, un camión blindado retrocedió lentamente hasta el muelle de carga del British Museum. De su interior descendió, con extrema delicadeza, una caja metálica del tamaño de un automóvil pequeño. Dentro viajaba uno de los tesoros más importantes de la historia europea: el Tapiz de Bayeux. Después de casi mil años, la emblemática pieza regresaba al suelo donde probablemente fue creada.

El traslado, calificado por testigos como “de película”, se realizó en absoluto secreto. El tapiz abandonó su sede habitual en el Museo de Bayeux, en Normandía, la noche anterior. Protegido en un doble contenedor con control climático, a prueba de impactos y vibraciones, cruzó el Canal de la Mancha en un tren de vehículos a través del Eurotúnel. El viaje total, de unos 560 kilómetros y 11 horas, contó con escolta policial constante.

Nicholas Cullinan, director del British Museum, no ocultó su emoción al recibir la obra: “Es la primera vez en casi 1.000 años que esta pieza tan importante de la historia británica —y también francesa— está en estas costas. Es increíblemente emocionante”, en declaraciones recogidas por los medios internacionales. Junto a él, la embajadora de Francia en el Reino Unido, Hélène Tréheux-Duchêne, celebró el momento como un símbolo de amistad renovada.

Detalle del Tapiz de Bayeux © La Fabrique de patrimoines en Normandie, Antoine Cazin La Fabrique de patrimoines en Normandie / A.Cazin & G.Debout / CC by-nc-sa

El operativo no estuvo exento de controversia. Expertos franceses advirtieron sobre el frágil estado de la pieza, que presenta numerosos desgarros, agujeros y pliegues acumulados durante siglos. Para minimizar riesgos, se realizaron ensayos con réplicas a escala real y el contenedor mantiene condiciones constantes de temperatura (20°C) y humedad.

El Reino Unido aseguró la obra por hasta 800 millones de libras esterlinas (más de 1.000 millones de dólares), una de las pólizas más elevadas para un bien cultural. A cambio, prestará a Francia importantes piezas del tesoro de Sutton Hoo y otros artefactos medievales. El coste total de la operación ronda los 20 millones de euros, asumidos por las autoridades británicas.

El presidente francés Emmanuel Macron, quien anunció el préstamo durante una visita de Estado en 2025, lo celebró como “una expresión tangible de nuestra amistad de larga data” y una oportunidad para “escribir el próximo capítulo” de las relaciones bilaterales tras el Brexit. “El tapiz es una historia inconclusa. Nos corresponde a nosotros continuarla”, escribió en The Times.

Llegada del Tapiz de Bayeux al Museo Británico. © Trustees of the British Museum

La Batalla de Hastings y la Conquista Normanda

El Tapiz de Bayeux, entonces, técnicamente es un bordado de lana sobre lino de 70 metros de largo (aprox. 230 pies) por 0,5 metros de alto, no es un simple tapiz sino un extraordinario relato visual de la Batalla de Hastings y la conquista normanda de Inglaterra en 1066.

Sus 58 escenas, con 627 figuras humanas, 737 animales, barcos, castillos y detalles cotidianos, narran cómo Guillermo, duque de Normandía (Guillermo el Conquistador), derrotó al rey Harold Godwinson, poniendo fin al dominio anglosajón.

Se cree que fue encargado por el obispo Odo de Bayeux, hermanastro de Guillermo, y bordado probablemente por artesanas inglesas, posiblemente monjas de Canterbury, alrededor de 1070-1080. Tras su creación en Inglaterra, cruzó el Canal hacia Normandía, donde ha permanecido casi ininterrumpidamente, salvo breves periodos en París. Es la primera vez que sale de Francia en más de 900 años y la primera vez que regresa a suelo británico desde su elaboración.

La Unesco lo incluyó en el Registro de la Memoria del Mundo en 2007. Para muchos historiadores, es “el primer cómic de la historia” y un documento insustituible para comprender los orígenes del Reino Unido moderno.

Detalle del Tapiz de Bayeux

El núcleo narrativo del tapiz es la Batalla de Hastings, librada el 14 de octubre de 1066 cerca de la actual localidad de Battle, en Sussex Oriental. Los hechos que desataron dicha confrontación se debieron a una intriga palaciega, tras el fallecimiento del rey inglés Eduardo el Confesor. Lo explica el historiador Jacques Heers en su célebre Historia de la Edad Media.

“A la muerte de Eduardo, Inglaterra, debilitada ya por los desórdenes internos, tuvo que enfrentarse a la dura competición entre tres pretendientes al trono: Haroldo, favorable a los daneses, que muy pronto se hizo coronar rey; Harald de Noruega, que atacó la costa este, y Guillermo de Normandía, que afirmaba haber recibido las promesas solemnes de Eduardo y Haroldo. Este último venció a los noruegos y se dirigió luego hacia el sur en busca del ejército normando, ampliado entonces por contingentes flamencos, de Picardía y del Poitou".

Así, comenta Heers, se llevó a cabo la mencionada contienda. “El 14 de octubre de 1066, en Hastings, la batalla se decidió en favor de [los normandos]: Haroldo fue asesinado. Guillermo se hizo coronar rey en Londres". Hay que agregar que los normandos -originarios de Escandinavia-, estaban establecidos en Francia, donde se asimilaron a la población local e incluso juraron lealtad al rey Carlos III de Francia y recibieron de él lo que posteriormente fue el Ducado de Normandía. Pero siempre mantuvieron cierta independencia.

El tapiz no solo documenta estos hechos, sino que ofrece una visión única de la vida medieval: armaduras, barcos vikingos normandos, tácticas militares y costumbres de la época.

La expectación es enorme. Las entradas para los primeros meses de la exposición, que se inaugura el 10 de septiembre de 2026 y se prolongará hasta el 11 de julio de 2027 en la Sainsbury Exhibitions Gallery, se agotaron en pocas horas. Se calcula que cientos de miles de visitantes acudirán al British Museum para contemplar la obra desplegada en toda su longitud.

Tras la muestra, el tapiz regresará a Francia para someterse a una delicada restauración en su museo de Bayeux, actualmente en obras.