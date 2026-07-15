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    La pizarra del Mundial en La Tercera: sigue por streaming el encuentro que juntará a Nicolás Córdova, Daniel Garnero y Fernando Gago

    El evento, que se realizará este martes en el Claro Arena y es organizado por La Tercera y El Deportivo y presentado por Jugabet, tendrá a los técnicos de la Selección, Universidad Católica y Universidad de Chile en un rol distinto al habitual: como analistas del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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    El Deportivo
    La Pizarra del Mundial, el evento que juntará a Córdova, Garnero y Gago en el Claro Arena.

    Termina el Mundial y, como suele suceder al final de cada torneo de esta magnitud, llega el momento de analizar el certamen que ha concentrado la atención del planeta durante un mes. Un evento que concentró a las mejores figuras del balompié y que deja múltiples conclusiones que van desde quien se queda con el trofeo más apetecido hasta las nuevas tendencias en materia física y táctica.

    La Tercera y El Deportivo, con la presentación de Jugabet, abren el espacio para la discusión y el análisis. El encuentro, que se realizará el martes 21 de julio, a las 19 horas, en el Claro Arena, será protagonizado por quienes cuentan con la mayor autoridad para abordar las distintas temáticas vinculadas al juego: Nicolás Córdova, el técnico de la Selección; Daniel Garnero, el estratega de Universidad Católica y Fernando Gago, el entrenador de Universidad de Chile. Será transmitido por latercera.com, eldeportivo.cl y sus respectivas redes sociales.

    El conversatorio se centrará en las nuevas tendencias que el Mundial le legará al fútbol, a través del desarrollo de diversas temáticas relacionadas con lo que se ha podido observar durante los encuentros que se han desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.

    El análisis táctico, por ejemplo, será un elemento esencial en la revisión que realizarán los entrenadores de la Roja, los cruzados y los azules. Habrá especial detención en determinar si se produjeron innovaciones relevantes en las propuestas de los técnicos que dirigieron a las 48 escuadras que, en un formato inédito, participaron en el torneo.

    La Pizarra del Mundial, el evento que juntará a Córdova, Garnero y Gago en el Claro Arena.

    Figuras y participación

    También se repasará la actuación de los nombres más rutilantes de la actualidad, con especial énfasis en emblemas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes, después de brillantes carreras, llegaron a Norteamérica a disputar su último certamen de esta naturaleza y terminaron ratificando su vigencia en el más alto nivel.

    Por cierto, el relevo de estas rutilantes figuras, encabezado por Lamine Yamal, también tendrá un espacio relevante en la conversación.

    La organización tiene previsto abrir espacio a la participación de quienes asistan al encuentro, quienes tendrán la posibilidad de interactuar con los estrategas, en el afán de ampliar sus conocimientos respecto del desarrollo del juego y de las variables que terminan transformándose en decisivas a la hora de conseguir resultados.

    Más sobre:Daniel GarneroMundial 2026Fernando GagoNicolás CórdovaClaro ArenaEl DeportivoLa TerceraFútbolFútbol InternacionalMundial

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