SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elecciones FA: la reaparición de Irina Karamanos en primera actividad de campaña de Yeomans

    La exprimera Dama participó de un encuentro virtual que congregó a cerca de 350 adherentes de la campaña que lanzó la diputada para presidir el partido. Ibáñez, Orellana y otras figuras del gobierno de Boric también han salido a plegarse a la lista.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    El seminario de Irina Karamanos consta de cuatro clases impartidas durante julio.

    La noche de este martes, mediante una reunión por Zoom, la diputada Gael Yeomans encabezó su primera actividad de campaña para presidir el Frente Amplio. En la cita se juntaron cerca de 350 de sus adherentes, entre ellos una figura que llamó la atención de varios presentes: la exprimera Dama Irina Karamanos.

    Actividad de Yeomans a la que se conectó Karamanos.

    Ligada a uno de los dos grupos internos que pactaron para apoyar a Yeomans, la socióloga participó como una más de las figuras que le dieron su respaldo a la diputada ante la elección del próximo 8 y 9 de agosto, donde se medirá contra la lista de continuidad qué encabeza Constanza Martínez.

    Junto a Karamanos, también participaron del hito virtual otras figuras como el senador Diego Ibáñez, quien ha oficiado como jefe de campaña; la exsubsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales; el secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez; la exjefa de gabinete de Antonia Orellana, Javiera Cabello, entre otros.

    En la instancia hablaron la propia Yeomans, Ibáñez y la candidata a secretaria general de la lista, Magda Cottet.

    El senador, por ejemplo, planteó que Yeomans le puede dar más carácter y protagonismo al FA, mientras que Cottet se centró en la idea de salir de la comodidad para entrar a disputar el control del FA.

    Senador Diego Ibáñez (FA). Foto: Pedro Rodríguez.

    Yeomans, en tanto, apuntó a ideas que ya ha defendido en público, como su crítica a que el FA parece ser un partido silencioso, pese a ser el más grande del país.

    Karamanos, al igual que otros participantes del público, no hablaron durante el encuentro, que se extendió por cerca de una hora.

    Años atrás, Karamanos asumió protagonismo en el gobierno de Boric, de quien fue pareja hasta que anunciaron su ruptura en noviembre de 2023. En su paso por el Ejecutivo, la socióloga puso fin a la institucionalidad de la Primera Dama, sacando de la dependencia de esta entidad entidades como Prodemu, Integra y Chilenter.

    La ex primera dama, Irina Karamanos, fue vinculada al caso convenios.

    Tras el triunfo del Presidente José Antonio Kast, su esposa, Pía Adriasola, anticipó el retorno del rol de Primera Dama, con características similares a las que en el pasado ejercieron Cecilia Morel y Marta Larraechea.

    En ese contexto se dio la última aparición de Karamanos, al cuestionar en redes sociales esta iniciativa. “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el ‘vacío’ dejado por reinados”, sostuvo en su mensaje.

    “Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, complementó.

    Vodanovic en defensa de Martínez

    En la vereda del frente, la lista de Constanza Martínez representa a figuras como Boric y Gonzalo Winter; exmilitantes de Revolución Democrática como Giorgio Jackson y Tomás Vodanovic, y exrostros del extinto partido Comunes, como Giorgio Boccardo y Javiera Toro.

    En la práctica, Martínez también cuenta con el denominado “boricismo” como respaldo. De hecho, el exjefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, compite por un cupo en el comité central del partido.

    Además, la exdelegada presidencial de la RM también ha ido sumando apoyos públicos importantes, como el del mundo municipal vinculado a los ex-RD, como Tomás Vodanovic (Maipú), Carla Amtmann (Valdivia) y Miguel Concha (Peñalolén).

    15-07-2026 TOMAS VODANOVIC FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El alcalde de Maipú, por ejemplo, dijo este miércoles en Desde la Redacción de La Tercera que “vamos a apoyar la lista de continuidad. Estamos la gran mayoría de alcaldes comprometidos con esa lista. La alcaldesa (Macarena) Ripamonti (Viña del Mar), Carla Amtmann, Concha”.

    “Vamos a apoyar ahí, entendiendo que nos debemos un respeto mutuo. Vamos a tomar un rol, pero no tan activo quizás, no tan bélico”, agregó el jefe comunal de Maipú.

    Más sobre:Irina KaramanosKaramanosGael YeomansYeomansConstanza MartínezFrente AmplioFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    Colmed se suma a las críticas contra proyecto “Escucha su corazón” y defiende que exista un consentimiento informado libre de coerción

    Lo más leído

    1.
    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    2.
    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    3.
    La catarsis de RN con Kast: reclaman por críticas de republicanos y cuestionan falta de coordinación con ministerios sectoriales

    La catarsis de RN con Kast: reclaman por críticas de republicanos y cuestionan falta de coordinación con ministerios sectoriales

    4.
    Alessandri rinde cuenta pública en la Cámara y destaca a Quiroz por “escuchar desde el PDG hasta el PPD” en debate de megarreforma

    Alessandri rinde cuenta pública en la Cámara y destaca a Quiroz por “escuchar desde el PDG hasta el PPD” en debate de megarreforma

    5.
    Vodanovic emplaza al Senado por eliminación de contribuciones en megarreforma: “Sería la bofetada más grande al municipalismo”

    Vodanovic emplaza al Senado por eliminación de contribuciones en megarreforma: “Sería la bofetada más grande al municipalismo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú
    Chile

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal
    Negocios

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Acciones de SpaceX caen por debajo de su precio de salida a bolsa

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia este fin de semana

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro
    Mundo

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia

    Estados Unidos impide el paso a dos buques mercantes en Ormuz tras restablecer el bloqueo naval

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia