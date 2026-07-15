Elecciones FA: la reaparición de Irina Karamanos en primera actividad de campaña de Yeomans

La noche de este martes, mediante una reunión por Zoom, la diputada Gael Yeomans encabezó su primera actividad de campaña para presidir el Frente Amplio. En la cita se juntaron cerca de 350 de sus adherentes, entre ellos una figura que llamó la atención de varios presentes: la exprimera Dama Irina Karamanos.

Actividad de Yeomans a la que se conectó Karamanos.

Ligada a uno de los dos grupos internos que pactaron para apoyar a Yeomans, la socióloga participó como una más de las figuras que le dieron su respaldo a la diputada ante la elección del próximo 8 y 9 de agosto, donde se medirá contra la lista de continuidad qué encabeza Constanza Martínez.

Junto a Karamanos, también participaron del hito virtual otras figuras como el senador Diego Ibáñez, quien ha oficiado como jefe de campaña; la exsubsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales; el secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez; la exjefa de gabinete de Antonia Orellana, Javiera Cabello, entre otros.

En la instancia hablaron la propia Yeomans, Ibáñez y la candidata a secretaria general de la lista, Magda Cottet.

El senador, por ejemplo, planteó que Yeomans le puede dar más carácter y protagonismo al FA, mientras que Cottet se centró en la idea de salir de la comodidad para entrar a disputar el control del FA.

Senador Diego Ibáñez (FA). Foto: Pedro Rodríguez.

Yeomans, en tanto, apuntó a ideas que ya ha defendido en público, como su crítica a que el FA parece ser un partido silencioso, pese a ser el más grande del país.

Karamanos, al igual que otros participantes del público, no hablaron durante el encuentro, que se extendió por cerca de una hora.

Años atrás, Karamanos asumió protagonismo en el gobierno de Boric, de quien fue pareja hasta que anunciaron su ruptura en noviembre de 2023. En su paso por el Ejecutivo, la socióloga puso fin a la institucionalidad de la Primera Dama, sacando de la dependencia de esta entidad entidades como Prodemu, Integra y Chilenter.

La ex primera dama, Irina Karamanos, fue vinculada al caso convenios.

Tras el triunfo del Presidente José Antonio Kast, su esposa, Pía Adriasola, anticipó el retorno del rol de Primera Dama, con características similares a las que en el pasado ejercieron Cecilia Morel y Marta Larraechea.

En ese contexto se dio la última aparición de Karamanos, al cuestionar en redes sociales esta iniciativa. “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el ‘vacío’ dejado por reinados”, sostuvo en su mensaje.

“Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, complementó.

Vodanovic en defensa de Martínez

En la vereda del frente, la lista de Constanza Martínez representa a figuras como Boric y Gonzalo Winter; exmilitantes de Revolución Democrática como Giorgio Jackson y Tomás Vodanovic, y exrostros del extinto partido Comunes, como Giorgio Boccardo y Javiera Toro.

En la práctica, Martínez también cuenta con el denominado “boricismo” como respaldo. De hecho, el exjefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, compite por un cupo en el comité central del partido.

Además, la exdelegada presidencial de la RM también ha ido sumando apoyos públicos importantes, como el del mundo municipal vinculado a los ex-RD, como Tomás Vodanovic (Maipú), Carla Amtmann (Valdivia) y Miguel Concha (Peñalolén).

15-07-2026 TOMAS VODANOVIC FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El alcalde de Maipú, por ejemplo, dijo este miércoles en Desde la Redacción de La Tercera que “vamos a apoyar la lista de continuidad. Estamos la gran mayoría de alcaldes comprometidos con esa lista. La alcaldesa (Macarena) Ripamonti (Viña del Mar), Carla Amtmann, Concha”.

“Vamos a apoyar ahí, entendiendo que nos debemos un respeto mutuo. Vamos a tomar un rol, pero no tan activo quizás, no tan bélico”, agregó el jefe comunal de Maipú.