La catarsis de RN con Kast: reclaman por críticas de republicanos y cuestionan falta de coordinación con ministerios sectoriales

Era el turno del jefe de bancada de los diputados, Diego Schalper (Renovación Nacional), cuando los presentes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo se percataron del temblor que tuvo como epicentro la Región de Valparaíso. “Se liberaron las tensiones”, ironizaron algunos de los presentes.

Y es que la cita convocada por el Presidente José Antonio Kast junto a los parlamentarios de RN tenía como objetivo justamente abordar la coordinación en el sector y el rol de la colectividad en el oficialismo, uno de los temas que ha marcado las últimas semanas debido a las críticas del Partido Republicano a la tienda liderada por Andrea Balladares.

El Mandatario -quien abrió las intervenciones e hizo un llamado a la unidad y a enfrentar las controversias en privado- los recibió con un menú costero: causa de entrada, un pescado de fondo y postre de manzana. Junto a él, estuvieron también los representantes de RN en el gabinete: el ministro de la Segpres, José García, y la subsecretaria de esa cartera, Constanza Castillo.

“Fue una muy buena reunión. Todos nuestros parlamentarios pudieron expresarse tranquilamente, pudieron comentarle lo que pasaba en sus regiones, de las cosas buenas y malas (...). Fue de muy buen tono y el Presidente también nos entregó parte de su visión. Fue una reunión bastante larga, desde las 8 hasta pasado las 11 de la noche”, dijo al respecto Balladares en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

Tras la intervención de Kast, fue el turno de los parlamentarios de RN, quienes uno a uno plantearon sus inquietudes. Mientras que algunos aprovecharon de abordar los problemas de sus distritos, otros apuntaron directamente a la situación en el oficialismo.

En los últimos días, desde el partido no han dudado en acusar “maltrato” por parte de los republicanos debido a algunas de las posturas que han mostrado sus parlamentarios y así se lo plantearon a Kast. Según presentes, fueron varios los que abordaron el tema, entre ellos, Schalper, Balladares, los diputados Ximena Ossandón, Luis Pardo y Claudia Mora.

En concreto, los legisladores le plantearon a Kast que, más allá de que ya no milite en la colectividad, él sigue siendo el principal líder del Partido Republicano y, por lo mismo, esperaban que de ser necesario se involucrara más si las “agresiones” se mantenían a futuro.

En ese sentido, aunque agradecieron que la semana pasada -también en un encuentro en Cerro Castillo- los llamara a evitar conflictos con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), recalcaron que en republicanos tenían que entender que hoy eran parte del oficialismo y que no podían seguir hablándole a su nicho.

Otros como la senadora Camila Flores y el diputado Francisco Orrego, en tanto, insisitieron en que no se podían repetir episiodios como el de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y que era clave ordenar a los partidos con el objetivo de evitar nuevos conflictos.

Balladares y Schalper, por su parte, insistieron en hoy el principal desafío que tendrán como sector es llegar en unidad a las próximas elecciones municipales de 2028.

La cita también se vio marcada por el reclamo de algunos parlamentarios por el trabajo en los ministerio sectoriales. La queja, según explican presentes, se centró en carteras como Salud, Deporte y Medio Ambiente debido a la falta de coordinación con parlamentarios y también de trabajo prelegislativo.

Según ejemplificaron algunos como Jorge Guzmán (Evópoli), Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán, se ha vuelto común que los ministerios sectoriales no notifiquen sus visitas a regiones y que estas en su mayoría se realizan en jornadas legislativas cuando no pueden asistir.

“Necesitamos que ese tipo de cosas se nos comuniquen”, apuntaron, agregando que esperan que los anuncios legislativos también se coordinen previamente con los parlamentarios de la comisión que corresponda.

Propuesta de coordinación

En la colectividad también llegaron con una propuesta para mejorar la coordinación el sector, la fue expuesta punto por punto por la senadora Balladares, mientras Kast tomaba apuntes y cada cierto tiempo interrumpía con alguna pregunta. Tras terminar la cita, los parlamentarios le entregaron un documento al Mandatario con los detalles.

“Todo lo que hemos ido viendo desde la regiones, desde lo que nos comentan los parlamentarios, tratamos de dejarlo en un documento que permita efectivamente guiar el trabajo que hoy día tenemos que hacer como partidos oficialistas (...). Lo veníamos conversando hace días, de cuáles eran las áreas que nosotros creíamos que se podían mejorar. El Presidente yo creo que entendió cada una de las razones”, explicó Balladares.

En concreto, la propuesta titulada “Protocolo de Coordinación: gobierno de Unidad” plantea 10 instancias de coordinación tanto política, como legislativa, territorial y comunicacional.

Entre ellas, se mencionan algunas como el comité político junto a los presidentes de partido que se recomienda realizar de forma semanal o quincenal y también el comité político ampliado en funcionamiento.

Al mismo tiempo, se recomienda establecer una reunión semanal de coordinación de las bancadas en el Congreso, en la que participarán los representantes de la Segpres y los jefes de cada comité parlamentario, con el objetivo de revisar las distintas metas legislativas, entre otros.

De forma semestral, en tanto, se propone realizar un “encuentro estratégico del oficialismo” en el que participé el Presidente, los intengrantes del comité político, junto con los jefes de bancada y otros líderes del sector.

En todo caso, una de las principales propuestas apunta a a generar un “sistema de resolución de controversias”. “Cuando existan discrepancias relevantes, se activa una mesa de resolución dentro de 48 horas, a cargo del ministro del Interior, a solicitud de al menos un presidente de partido. Se convoca en principio al comité político de presidentes de partido”, se explica en el texto.

Otras instancias además buscan reforzar la coordinación en regiones y también en el trabajo prelegislativo. Mientras que para lo primero se plantea generar un encuentro quincenal en cada región donde participen delegado, seremis y parlamentarios, para lo segundo se propone que antes de ingresarse un proyecto de ley, el ministro o subsecretario a cargo convoque una mesa de trabajo para revisar los detalles.