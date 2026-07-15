El gesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a Ricardo Lagos: inauguran sala en honor al expresidente

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile inauguró este miércoles una sala en honor a uno de sus exalumnos más destacados de las últimas décadas.

En una ceremonia encabezada por el decano Pablo Ruiz-Tagle, se bautizó una sala de conferencias con el nombre de, como lo dijo el decano, “un destacado abogado y profesor, cuyo nombre está unido a esta facultad y que también lo está a la más alta política chilena como un importante hombre de Estado de nuestra República”.

La referencia iba en alusión directa al expresidente Ricardo Lagos, quien fue alumno, docente y profesor emérito de la emblemática facultad de Pío Nono. Un vínculo que nació cuando estudió Derecho entre 1955 y 1960.

El objetivo de esto fue realizar un gesto “de gratitud y reconocimiento” para Lagos, quien en su larga trayectoria política se transformó en uno de los hombres clave de la transición a la democracia y Presidente de la República entre los años 2000 y 2006.

En su discurso, el decano Ruiz-Tagle a su vez hizo mención al pasado político que, de forma temprana, Lagos desplegó en las aulas de Pío Nono.

Primero fue delegado de curso, luego delegado del Centro de Alumnos de Derecho a la Fech, en 1957 fue presidente del Grupo Universitario Radical de la Escuela de Derecho y en 1958 fue elegido presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho.

Pero el decano también hizo alusión a sus credenciales académicas. Así fue como recordó el interés que tuvo Lagos como alumno por los asuntos económicos.

Algo que lo llevó, junto al profesor Alberto Baltra, a investigar sobre la concentración y estructura de grupos económicos chilenos. Ese trabajo terminó transformándose en su memoria de grado.

Esa investigación, recordó el decano, se terminó en 1959 y fue calificada con la nota máxima, por lo que debía ser publicada por la Editorial Jurídica.

Sin embargo, rememoró Ruiz-Tagle, tuvo detractores y finalmente fue publicada en 1961 por Editorial del Pacífico con el título La concentración del poder económico.

Esa memoria tuvo cinco ediciones y, dijo el decano, “generó una gran discusión tanto a nivel académico como político”. Su éxito fue rotundo, al punto de que Lagos ha contando como anécdota, que este libro le permitió comprar gran parte de los electrodomésticos de su casa al regresar a Chile de sus estudios en la Universidad de Duke, en Estados Unidos.

La decisión de nombrar esta sala con el nombre de Lagos implica una reconciliación de la facultad con el expresidente, luego de años en que estuvo más alejado. De hecho cuando Lagos tomó la decisión de armar su archivo, se lo donó a la Universidad Diego Portales y no a su alma mater. Diversas gestiones posibilitaron incluso que Lagos asistiera personalmente al acto de este miércoles, pese a que el expresidente hace un buen tiempo que optó por alejarse de la vida pública.

“Hoy Ricardo Lagos tendrá incluso una gran sala de conferencias con su nombre. Ya contaba con la sala 203 del Edificio Los Presidentes, en que cada sala lleva el nombre de un mandatario, pero esta, en nuestro edificio patrimonial, probablemente destaca su condición académica”, cerró Ruiz-Tagle con sus palabras.