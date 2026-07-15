Karen Rojo llega a Chile escondiendo sus esposas para cumplir condena por corrupción a cuatro años de su huida

Tras cuatro años detenida en Países Bajos y al concretarse su extradición, la mañana de este miércoles llegó al aeropuerto de Santiago Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta que escapó del país para eludir una condena por corrupción.

En las primeras imágenes de su regreso a Chile viste un polerón de color blanco, jeans y zapatillas. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) la está escoltando y cubre sus brazos con un abrigo negro para ocultar las esposas en sus muñecas.

La otrora jefa comunal debe pasar por una audiencia de control de detención en Santiago, en el juzgado de garantía que corresponde al aeropuerto.

Rojo fue condenada a una pena efectiva de cárcel de 5 años y 1 día por un delito de fraude al Fisco ocurrido entre 2015 y 2016, mientras encabezó el municipio nortino.

El 23 de marzo de 2022, antes de que la Corte Suprema confirmara su sentencia y aprovechando que no tenía medidas cautelares, decidió fugarse del país.

Voló a Ámsterdam, ciudad en que la se produjo su detención el 13 de julio de 2022.

La química-farmacéutica, exseremi de Salud de Antofagasta completó cuatro años detenida en Europa.

Sus días en Países Bajos los pasó en la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, en Utrecht, un penal con vistas al río Vecht en el que Rojo asumió labores de aseo y participó de las capacitaciones que se ofrecen a las internas.