Parisi sostiene que decisión de la oposición de ir al TC por megarreforma “era esperable” y que “es parte del juego político”

“Es parte del juego, es parte del juego político“, con estas palabras, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi se refirió a la decisión de la oposición de llevar ciertas partes de la megarreforma al Tribunal Constitucional.

En conversación con Radio Infinita es que Parisi sostuvo que "era esperable", añadiendo que “aquí no hay que decir que esto sea una encerrona, son procesos que hay que entender, que aquí hay, como decía el mismo Frente Amplio, una tercera Cámara que la están utilizando ahora”.

Asimismo, Parisi reiteró que es probable que ciertos puntos de la megarreforma terminen en comisión mixta. “Yo veo puntos que van a pasar sí o sí a la comisión mixta”, expresó.

“Yo creo que el último que se incluyó, anatocismo, eso va a pasar a comisión mixta. Fue el último punto que se incorporó en la Cámara de Diputados. Va a haber una discusión no menor, pero quizás pase la invariabilidad tributaria y la compensación que se quiere dar por la no implementación de un proyecto por razones medioambientales. Yo creo que ahí van a estar las tres claves", añadió.

Relación con la oposición

Parisi, además se refirió a los cuestionamientos que han surgido contra el PDG, que apuntan a que actúan como un partido de Gobierno.

“No hemos visto ninguna propuesta de la oposición para poder apoyarla. ¿Cómo vamos a apoyar algo que no hay?“, sostuvo, añadiendo que sus parlamentarios, entre los cuales se encuentra su hermana, Zandra Parisi, tienen buenas relaciones con los diferentes partidos.

“El problema está que a nosotros nos encantaría llevar adelante proyectos con la oposición, pero hasta ahora no lo hemos encontrado, no hay proyectos de la oposición”, expresó.

Renuncia de Rodrigo Vattuone

Finalmente, Parisi, también abordó la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG, apuntando que “es una gran persona, pero también se da cuenta que está quitándole tiempo a sus proyectos personales y a su familia”.

“Asume como presidenta subrogante doña Denisse Catalán, una tremenda mujer, joven, con mucha personalidad, que conoce el teje y maneje del quehacer del partido. Lo más probable es que yo asuma la secretaría general, quizás más adelante podamos hacer ahí un enroque por un tiempo”, agregó.

A pesar de esto señaló que “No es bueno ser presidente del partido”, enfatizando que “te quita mucho tiempo”.

“Siempre que un presidente del partido aparece en las encuestas, con el tiempo va cayendo, y no quiero gastar mi figura en aquello, pero si hay que hacerlo, lo hacemos”, mencionó.