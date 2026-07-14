La batalla por las 40 horas: oficialismo contradice a exministras Jara y Vallejo y asegura que jornada laboral no se modifica

El domingo por la noche un video empezó a ser enviado a distintos grupos de mensajería de los partidos oficialistas. Las protagonistas del registro eran las exministras de Gabriel Boric: Jeannette Jara y Camila Vallejo. En él, alertan de un supuesto cambio en la ley de 40 horas aprobada en el gobierno anterior.

“ ¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir . Y sí, hace poco nos decían que las 40 horas eran un avance para Chile", dice la exvocera de gobierno en el video difundido en redes sociales.

La exministra del Trabajo, en tanto, asegura que “las 40 horas están en peligro” y agrega: “Ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52”.

Santiago, 26 de abril 2024 Las ministras del Trabajo, Jeannette Jara, y de Segegob, Camila Vallejo, además del ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, se reúnen con parlamentarios, representantes de sindicatos, empleadores, empresas con Sello 40 Horas y sociedad civil, en una actividad de “pausa activa” para dar inicio a la implementación gradual de la Ley de 40 horas. Karin Pozo/Aton Chile KARIN POZO/ATONCHILE

Las exministras se referían a una de las propuestas que la Mesa de Reactivación Laboral entregó al gobierno a fines de junio, con el objetivo de enfrentar la crisis en el mercado laboral. En concreto, entre las recomendaciones se plantea extender el período de referencia para calcular el promedio de la jornada ordinaria desde las actuales cuatro semanas a un plazo similar al promedio de los países de la OCDE -15 semanas- o incluso hasta 52 semanas, como ocurre en Alemania y Países Bajos, lo que levantó las alertas en la oposición.

“Las 40 horas son las 40 horas. Lo único que cambia es el período sobre el cual se calcula el promedio ”, explicó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, este lunes en entrevista con T13 Radio, donde anunció un proyecto de ley en la materia.

En esa línea, llamó a “leer bien” la propuesta y añadió que “el Código del Trabajo, en el artículo 31, considera que las máximas horas que tú puedes trabajar son 52, con horas ordinarias y extraordinarias, eso ya está escrito. La propuesta, o mi interpretación de la propuesta de la mesa, o al menos lo que nosotros vamos a hacer no es aumentar a 52 horas la jornada, por ningún motivo”.

10/07/2026 - TOMAS RAU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Respecto al detalle de la propuesta que ingresará el gobierno esta semana, aseguró que lo que se busca es responder a los sectores con alta estacionalidad -tales como el turismo, la gastronomía y el comercio-, donde hay períodos de mayor actividad que requieren una distribución distinta de la jornada laboral.

Los dichos del secretario de Estado, en todo caso, no calmaron las cosas en el oficialismo ni tampoco en la oposición, donde este lunes algunos parlamentarios insistieron con las críticas.

“Aquellos parlamentarios y parlamentarias que en su momento se pusieron del lado de las 40 horas, hoy día les hacemos un llamado también a no desconocer este compromiso”, apuntó por ejemplo la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano.

3 JUNIO 2026 DIPUTADA DANIELA SERRANO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En la derecha reconocen que el tema es complejo considerando que durante la campaña presidencial ya se había cuestionado que el Presidente José Antonio Kast buscaría modificar las 40 horas, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Boric y que contó con el respaldo de parte de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

En ese contexto, en los partidos no dudaron en salir a contradecir a las exautoridades.

“Lo que han dicho las ministras Vallejo y Jara es una falsedad absoluta. Nosotros negamos que eso sea cierto de manera tajante. El principal problema hoy día en Chile es el empleo. El gobierno va a promover múltiples reformas al mercado laboral para generar empleo (...). Pero no vamos a retroceder en algunos derechos que fueron ganados democráticamente en gobiernos anteriores”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

17 -05-2026 MARIA JOSE OSHEA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En paralelo, en su partido lanzaron una contraofensiva por el tema. No solo publicaron un video a través de redes sociales con el hashtag #quenoteengrupanloscomunistas, sino que también la bancada de diputados se emitió un comunicado desmintiendo a las exministras.

“Resulta de un descaro total que quienes durante cuatro años impulsaron una agenda laboral sin hacerse cargo de sus efectos sobre la contratación y la creación de nuevos empleos, hoy no sólo pretendan instalar -de manera absolutamente falsa- que las 40 horas están en riesgo, sino que además se atrevan a recomendar recetas en materia laboral”, se lee en la declaración.

En el Partido Republicano tampoco dejaron pasar el tema. “Es lo más cara de palo que me ha tocado ver durante el último tiempo. Si hay alguien que es responsable de que hoy día estamos viviendo una crisis en materia de empleo tiene nombre y apellido, se llama Jeannette Jara, la exministra del Trabajo. Si no fuera por las políticas públicas que se empujaron por parte de la administración anterior (...), no estaríamos viendo este millón de personas que estando en condición de trabajar simplemente no encuentran empleo”, cuestionó el presidente de la colectividad, Arturo Squella.

10-06-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Al mismo tiempo, apuntó directamente contra Vallejo: “Llama mucho la atención que la exministra vocera de gobierno, que tanto ha dicho y ha tratado de levantar el punto de hablar con la verdad, de no decir cosas que se presten a interpretaciones, sea precisamente ella, la que, a través de videos en las redes sociales, trata de instalar cosas que no son reales”.

A esas críticas también se sumó el timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien recalcó que “el video de Jeannette Jara y Camila Vallejo es falso. Falso. Así de simple. Las 40 horas no están en peligro. De hecho, hoy día se puede trabajar 52 horas gracias a la firma de Jeannette Jara que, en la ley de 40 horas, permitió que, sumadas las horas ordinarias, más las horas extraordinarias, se pueda trabajar 52 horas”.

Durante la mañana, el senador ya había publicado un video en sus redes sociales en el que aseguró que “Chile necesita menos fake news”, apuntando directamente contra Jara y Vallejo.

El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, por su parte, aseguró que “me llama la atención porque la exministra Vallejo cuando había que vocerear acá porque había fallecido un funcionario en La Moneda o porque tuvieron una situación muy compleja en materia de protección de los derechos de la mujer, no vocereaba y resulta que ahora que es exministra, vocerea. Yo le pediría un poquito pudor”.

“Tenemos que revisar la legislación que se ha dictado de manera tal de lograr el objetivo que todos queremos que es la conciliación entre el trabajo y la familia”, agregó.

En el oficialismo transmiten que el cómo se comunique este tema es motivo de preocupación debido a que la iniciativa cuenta con alto respaldo ciudadano. Y, añaden las mismas fuentes, después de la megarreforma económica, la agenda del Ejecutivo se centrará principalmente en lo laboral, sobre todo, considerando las cifras del desempleo que, según el último registro, aumentó a un 9,4%.