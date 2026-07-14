El plan de emisión de deuda de Hacienda: mercado apunta a un efecto marginal en las tasas

Sin efectos relevantes por ahora. Así reaccionaron los rendimientos en el mercado de renta fija luego de que el viernes por la tarde Hacienda detallara el destino de las próximas emisiones de deuda, y que considera los US$6.200 millones adicionales aprobados por el Congreso.

En concreto, el plan de colocación creció desde los US$17.400 millones a US$23.600 millones. Según informó la cartera comandada por Jorge Quiroz, en el mercado internacional las emisiones totalizan computarán el 40%, equivalente a US$9.600 millones.

Sin embargo, de dicha cifra US$4.400 millones ya fueron emitidos en enero, por lo que el remanente a emitir llega a US$5.200 millones.

“Parte de estas emisiones podría ejecutarse en monedas distintas al dólar y al euro, en las que tradicionalmente se ha emitido”, detalló Hacienda.

En tanto, en el mercado local se colocarán en total US$14.000 millones (60%), pero “esta parte contempla emisiones de letras con vencimiento en 2027 por un total estimado de US$6.000 millones equivalentes”, dijo Hacienda.

Junto con ello, detalló que esto implica una colocación en el mercado local por aproximadamente US$2.000 millones durante el último trimestre.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que el anuncio respecto el mercado nacional implica “oferta de papeles de corto plazo, donde hay mucha liquidez y no afecta las tasas de corto plazo. Lo que sí hay que tener presente es que se está postergando el endeudamiento hacia 2027, en ese momento habrá que ver cómo se renegocia esta deuda”.

Según José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, “el anuncio de mayor endeudamiento se da en un contexto desafiante para la renta fija local”, pues “la sorpresa de inflación de junio da cuenta de una inercia en los precios mayor a lo esperado por el mercado originalmente. Esto hizo caer las tasas cortas en UF pero ha puesto presión sobre la curva nominal”.

Sin embargo, comenta que “el efecto en el mercado por ahora se ve acotado. Si bien la curva en pesos corrige algunos puntos base, no parece haber un efecto relevante, entendiendo el contexto global. Seguramente, esto se condice con que el mercado ya esperaba una medida de este tipo dado los mensajes que ha entregado Hacienda en los últimos meses”.

En esa línea, el economista de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón, explica que “las tasas debiesen acusar recibo (de los anuncios), pero suele ocurrir que, hasta que no se publiquen los nuevos plazos montos y monedas a emitir (pesos vs UF), no se vean saltos significativos en las tasas. Sin embargo, considerando que muchas emisiones serán letras, el impacto en tasas locales debiese ser marginal”.

Respecto de las emisiones en el exterior, Araya apunta que las colocaciones se colocarían en monedas distintas al dólar y al euro, lo que “implica que podrían ser colocados en libras, yuanes u otra moneda donde podría existir mayor apetito por comprar deuda nominada en esas monedas lo que podría ser atractivo para el mercado y acceder a una tasa menor”.

“Al igual que en años anteriores, el programa 2026 procurará consolidar bonos benchmark tanto en pesos como en UF, entregando al mercado local mejores referencias y fomentando la liquidez en ambas monedas”, señaló Hacienda en su comunicado.