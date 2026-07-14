SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El plan de emisión de deuda de Hacienda: mercado apunta a un efecto marginal en las tasas

    El viernes, la cartera comandada por Jorge Quiroz informó los lineamientos para su plan de financiamiento 2026, el que incorpora los US$6.200 millones adicionales aprobados por el Congreso.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    17 Marzo 2025 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    Sin efectos relevantes por ahora. Así reaccionaron los rendimientos en el mercado de renta fija luego de que el viernes por la tarde Hacienda detallara el destino de las próximas emisiones de deuda, y que considera los US$6.200 millones adicionales aprobados por el Congreso.

    En concreto, el plan de colocación creció desde los US$17.400 millones a US$23.600 millones. Según informó la cartera comandada por Jorge Quiroz, en el mercado internacional las emisiones totalizan computarán el 40%, equivalente a US$9.600 millones.

    Sin embargo, de dicha cifra US$4.400 millones ya fueron emitidos en enero, por lo que el remanente a emitir llega a US$5.200 millones.

    “Parte de estas emisiones podría ejecutarse en monedas distintas al dólar y al euro, en las que tradicionalmente se ha emitido”, detalló Hacienda.

    En tanto, en el mercado local se colocarán en total US$14.000 millones (60%), pero “esta parte contempla emisiones de letras con vencimiento en 2027 por un total estimado de US$6.000 millones equivalentes”, dijo Hacienda.

    Junto con ello, detalló que esto implica una colocación en el mercado local por aproximadamente US$2.000 millones durante el último trimestre.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que el anuncio respecto el mercado nacional implica “oferta de papeles de corto plazo, donde hay mucha liquidez y no afecta las tasas de corto plazo. Lo que sí hay que tener presente es que se está postergando el endeudamiento hacia 2027, en ese momento habrá que ver cómo se renegocia esta deuda”.

    Según José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, “el anuncio de mayor endeudamiento se da en un contexto desafiante para la renta fija local”, pues “la sorpresa de inflación de junio da cuenta de una inercia en los precios mayor a lo esperado por el mercado originalmente. Esto hizo caer las tasas cortas en UF pero ha puesto presión sobre la curva nominal”.

    Sin embargo, comenta que “el efecto en el mercado por ahora se ve acotado. Si bien la curva en pesos corrige algunos puntos base, no parece haber un efecto relevante, entendiendo el contexto global. Seguramente, esto se condice con que el mercado ya esperaba una medida de este tipo dado los mensajes que ha entregado Hacienda en los últimos meses”.

    En esa línea, el economista de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón, explica que “las tasas debiesen acusar recibo (de los anuncios), pero suele ocurrir que, hasta que no se publiquen los nuevos plazos montos y monedas a emitir (pesos vs UF), no se vean saltos significativos en las tasas. Sin embargo, considerando que muchas emisiones serán letras, el impacto en tasas locales debiese ser marginal”.

    Respecto de las emisiones en el exterior, Araya apunta que las colocaciones se colocarían en monedas distintas al dólar y al euro, lo que “implica que podrían ser colocados en libras, yuanes u otra moneda donde podría existir mayor apetito por comprar deuda nominada en esas monedas lo que podría ser atractivo para el mercado y acceder a una tasa menor”.

    “Al igual que en años anteriores, el programa 2026 procurará consolidar bonos benchmark tanto en pesos como en UF, entregando al mercado local mejores referencias y fomentando la liquidez en ambas monedas”, señaló Hacienda en su comunicado.

    Más sobre:MercadoRenta FijaHacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Pedro Araya: “El gobierno traicionó las confianzas (...) No estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito”

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Lo más leído

    1.
    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    2.
    Nuevo dueño de Enjoy de Punta del Este anuncia su plan de crecimiento tras sellar compra

    Nuevo dueño de Enjoy de Punta del Este anuncia su plan de crecimiento tras sellar compra

    3.
    Comisión de Hacienda del Senado aprobó solo con votos del oficialismo la invariabilidad tributaria

    Comisión de Hacienda del Senado aprobó solo con votos del oficialismo la invariabilidad tributaria

    4.
    Comisión de Hacienda despacha a la sala del Senado la megarreforma: invariabilidad tributaria por tramos y tasa corporativa en 23%

    Comisión de Hacienda despacha a la sala del Senado la megarreforma: invariabilidad tributaria por tramos y tasa corporativa en 23%

    5.
    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    6.
    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión
    Chile

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Pedro Araya: “El gobierno traicionó las confianzas (...) No estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito”

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones
    Negocios

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    El plan de emisión de deuda de Hacienda: mercado apunta a un efecto marginal en las tasas

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios generales para flexibilizar la ley de 40 horas

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine
    Tendencias

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga

    “VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva
    Tecnología

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que debutará en el Festival de Venecia 2026
    Cultura y entretención

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que debutará en el Festival de Venecia 2026

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud
    Mundo

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Alícia Homs Ginel, eurodiputada: “En el fenómeno migratorio no debemos perder la parte humana de toda esta situación”

    Aumentan a 4.561 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas