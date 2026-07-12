Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

El conversatorio, titulado “Hablemos de IA: ¿Estamos legislando para el futuro con herramientas del pasado?”, se realizó el pasado miércoles 8 de julio en la Sala Pedro Montt, y su objetivo central fue fomentar un debate informado sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del país y los desafíos normativos que enfrenta el Congreso para actualizarse al ritmo de la innovación.

Esta iniciativa forma parte del trabajo permanente de la AiT para crear espacios de encuentro entre el sector público y el ecosistema tecnológico.

El debate sobre IA llega al Congreso

La presentación principal estuvo a cargo de Edmundo Casas, divulgador en Inteligencia Artificial y CEO de la empresa Kauel.

Casas entregó un diagnóstico sobre el estado actual de la disciplina y sus diversas aplicaciones concretas. En su exposición, enfatizó la necesidad de que el proceso de creación de leyes avance a la misma velocidad que la innovación tecnológica.

“La inteligencia artificial no es una tecnología que haya aparecido recientemente; es una disciplina que se viene desarrollando desde hace décadas, pero hoy avanza a una velocidad sin precedentes. Por eso es fundamental legislar con una mirada de presente y de futuro, y no con políticas pensadas para una realidad del pasado”, señaló Casas.

Además, recalcó la importancia de permitir el desarrollo de estas herramientas resguardando la transparencia, los principios éticos y los derechos de las personas.

El experto afirmó que la educación en inteligencia artificial es esencial, especialmente para las personas encargadas de elaborar leyes y tomar decisiones. Según detalló, los parlamentarios necesitan comprender la materia que están regulando, ya que las normas definidas hoy afectarán directamente el desarrollo económico, social y tecnológico de Chile.

Durante la jornada de reflexión, los asistentes abordaron múltiples áreas de interés normativo. Los principales temas discutidos incluyeron:

La regulación de la Inteligencia Artificial en el país.

El impacto que generan los modelos de IA generativa.

Las oportunidades que ofrece esta tecnología para la modernización del Estado.

Los retos para fortalecer la competitividad nacional y el desarrollo del país mediante una agenda de innovación.

Discusión informada

Miguel Ángel López, integrante de la Alianza por la Innovación Tecnológica, destacó la creación de estos espacios de diálogo para acercar la discusión tecnológica a los creadores de políticas públicas.

López explicó que la organización busca sensibilizar a las autoridades que aplicarán medidas con impacto directo en Chile, asegurando que una discusión informada permite avanzar hacia políticas que fomenten la innovación y el bienestar ciudadano.

Finalmente, la organización subrayó la relevancia de mantener estas instancias entre el sector público y el ecosistema tecnológico para comprender mejor los cambios impulsados por la IA en el diseño de las normativas estatales.