Buque atacado presuntamente por Irán en el estrecho de Ormuz queda a la deriva tras evacuación de su tripulación

Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto: Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Archivo.

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO) informó este domingo (hora local) que la tripulación del portacontenedores M/V GFS Galaxy evacuó la embarcación luego de que quedara averiada en el estrecho de Ormuz, permaneciendo actualmente a bordo de un bote salvavidas mientras las autoridades continúan evaluando la emergencia.

Según detalló el organismo, la información fue proporcionada por autoridades militares y por el responsable de seguridad de la empresa propietaria del buque.

No obstante, hasta ahora no se han proporcionado nuevos antecedentes sobre el estado de salud o la ubicación exacta de los tripulantes.

En una declaración oficial, la UKMTO señaló que las investigaciones siguen en curso e hizo un llamado a todas las embarcaciones que navegan por la zona a extremar las medidas de precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades marítimas.

La actualización se conoce pocas horas después de que el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) asegurara que el buque, de bandera chipriota, fuera atacado por fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, el ataque provocó un incendio a bordo y graves daños en la sala de máquinas, dejando al portacontenedores imposibilitado de continuar su travesía.

Asimismo, se informó inicialmente que uno de los integrantes de la tripulación civil se encontraba desaparecido tras el incidente.

Hasta el momento, las autoridades británicas no han confirmado si el tripulante reportado como desaparecido fue localizado ni han atribuido oficialmente responsabilidades por lo ocurrido, limitándose a señalar que las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cabe recordar que, previamente, Irán había anunciado el cierre temporal de esa vía marítima y Estados Unidos respondió con una serie de ataques contra objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria, en medio de una escalada que ha elevado la preocupación internacional por la seguridad de la navegación comercial en la región.