Canadá: Al menos dos muertos en tiroteo durante festival callejero en Toronto

Tiroteo en festival latino en el centro de Toronto, Canadá. Imagen redes sociales.

Al menos dos personas murieron y varias quedaron heridas en un tiroteo durante un festival callejero en Toronto, Canadá, según declaró la policía local.

Los primeros informes reportaban a un tirador activo en la avenida St Clair, una de las principales arterias de la ciudad, aproximadamente a las 20.12 hora local (misma hora de Chile), donde se estaba celebrando un festival de salsa.

Al llegar, la policía encontró seis heridos a bala y poco después confirmó que dos de ellos habían fallecido en el lugar de los hechos.

Más tarde, informó que se había asegurado la zona e instó al público a mantenerse alejado del área, donde permanecía un importante número de agentes policiales y paramédicos.

Active Shooter

St Clair Ave W & Arlington Ave

8:12pm

-reports of a shooting

-multiple injuries

-police o/s

-public advised to stay away from the area

-further information to follow#GO1436736

^av — Toronto Police Operations (@TPSOperations) July 12, 2026

Hasta el momento el sospechoso -o los sospechosos- aún no ha sido detenido, pero no se reportaban más víctimas.

“Una importante presencia policial permanece en la zona mientras los agentes prosiguen con la investigación” , indicó la policía en una publicación en redes sociales.

En la declaración, la institución instó nuevamente a que las personas eviten la zona y que “sigan las instrucciones del personal de emergencia”.

Ante los hechos, el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, dijo en su cuenta en X que estaba “devastado por la violencia sin sentido” en respuesta al tiroteo mortal.

I am devastated by the senseless violence at the Salsa on St. Clair Festival that has claimed two lives and injured others.



My thoughts are with the victims, their families and everyone affected. Thank you to Toronto Police and our first responders for responding to this… — Doug Ford (@fordnation) July 12, 2026

“Hay que atrapar al responsable, llevarlo ante la justicia y que pase el resto de su vida entre rejas” , señaló.

La avenida St Clair, ubicada en el centro de Toronto -capital de Ontario-, está repleta de tiendas y restaurantes, y entre el 11 y el 12 de julio acogería al festival de música latina Salsa on St Clair.

Este se efectúa anualmente, siendo el actual su edición número 22, e incluye variadas actuaciones de música y baile en vivo.