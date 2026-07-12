SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Canadá: Al menos dos muertos en tiroteo durante festival callejero en Toronto

    La policía llamó a la población a evitar la zona de la avenida St. Clair, una de las principales del centro de la ciudad, mientras los agentes prosiguen con la investigación. Hasta el momento el sospechoso no ha sido detenido.

    Por 
    Lya Rosen
    Tiroteo en festival latino en el centro de Toronto, Canadá. Imagen redes sociales.

    Al menos dos personas murieron y varias quedaron heridas en un tiroteo durante un festival callejero en Toronto, Canadá, según declaró la policía local.

    Los primeros informes reportaban a un tirador activo en la avenida St Clair, una de las principales arterias de la ciudad, aproximadamente a las 20.12 hora local (misma hora de Chile), donde se estaba celebrando un festival de salsa.

    Al llegar, la policía encontró seis heridos a bala y poco después confirmó que dos de ellos habían fallecido en el lugar de los hechos.

    Más tarde, informó que se había asegurado la zona e instó al público a mantenerse alejado del área, donde permanecía un importante número de agentes policiales y paramédicos.

    Hasta el momento el sospechoso -o los sospechosos- aún no ha sido detenido, pero no se reportaban más víctimas.

    “Una importante presencia policial permanece en la zona mientras los agentes prosiguen con la investigación”, indicó la policía en una publicación en redes sociales.

    En la declaración, la institución instó nuevamente a que las personas eviten la zona y que “sigan las instrucciones del personal de emergencia”.

    Ante los hechos, el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, dijo en su cuenta en X que estaba “devastado por la violencia sin sentido” en respuesta al tiroteo mortal.

    “Hay que atrapar al responsable, llevarlo ante la justicia y que pase el resto de su vida entre rejas”, señaló.

    La avenida St Clair, ubicada en el centro de Toronto -capital de Ontario-, está repleta de tiendas y restaurantes, y entre el 11 y el 12 de julio acogería al festival de música latina Salsa on St Clair.

    Este se efectúa anualmente, siendo el actual su edición número 22, e incluye variadas actuaciones de música y baile en vivo.

    Más sobre:CanadáTorontoTiroteoMuertosHeridosFestival latinoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú rechaza fallo de grupo de la ONU y afirma que no está obligado a liberar a expresidente Pedro Castillo

    Buque atacado presuntamente por Irán en el estrecho de Ormuz queda a la deriva tras evacuación de su tripulación

    Santiago enfrenta nueva alerta ambiental este domingo por desfavorables condiciones de ventilación

    Armada emite aviso de marejadas entre el Golfo de Penas y Los Vilos por paso de sistema frontal

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    2.
    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    3.
    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    4.
    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    5.
    Buque atacado presuntamente por Irán en el estrecho de Ormuz queda a la deriva tras evacuación de su tripulación

    Buque atacado presuntamente por Irán en el estrecho de Ormuz queda a la deriva tras evacuación de su tripulación

    6.
    Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y pide su liberación

    Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y pide su liberación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Santiago enfrenta nueva alerta ambiental este domingo por desfavorables condiciones de ventilación
    Chile

    Santiago enfrenta nueva alerta ambiental este domingo por desfavorables condiciones de ventilación

    Armada emite aviso de marejadas entre el Golfo de Penas y Los Vilos por paso de sistema frontal

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral

    ¿Puede ser Chile un centro financiero internacional?
    Negocios

    ¿Puede ser Chile un centro financiero internacional?

    Más allá de la urgencia del desempleo

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Argentina avanza sufriendo, otra vez: desbloquea el cerrojo suizo en el alargue y va por Inglaterra en semifinales
    El Deportivo

    Argentina avanza sufriendo, otra vez: desbloquea el cerrojo suizo en el alargue y va por Inglaterra en semifinales

    De una amarilla a Paredes a la roja a Embolo: revisa la polémica expulsión que sufre Suiza ante Argentina

    Las joyas que encandilan en Norteamérica

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Perú rechaza fallo de grupo de la ONU y afirma que no está obligado a liberar a expresidente Pedro Castillo
    Mundo

    Perú rechaza fallo de grupo de la ONU y afirma que no está obligado a liberar a expresidente Pedro Castillo

    Buque atacado presuntamente por Irán en el estrecho de Ormuz queda a la deriva tras evacuación de su tripulación

    Canadá: Al menos dos muertos en tiroteo durante festival callejero en Toronto

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo