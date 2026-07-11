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    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral

    La Fiscalía informó que el cadáver fue encontrado en un sector de roqueríos en Pan de Azúcar. La identidad deberá ser confirmada por la PDI y el Servicio Médico Legal.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral

    La tarde de este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto en un sector de roqueríos de la zona costera de Pan de Azúcar, en la comuna de Chañaral, el que preliminarmente correspondería al segundo pescador desaparecido tras el naufragio del bote “Neptuno”.

    De acuerdo con la fiscal subrogante de Chañaral, Constanza Ulloa, hasta el lugar del hallazgo se dirigió personal de la Armada de Chile, quienes informaron que las características físicas del cuerpo indicarían que se trataría del segundo tripulante que se mantenía desaparecido desde el martes.

    La persecutora agregó que la Armada informó del hallazgo a los familiares, quienes se encuentran en Copiapó. Sin embargo, la confirmación definitiva de su identidad se realizará una vez que se concreten las diligencias de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal.

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral. Imagen referencial. ANDRES PINA/ATON CHILE

    El hecho ocurre luego de que el viernes la Fiscalía confirmara el hallazgo del cuerpo de uno de los dos trabajadores del mar que estaban siendo buscados tras el naufragio de la embarcación, ocurrido el martes 7 de julio. En esa ocasión, el cuerpo fue encontrado en el sector de Playa Blanca, en Chañaral, y posteriormente reconocido por familiares.

    La lancha a motor Neptuno había sido encontrada semihundida en un área cercana a Caleta Chañaral, tras lo cual la Autoridad Marítima de Caldera, con apoyo de Bomberos y organismos de emergencia, mantuvo un operativo de búsqueda en la zona.

    De forma paralela, profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos se mantendrán en contacto con los familiares para entregar orientación y acompañamiento durante el proceso.

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral
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