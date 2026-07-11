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    Protagonista de un incidente que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento: Muere Antonio Rattín, ídolo de Boca y Argentina

    El mediocampista, que falleció a los 89 años, fue expulsado en Inglaterra 1996 en un polémico encuentro entre la Albiceleste y los Tres Leones. La controversia provocó que el ente rector del fútbol decidiera instaurar las tarjetas amarilla y roja.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Antonio Rattín, ídolo de Boca Juniors y Argentina, falleció a los 89 años. Foto: @afa (X).

    El fútbol transandino está de luto. Antonio Rattín falleció este sábado a los 89 años. Su muerte se confirmó a horas del crucial duelo que enfrentará a la Albiceleste y Suiza por un cupo a las semifinales del Mundial 2026.

    El volante es considerado como uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors, además de ser un referente de la selección argentina.

    “Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata”, escribió el Xeneize en sus redes sociales.

    Polémica con Inglaterra y cambio de reglamento

    Rattín, nacido en 1937, jugó durante 14 años en Boca Juniors, toda su carrera. Llegó a las inferiores en 1955 y un año más tarde debutaría en el primer equipo. Disputó 382 partidos y convirtió un total de 28 goles. Consiguió un total de seis títulos con el equipo de la Ribera: los campeonatos locales de 1962, 1964, 1965, 1969 y 1970; además de la Copa Argentina 1969.

    Más allá de su vínculo con el Xeneize, se convirtió en un referente de la Albiceleste, disputando dos Mundiales: Chile 1962 e Inglaterra 1966, siendo capitán en este último.

    Precisamente en territorio inglés, el aguerrido mediocampista fue protagonista en un incidente que incluso obligó a la FIFA a cambiar las reglas del deporte. Por otra parte, se podría decir que fue quien comenzó la reconocida rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

    Vistiendo la 10 que posteriormente utilizarían Diego Armando Maradona y Lionel Messi, Rattín fue expulsado en la derrota a manos de los británicos en cuartos de final del Mundial. Geoff Hurst fue autor del único tanto del partido a favor de los locales.

    El árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsarlo por una efusiva protesta, pero como todavía no existían las tarjetas, el momento se extendió por varios minutos. El problema fue la diferencia idiomática entre ambos. El argentino le intentó explicar la jugada, pero su reclamo fue interpretado como una actitud desafiante.

    El volante recién abandonó el campo cuando un traductor le pudo explicar lo que el réferi señalaba. Ahí protagonizó otro momento recordado. Abandonó la cancha retorciendo una bandera británica que se encontraba en uno de las esquinas y se sentó en la alfombra roja que estaba destinada a la realeza.

    Esto, sumado al intenso juego de los argentino, provocó la molestia del técnico inglés Alf Ramsey, quien prohibió que uno de sus jugadores cambiara camiseta con un par transandino. “¡No vas a cambiar camisetas con esta gente!”, le ordenó tras el pitazo final. Más tarde, en la conferencia de prensa, catalogó a los jugadores de la Albiceleste como “animales”, según cuenta el escritor Neil Clark, autor del libro Animals, que reconstruye la relación futbolística de ambos países. Por otra parte, tras la polémica, la FIFA tomó nota e implementó la utilización de las tarjetas amarilla y roja.

    Ese Mundial estaba preparado para que ganaran los ingleses. Lo que pasó contra nosotros fue muy alevoso”, contó Rattín en 2013. “Nuestro técnico me había dicho que si el juez cobraba mal, pidiera un intérprete, porque yo era el capitán y el reglamento me amparaba. Lo pedí porque el hijo de puta del árbitro cobraba todo para ellos, y el tipo me echó”, añadió.

    “El partido estuvo parado treinta minutos. Salí, me senté en la alfombra, que ni sabía que era de la reina de Inglaterra, y cuando me iba me empezaron a tirar chocolates. Pasé por la bandera inglesa en un córner y la estrujé. Entonces, en vez de chocolates, empezaron a tirarme latas de cerveza”, complementó.

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