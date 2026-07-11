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    Avanza proceso para erigir monumento del expresidente Piñera: comisión a cargo tuvo su primer encuentro

    La próxima sesión para trabajar en el diseño y gestión del proyecto quedó fijada para el 31 de julio, donde se definirá el sitio exacto que ocupará la estructura en la Plaza de la Ciudadanía.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Avanza proceso para erigir monumento del expresidente Piñera: comisión a cargo tuvo su primer encuentro FRANCISCO FARIAS

    La primera reunión para levantar el monumento del expresidente Sebastián Piñera ya se ejecutó en las dependencias de la Municipalidad de Santiago.

    Esta estructura en memoria del expresidente se ubicará frente al Palacio de La Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía. Su instalación se enmarca en la Ley 21.820, publicada el 30 de mayo en el Diario Oficial.

    Para llevar adelante el proyecto, la comisión encargada del proyecto de construcción se reunió el 10 de julio. El objetivo del equipo presidido por Magdalena Piñera, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Sebastián Piñera, es trabajar en el diseño y la gestión del monumento. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también integra el grupo, al igual que los senadores Luciano Cruz-Coke y Andrea Balladares; a los diputados Jorge Alessandri y Luis Pardo; los exministros Alberto Espina y Rodrigo Hinzpeter y el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera.

    Avanza proceso para erigir monumento del expresidente Piñera: comisión a cargo tuvo su primer encuentro FRANCISCO FARIAS

    Al finalizar el encuentro, el edil señaló que “se está trabajando para lograr, en el menor tiempo posible, la instalación del monumento”.

    Así, también comentó que están revisando distintos detalles y que tuvieron una provechosa sesión, “en la que además hemos manifestado todos a la hija del expresidente Piñera, que estamos muy honrados de participar en esta instancia, que nos permite contribuir no solo a la memoria del Presidente, sino además en un gesto republicano que nos parece indispensable en un lugar además destacado, como es la Plaza de la Ciudadanía”.

    En la misma línea, la líder de la comisión afirmó que fue una reunión “muy fructífera”, donde se designaron comisiones para trabajar cada uno de los temas y se fijaron plazos.

    ¿Qué sigue?

    La comisión ya fijó su segunda reunión para el viernes 31 de julio, donde se definirá el sitio exacto donde se levantará la estructura. El 21 de agosto habrá un nuevo encuentro, esta vez en la Universidad Católica, donde esperan aprobar de forma definitiva las bases del concurso técnico y artístico, con un borrador que ya está siendo creado por los responsables de cada subcomisión.

    Esperamos poder lanzar el concurso de arquitectura, artístico, este año”, afirmó Magdalena Piñera. Cuando ya estén aprobadas las bases, el equipo convocará de manera formal a los artistas que deseen participar en el concurso para definir la estructura.

    Avanza proceso para erigir monumento del expresidente Piñera: comisión a cargo tuvo su primer encuentro FRANCISCO FARIAS

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