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    En Argentina se defienden por el arbitraje en el Mundial: “Para el equipo que pierde siempre van a buscar polémica”

    En la antesala del partido de cuartos de final ante Suiza, Lisandro Martínez y Lionel Scaloni abordaron las acusaciones por un supuesto favoritismo de la FIFA con la Albiceleste.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    En Argentina pierden la paciencia tras las polémicas arbitrales que los rodean en el Mundial. Chen Yichen

    El Mundial 2026 ha tenido en el ojo del huracán a la selección de Argentina. Los partidos de la Albiceleste a lo largo de todo el torneo han estado marcados por acusaciones de favores arbitrales y polémicas contra sus rivales. Sin ir más lejos, en el partido de octavos de final ante Egipto, el combinado africano aseguró que la competición estaba amañada para beneficiar a Lionel Messi y compañía.

    Esta denuncia ha generado un fuerte animadversión contra la Albiceleste y su recorrido en la Copa del Mundo. Sin embargo, desde el mismo plantel transandino han preferido alzar la voz y defenderse ante las constantes críticas. En la antesala del duelo de cuartos de final frente a Suiza, tanto el entrenador Lionel Scaloni como el defensor Lisandro Martínez conversaron con la prensa y manifestaron su malestar con las acusaciones que pesan sobre el vigente monarca de Qatar 2022.

    Desde el 86 decían que nos favorecían, no viene de ahora. Argentina es de las que siempre anima el torneo y sí, hay bastante gente que no quiere que Argentina gane, es normal. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos. Nuestros jugadores lo utilizan como una especie de rebelión. Pero yo insisto: con el VAR ya es muy difícil que te ayuden“, comenzó aclarando el director técnico.

    El estratega usó el ejemplo de la infracción sobre Martínez, que desencadenó en el segundo gol anulado a Egipto. “A Lisandro Martínez le pisaron el pie, no hubo cambio de posesión y se anuló el gol. Con las redes sociales hoy se magnifica todo, pero no hay ningún favoritismo. Hoy es muy difícil favorecer a alguien en los árbitros“, complementó.

    Lionel Scaloni respondió ante las críticas por el supuesto arbitraje a favor que recibe Argentina en el Mundial. Jia Haocheng

    En los entrenamientos llevados a cabo en Kansas City, el defensor implicado dio a conocer su postura y lanzó una potente crítica hacia los que reclaman contra Argentina. “Es una locura. Yo creo que somos jugadores y lo ganamos en la cancha muy bien. Obviamente que siempre para el equipo que pierde van a tratar de buscar polémicas, pero es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que se vio en el final, que dejamos la vida por esta camiseta y por nuestro país", sentenció.

    Un histórico también sale al paso

    Un juicio más rutilante lo tuvo Mario Alberto Kempes, campeón mundial con Argentina en 1978. El Matador explotó cuando fue interpelado por los supuestos cobros a favor de su selección. “Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy...”, lanzó en entrevista con TyC Sports. “Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en 1978 yo ya estoy curado de espanto”, comentó.

    “Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos. ¿Qué podía decir? Sigan hablando, no hay problema. Si respondes cada vez que te preguntan, te vuelves loco”, sostuvo.

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