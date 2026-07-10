Leyenda de Argentina explota contra las presuntas ayudas en el Mundial: “Los perdedores siempre van a llorar”. Foto: @argentina

Mario Alberto Kempes saca la voz. El exdelantero respondió a las acusaciones sobre un supuesto favorecimiento a Argentina en el Mundial, luego de los cuestionamientos surgidos tras la victoria por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final. En la cuarta ronda se medirán ante Suiza.

El campeón del mundo en 1978 se refirió a las declaraciones del entrenador egipcio, Hossam Hassan, y del jugador Mostafa Ziko, quienes apuntaron al arbitraje y aseguraron que la FIFA busca que Albiceleste siga en carrera. “Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy...”, lanzó en entrevista con TyC Sports.

El Matador recordó que este tipo de cuestionamientos no son nuevos para el combinado transandino. “Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en 1978 yo ya estoy curado de espanto”, comentó.

El equipo de Argentina en el Mundial de 1978. Foto: @argentina

“Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos”, añadió.

Kempes también explicó su posición frente a esas consultas. “¿Qué podía decir? Sigan hablando, no hay problema. Si respondes cada vez que te preguntan, te vuelves loco”, sostuvo.

El entrenador del cuadro africano aseguró que el arbitraje de François Letexier influyó en el resultado y sostuvo que Argentina ejerció presión antes del encuentro. Hassan también responsabilizó a la FIFA por el horario del encuentro y sugirió que existiría un interés por mantener a Lionel Messi en competencia.