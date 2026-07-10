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    El Deportivo

    Corrió la misma suerte que Alexis en Sevilla: el portero de Noruega que ahora brilla en el Mundial 2026

    Durante su participación en el Mundial, Sevilla informó que no le renovará a Ørjan Nyland su contrato. Apenas unos días después, sus atajadas fueron determinantes para eliminar nada menos que a Brasil de la Copa del Mundo. Este sábado enfrentará a Harry Kane y compañía.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección de Noruega en X.

    Las cámaras se iban con Erling Haaland, quien sonreía y caminaba tranquilo por el césped del MetLife Stadium. El delantero fue quien marcó los dos goles con que Noruega acababa de eliminar a Brasil de la Copa del Mundo, en el día más glorioso en la historia del fútbol de ese país. En otro rincón, Ørjan Nyland festejaba, sin muchos fotógrafos buscando encuadrarlo para obtener una buena imagen para el recuerdo, pero sí con el abrazo de sus compañeros, quienes sabían que sus atajadas fueron decisivas para meterse entre los ocho mejores del Mundial y vivir un sueño. Este sábado se ven las caras contra Inglaterra y el portero no quiere que acaben las semanas más felices de su carrera.

    Sin Nyland no hay Haaland. Ante la Canarinha, sostuvo al equipo dirigido por Ståle Solbakken cuando parecía que el rival y el contexto se les caía encima. A los 14′, luego de una evitable falta penal, no se dejó intimidar por el show de pacitos previos de Bruno Guimaraes y le atajó el penal. Luego bloqueó de gran forma un disparo de Martinelli y achicó un mano a mano ante Endrick, quien no supo definir. Aunque tal vez la mejor tapada del partido la tuvo tras el remate de un compañero, cuando ya entrado el segundo tiempo tuvo que sacar con la punta de los dedos un despeje de Ajer que se colaba en su portería. Después no pudo ante Neymar en el segundo penal de la tarde en Nueva Jersey, quien le gritó el gol en la cara, pero al final fue el nacido en Volda el que sonrió al último.

    Apenas terminó el encuentro ante el Scratch, sabía que esa tarde era inolvidable: “Ha sido el mejor partido de mi vida. El más importante. Estoy muy contento de que hayamos podido ganar y poder participar con alguna parada. Estoy muy orgulloso, es un día inolvidable. Vamos a disfrutar de esto toda la vida. También estoy muy cansado, ha sido un partido increíble. Lo que hemos logrado. Mi sensación es que ha sido merecido”.

    Corrió la misma suerte que Alexis Sánchez en Sevilla

    Con 35 años, forma parte de un plantel que ya se ganó el respeto del mundo. Sin embargo, su carrera atraviesa momentos de incertidumbre. Sevilla, elenco en el que compartió camarín con Alexis Sánchez, informó de manera oficial que no le renovaría el contrato. La noticia se comunicó mientras él estaba en plena concentración en la Copa del Mundo, una vez terminada la fase de grupos.

    Ørjan Nyland arribó en agosto de 2023 al club y con el tiempo se consolidó como titular, condición que mantuvo hasta el inicio de la temporada anterior. La llegada de Odysseas Vlachodimos para la última campaña le quitó espacio y acabó este año sentado en la banca, algo que incluso preocupó en Noruega de cara a su actual participación en el Mundial. En la temporada 2025-2026 jugó apenas tres partidos.

    Nyland, en uno de los partidos en que sí jugó la última temporada en Sevilla. Foto: Ørjan Nyland en Instagram.

    Sin embargo, el ahora héroe noruego sabe de este tipo de desafíos. Se formó en el club Hødd de su país y luego fue traspasado a Molde FK. Luego, cuando salió al extranjero, casi siempre debió pelear por un puesto, y así pasó por elencos como Ingolstadt (Alemania), Aston Villa (Inglaterra), Norwich (Inglaterra), Bournemouth (Inglaterra), Reading (Inglaterra) y RB Leipzig (Alemania), hasta arribar a Sevilla.

    De momento, estas preocupaciones no influyeron en su nivel en la cita planetaria. Seguramente sus atajadas le ayudarán a encontrar un nuevo destino.

    Más sobre:FútbolØrjan NylandMundial 2026NoruegaBrasilErling HaalandAlexis Sánchez

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