Senapred actualiza balance de sistema frontal declarado en ocho regiones: 13 personas damnificadas y 11 se mantienen aisladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) actualizó el monitoreo del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, donde el número de damnificados disminuyó de 20 a 13 personas.

Sin embargo, desde la entidad se precisó que el fenómeno meteorológico mantiene problemas de conectividad, daños en viviendas e interrupciones de servicios básicos entre las regiones Metropolitana y Los Lagos.

Hasta las 06.00 horas de este viernes, el organismo reportó 13 personas damnificadas, 11 personas aisladas, cuatro viviendas destruidas, cinco con daño mayor, 91 con daño menor y 46 viviendas con daños aún en evaluación . Si bien anteriormente se hablaba de 20 damnificados, cabe aclarar que la situación de nueve personas en Lanco fue resuelta.

Además, 11.834 clientes permanecen sin suministro eléctrico, aunque la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) precisó que no todos los cortes están asociados directamente al sistema frontal. En detalle, la mayor afectación se concentra en La Araucanía, con 6.948 clientes sin servicio, seguida por Ñuble (2.276), Maule (819), Los Lagos (608) y Biobío (592).

Respecto al balance regional, Senapred señaló que:

Región Metropolitana: Se mantiene cielo cubierto y continúa la prohibición preventiva de acceso al fundo Río Colorado, en la comuna de San José de Maipo.

Región de O’Higgins: Se reportan precipitaciones débiles y continúan cerradas preventivamente la Ruta I-45 hacia Termas del Flaco y la Ruta I-328, mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

Región del Maule: Permanecen cerrados de manera preventiva la Ruta CH-115 y el Complejo Fronterizo Pehuenche, además de restricciones en diversos caminos cordilleranos de las comunas de Teno, Romeral y Molina.

Región de Ñuble: No se informan situaciones de emergencia relevantes, aunque la región registra 2.276 clientes sin suministro eléctrico.

Región del Biobío: No se reportan emergencias relevantes, manteniéndose únicamente afectaciones acotadas por interrupciones eléctricas.

Región de La Araucanía: Continúa siendo una de las zonas más afectadas. Se mantienen 6 personas damnificadas , 24 personas aisladas , 2 viviendas destruidas , 1 con daño mayor , 38 con daño menor y 8 en evaluación . Persisten cortes y restricciones de tránsito por socavones y remociones en masa en Pucón, Toltén, Pitrufquén, Villarrica y Teodoro Schmidt, además de 235 personas afectadas por problemas en un sistema de agua potable rural en Pucón. También permanecen suspendidas las clases en dos establecimientos educacionales y seis postas presentan dificultades de funcionamiento, cuatro de ellas sin energía eléctrica.

Región de Los Ríos: Registra 7 personas damnificadas , 2 viviendas destruidas , 4 con daño mayor , 53 con daño menor y 38 viviendas con daños en evaluación . Se mantienen remociones en masa, anegamientos y restricciones de conectividad en Corral, La Unión, Valdivia y otras comunas, además de un albergue habilitado en Corral, sin personas acogidas.

Región de Los Lagos: Continúan las principales complicaciones por desbordes de esteros, socavones y deslizamientos de material. Se reportan aproximadamente 11 familias aisladas en la comuna de Purranque, mientras permanecen interrumpidos distintos tramos de las rutas CH-225, V-510 y caminos rurales de Fresia.

Precipitaciones y acciones

Respecto de las precipitaciones acumuladas, los mayores registros corresponden a Isla Teja, en Valdivia, con 215 milímetros, seguida por Pichoy (165 mm), Panguipulli (148,1 mm) y Pucón Aeródromo (138,8 mm).

Paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene desplegadas 14 cuadrillas, 86 vehículos y maquinaria y 55 funcionarios en las regiones más afectadas, mientras el Ministerio de Desarrollo Social informó que se han aplicado 77 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), de las cuales 52 ya fueron completadas, permitiendo levantar información de 129 personas afectadas.

Las autoridades mantienen vigentes avisos meteorológicos por precipitaciones, viento y probables tormentas eléctricas entre las regiones Metropolitana y La Araucanía, además de la alerta por remociones en masa en sectores cordilleranos y precordilleranos de la zona centro-sur.