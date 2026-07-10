Senador Araya (PPD) defiende acuerdo alcanzado con Quiroz por megarreforma y acusa “infantilismo” en la oposición

Una crisis interna provocó el acuerdo alcanzado entre los senadores del PPD Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de las negociaciones por la megarreforma del gobierno.

El Ejecutivo acogió la propuesta de los parlamentarios para reducir la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto. Se trata de uno de los puntos más cuestionados por la izquierda y por el que ya estaba la decisión tomada de ir al Tribunal Constitucional (TC).

El pacto generó molestia en la oposición y sobre todo en el PPD, donde incluso su presidente, el diputado Raúl Soto, desconocía el acuerdo alcanzado por los senadores antes de que fuera anunciado en la prensa.

En ese contexto, el senador Araya, en diálogo con radio Duna, defendió el acuerdo y acusó a la oposición de estancar la discusión.

“Yo creo que esto refleja, una vez más, el infantilismo de buena parte de la oposición de no entender el problema que se está viviendo” , sostuvo.

Para el parlamentario “buena parte de la oposición sigue enfrascada en una trinchera ideológica y otros sectores están en pelea interna, y al final del día, lo único que veíamos es que la megarreforma seguía avanzando a paso firme, sin lograrse cambios estructurales que permitieran morigerar los impactos”.

Araya aseguró que desde que llegó el proyecto al Senado él insistió en que era necesario llegar a un acuerdo. “La oposición tenía que tener un sentido de realidad. Tiene 24 senadores, el gobierno tiene 26 y con eso aprueba todo. Era necesario, con esa lógica, sentarse con el gobierno”.

Para el senador, la megarreforma debe tener “apoyo de la centroizquierda, para que tenga un sentido de transversalidad, y pueda perdurar más allá del gobierno del Presidente Kast”.

Esa postura -afirmó- se la planteó al timonel del PPD antes de que éste asumiera el cargo. “Le dije que si la oposición no abre una puerta de negociación seria con el gobierno, lo que va a ocurrir es que la reforma va a salir tal como entró al Congreso, y eso, al final del día, es el peor escenario”.

No obstante, reconoció que Soto “no supo” del acuerdo alcanzado entre los senadores y Quiroz. “Del detalle de las conversaciones no tenía idea” , indicó.

Al ser consultado respecto a por qué no se le informó al presidente de la colectividad, el senador explicó que el acuerdo “se precipitó bastante rápido”.

“La propuesta que se le entregó al gobierno en materia de invariabilidad enfrentaba mucho lo que ellos estaban planteando. Era una propuesta que en lo personal yo pensé que no iba a tener tanto asidero en el gobierno”, indicó.

Según explicó, “había temas que probablemente el gobierno no iba a querer acceder en esos puntos”. “Nos comunican prácticamente sobre la marcha que revisaron la propuesta y que estaban disponibles aceptar cerca del 90% de los temas que se habían planteado. A mí también me sorprendió que el gobierno la aceptara” , sostuvo.

En definitiva, el senador admitió que se trata de “un buen acuerdo” y afirmó que él cumplirá con su palabra. “Si yo llegué a un compromiso, lo voy a cumplir”, indicó.

Eso sí, advirtió que “la única forma de no cumplir este compromiso es que el gobierno, al momento de materializarse la indicación, no cumpla con lo que hemos acordado en la indicación”.