Corea del Norte anuncia que aumentará su fuerza nuclear “tanto en calidad como en cantidad”

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante una visita a la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores en Pyongyan. Foto: kcna/dpa - Archivo.

Corea del Norte anunció este jueves la decisión de incrementar su fuerza nuclear, luego de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reuniera con autoridades militares y destacara el papel que, a su parecer, debe tener el Ejército en el desarrollo del Estado.

Según consignó la agencia estatal KCNA, Pyongyang decidió “fortalecer la fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad” en un encuentro que contó con la participación del máximo dirigente del país.

En la cita también se decidió “modernizar la infraestructura técnica de los sistemas de combate (...) e impulsar el plan para estandarizar, especializar y modernizar las bases militares con visión de futuro” .

El líder norcoreano Kim Jong-un durante la Primera Reunión Ampliada de la Novena Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea. Foto: KCNA.

La Primera Reunión Ampliada de la Novena Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea, en la que el mandatario firmó siete órdenes adscritas al ámbito militar, además permitió la confirmación de estrategias para “dar un nuevo impulso a la revolución en la educación militar”.

“El Ejército Popular debe desempeñar invariablemente un papel protagónico y fundamental no solo en la defensa del socialismo, sino también en la lucha por el desarrollo integral del Estado” , aseguró Kim en su intervención.

Asimismo, el líder argumentó que “solo construyendo un Ejército fuerte, controlando y conteniendo todas las amenazas con su poderosa fuerza, será posible alcanzar la verdadera paz”.