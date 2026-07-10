El exlíder supremo iraní Alí Jamenei fue enterrado en su natal Mashhad

El asesinado exlíder supremo Alí Jamenei fue sepultado este jueves en su pueblo natal de Mashhad, en el noreste de Irán, tras seis días de honras fúnebres que congregaron a millones de personas en diferentes ciudades, al tiempo que muchos hacían notar la ausencia de su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei.

El multitudinario entierro en uno de los lugares más sagrados del país, el Santuario del Imam Reza, se concretó después de una serie de procesiones y ceremonias de duelo que coincidieron con un nuevo estallido del conflicto con Estados Unidos, tras semanas de tregua en un conflicto que ya suma cuatro meses.

Como consignó Reuters, el ayatolá Jamenei murió en los primeros ataques de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero pasado.

Procesión de los funerales del exlíder supremo iraní Alí Jamenei por las calles de Mashhad. Imagen @IrnaEnglish en X.

Este jueves, su cuerpo fue trasladado lentamente en camión por las abarrotadas calles de Mashhad hacia la cúpula dorada y los minaretes del Santuario del Imam Reza, mientras clérigos con turbantes blancos caminaban a ambos lados.

Dolientes vestidos de negro se agolpaban detrás del vehículo, ondeando banderas iraníes, fotografías del difunto líder supremo y pancartas rojas con lemas revolucionarios.

“El cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica fue enterrado en el salón conmemorativo del santuario del imán Reza” , detalló la televisión estatal iraní.

El entierro es la culminación de una semana de actos fúnebres en Irán e Irak, a los que los líderes clericales de la República Islámica animaron a asistir a grandes multitudes en un esfuerzo por demostrar el poderío y el fervor ideológico de su estado teocrático, como apuntó Reuters.