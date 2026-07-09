José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia: “Habrá proceso de empalme con o sin el gobierno saliente”

Empecemos con lo último: el presidente electo Abelardo de la Espriella ha dado la orden de suspender el empalme con el gobierno de Gustavo Petro e incluso aseguró que estaba intentando dar un golpe de Estado. ¿Usted lo ve así?

Creo que es muy importante señalar que lo ocurrido con el presidente saliente es gravísimo. Es grave que un presidente en ejercicio desconozca la decisión soberana del pueblo colombiano, el Estado de derecho, y ponga en entredicho la democracia al dejar de reconocer a quien la Registraduría ya validó y el Consejo Nacional Electoral ya reconoció y entregó la credencial como presidente electo de la República. Todas las instituciones lo han reconocido y siguen reconociéndolo como tal.

No tiene ninguna justificación que un presidente saliente acuda a argumentos espurios, contra la democracia misma y contra la institucionalidad colombiana. Justo por ello, el mensaje del presidente electo es claro: es imposible sentarse en una mesa de empalme con un gobierno que no reconoce al presidente electo. Eso no puede ser viable.

Para la tranquilidad de la comunidad internacional, el mensaje es claro y directo: poco o nada importa lo que diga un presidente saliente, porque el sucesor no depende de él. La posesión del presidente electo es ante el Congreso, ante el presidente del Senado, no ante el presidente saliente. El presidente saliente ya no tiene ninguna importancia en ese proceso. No va a pasar absolutamente nada.

Pero, desde el punto de vista político, en un proceso de empalme, no se puede sentar con un gobierno de esa naturaleza.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Isabella B

Vicepresidente, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo se va a resolver esta encrucijada de empalme y cómo va a ser la relación con la oposición, que desde ya se anuncia muy presente?

Lo que hemos dicho es que habrá proceso de empalme con o sin el gobierno saliente. Desde hace siete meses, arrancamos este proceso usando información pública, información de los ministerios y recogiendo datos de los ciudadanos, incluso de servidores públicos. Lo que hemos hecho es una tarea técnica con más de 1.300 personas que han identificado hallazgos, preocupaciones y prioridades estratégicas para la construcción de la Patria Milagro.

El gobierno saliente tendrá que cumplir la obligación legal de la Ley 951 de 2010, que los obliga a entregar información que, hasta hoy, no existe, pero que seguramente existirá. Esa información se incorporará al estudio técnico en el que llevamos siete meses, para concluir esos hallazgos y prioridades estratégicas y así poder iniciar el gobierno el 7 de agosto.

Continuaremos este camino a través de derechos de petición, sin ningún inconveniente, con un equipo que, repito, lleva trabajando ocho meses en esta materia y en el manejo de la oposición.

Lo que queda claro es que aquí hay dos visiones opuestas. En un país como el nuestro, se respetarán todos los derechos de la oposición, pero también se garantizará que se respetarán todas las libertades para la mayoría de la población colombiana.

En toda esta recolección de documentos e información de la que usted habla, también se ha escuchado que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que esta transición funciona como una auditoría exhaustiva de la gestión de Gustavo Petro. De la Espriella asegura haber identificado irregularidades. Concretamente, ¿qué pruebas han encontrado y también se las han llevado a la justicia?

Lo que hemos dicho es que nuestro empalme es un empalme anticorrupción, entendiéndose por corrupción no solo los robos, sino también esconder información, maquillar cifras, dejar proyectos sin terminar, capturar instituciones, la improvisación, incumplimientos, desperdicios de recursos y falta de rigor en el manejo de lo público.

En el marco de este proceso, hemos venido haciendo una revisión de todo esto. Hemos hecho alertas, por ejemplo, la alerta fiscal, las diferencias que existen entre lo que el gobierno anuncia del déficit y la deuda pública respecto de lo que dice un órgano independiente como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las preocupaciones reveladas en medios de comunicación sobre la connivencia de los grupos criminales y el gobierno nacional en el proceso de paz. Son razones de fondo para terminar con ese proceso: la crisis humanitaria en el sistema de salud, el riesgo de apagón eléctrico para Colombia, la dificultad de sostenibilidad financiera del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en beneficio de los niños, la preocupación del incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras con presupuestos significativos y con un cumplimiento cercano al 6% del plan de desarrollo y otra serie de preocupaciones sobre contrataciones de última instancia y contratos billonarios, como el Ministerio de Defensa, entre otros temas.

Aquí sí estamos en la decisión de que vamos a revisar al detalle todos estos hechos y vamos a alertar a la opinión pública. Hoy mismo, con la Contraloría General de la República, nos vamos a reunir en mesas permanentes para recoger todos los estudios que ellos han realizado y hacer público eso al pueblo colombiano.

Nosotros no vinimos a un proceso de empalme por un acto protocolario, vinimos a buscar la verdad, revelar la verdad y compartirla con el pueblo colombiano. Y, sobre todo, a construir una agenda estratégica de futuro en la Patria Milagro.

De todas esas cosas, entonces ustedes, ¿ya tienen, digamos, pruebas de lo que están revisando en este proceso, también con la Contraloría?

Así es, así es. Y de hecho la Contraloría ha venido haciendo estudios muy detallados, sector por sector, entonces eso también era parte de este ejercicio.

Vicepresidente, ustedes en sus promesas de campaña prometieron, o una de las banderas era reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos, pero a la vez también hay otras promesas bastante grandes: ¿cómo aumentar la presencia militar y policial, la construcción de megacárceles y la ofensiva total contra los grupos armados que tienen azotado al país? Pero, ¿cómo van a financiarlo? Además, teniendo en cuenta el déficit del país del 6,4% del PIB.

Primero, ese no es el déficit del país y ahí es donde hay un maquillaje de las cifras del propio gobierno, seguramente superior a eso. Y eso lo habremos de comentar a la opinión pública una vez tengamos mayor información. Por ahora, lo que podemos decir es que el déficit seguramente es superior, como lo ha señalado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ya lo ubica en el orden del menos 7,4%.

Pero diciendo eso, nosotros vamos a hacer un programa de ajuste fiscal, es lo que ha anunciado el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, que tiene un compromiso en control del gasto público, en un congelamiento del gasto y en una revisión partida a partida para saber dónde se puede enfrentar esos excesos burocráticos, esos excesos de derroche y cómo se puede controlar la evasión, el contrabando, la corrupción y algunos componentes de gasto tributario y simultáneamente una agenda de crecimiento para que Colombia genere más ingresos tributarios y le permita mejorar al país su estado fiscal.

Iván Cepeda, excandidato presidencial oficialista.

De la mano de estas promesas de seguridad y la política de seguridad y también de autoridad que ustedes han querido implantar o que quieren implantar a partir del 7 de agosto y ha sido una bandera de campaña, eol mandatario electo De la Espriella ha dicho que retomaría los bombardeos, las fumigaciones. Pero ustedes saben que en esas regiones donde hay alta presencia de grupos armados como Cauca, Catatumbo, también hay una población campesina, indígena, minorías étnicas que sufren con los grupos armados, pero también con las consecuencias de esa mano dura que ya se ha visto antes en el país e incluso ha resultado a veces en crisis humanitarias. ¿Cómo piensan manejarlo?

Esas comunidades sufren más por la inseguridad. Sufren más por la extorsión, sufren más por lo que son hoy víctimas de esos grupos criminales, de ese control territorial en donde el Estado no ha sido capaz de solucionarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es actuar para recuperar esos territorios, recuperando esos territorios. Lo que sigue también es llegar con infraestructura social, es inversión para superar el hambre, el inacceso a los servicios públicos, la realidad de pobreza. Entonces se trata de un ejercicio donde hay autoridad, dignificando a la fuerza pública y recuperando el control territorial, enfrentando la producción de hoja de coca, que es el cáncer que tiene Colombia, y simultáneamente haciendo la inversión social que necesitan las regiones para salir adelante.

Pero lo contrario, casi que el contrafactual no es viable, que es seguir perdiendo el control de los territorios del país para que nunca exista inversión social y para que la criminalidad sea la que prepondere en esos territorios.

O sea, iría totalmente de la mano, digamos, toda esta política de seguridad, de presencia militar, pero a la vez presencia de la estructura o del Estado a nivel educativo, de salud, etcétera.

Absolutamente, porque si no existe presencia de inversión social, presencia de inversión en infraestructura en esos territorios, la seguridad se vuelve sostenible.

Concretamente a nivel social, ¿cuáles son esas políticas puntuales que piensan implementar? Porque, bueno, lo sabemos: ustedes ganaron con un margen muy estrecho y una de las razones de esa casi otra mitad de electores era el deseo de continuar con los avances sociales. ¿Cuáles son esas políticas sociales que ustedes les responden a ellos en la que también, digamos, están gobernando para este otro sector?

Lo primero es que nosotros no vemos que haya una división tan evidente del país, porque es que aquí no se están incorporando los efectos que tuvieron la compra de votos en muchos territorios del país, como por ejemplo la región Caribe, donde hubo un abuso de lo social, y por el otro lado, tampoco los escenarios de control territorial, donde los grupos criminales a punta de fusil forzaron a muchas personas a votar en una dirección que era la de la otra lista. Pero, diciendo eso, somos conscientes de que la política social necesita un trabajo.

Primero, la lucha contra el hambre: más de 20 millones de colombianos no tienen acceso a todos sus alimentos en las 3 oportunidades. Tenemos que atender también los servicios básicos que no se han atendido: en agua, en energía, en general, en servicios públicos. Tenemos que enfrentar también los desafíos de pobreza y de marginalidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para luchar contra la inequidad en Colombia.

“Tenemos que derrotar a la tiranía”: De la Espriella vota confiado en ganar la Presidencia de Colombia.

Y tenemos que hacer un trabajo grande para generar empleo y capacidad emprendedora, que a su vez genere más ingresos al ciudadano. Entonces, un escenario de país como el que estamos gobernando, vamos a gobernar, va a requerir este tipo de esfuerzos en política social.

Vicepresidente electo, se acerca el 7 de agosto, donde ustedes harán esta toma del poder y de todo esto que hemos venido hablando alrededor de la entrevista. ¿Cuáles son esas primeras medidas que ustedes tomarán? Ustedes se dicen que el 8 de agosto nos sentaremos y empezaremos con esas medidas. ¿Cuáles serían?

La medida más importante, las medidas más importantes van en dirección de la crisis humanitaria en salud. Es que este gobierno se ha encargado de destruir el sistema de salud. El 90% de los pacientes no tienen acceso a medicamentos completos, se destruyen servicios de salud, no hay atención a tiempo ni en citas, ni en tratamientos ni en cirugías. Y todo ha sido el resultado de la ausencia total de política pública en salud. Esa es la primera prioridad.

La segunda es la seguridad y luchar contra la extorsión, contra la inseguridad en el barrio, enfrentar el microtráfico. La tercera tiene que ser el asunto energético. El gobierno Petro dejó al país al borde de un apagón eléctrico, vamos a evitar que eso se suceda, y el componente también de ajuste fiscal y la agenda de crecimiento económico de la economía colombiana, porque este gobierno apagó todos los motores de crecimiento: apagó la minería, apagó la construcción, apagó la infraestructura, apagó hidrocarburos y gas, y prefirió seguir el camino de crecer por la vía de la estatización, que es la burocracia estatal y el derroche público. Pero eso en Colombia no es sostenible y por eso hoy el crecimiento y las cifras macro en materia económica, todas son bastante mediocres.

Es bastante, es bastante toda esta política robusta que usted me dice de lo que viene a partir de prácticamente dentro de un mes.

Porque es bastante el deterioro que dejó el gobierno Petro. Es que el gobierno Petro significó la ausencia de rigor técnico, la ausencia de gerencia, la ausencia de visión de largo plazo, la ausencia de capacidad de ejecución y se quedó simplemente en la narrativa, el discurso y la charlatanería.

Vicepresidente, cuando nosotros lo escuchamos hablar, bueno, se nota que usted tiene experiencia, sobre todo tiene experiencia en el sector público porque ha sido ministro. Algo que ha destacado el presidente electo De la Espriella, quien debuta en el mundo de la política y además como presidente. ¿Cuál será su papel en estos 4 años? ¿Estará usted detrás de la dirección política del país con toda esta experiencia?

Lo primero es que cuál no será mi papel. Yo no voy a asumir ningún cargo como ministro, ningún cargo público distinto al rol de mi vicepresidente electo. Y en el marco de mi rol, lo que yo he dicho es que voy a actuar. Y eso lo hemos acordado con el presidente electo y él me ha dicho: “Yo te voy a ir incorporando a unos temas en donde crea que es importante tu aporte”, como por ejemplo en este proceso de empalme o más adelante de algunos otros temas relacionados con la agenda de crecimiento, con el plan de ajuste fiscal, con el componente de fortalecimiento de la educación, de la innovación y de la ciencia, o el aporte que podamos hacer también a las relaciones internacionales y al aprovechamiento incluso de la relación a través de Estados Unidos con Venezuela.

Es decir, aportar en cada una de las carteras desde todo lo que ha sido su experiencia en todos estos años.

Y eventualmente otros temas, y ya será el propio presidente electo quien encuentre el mejor camino. Estoy aquí simplemente con vocación de servicio, que fue la razón por la cual acepté la vicepresidencia, y es entregarle mi tiempo, mis esfuerzos, mi experiencia, mi conocimiento a la construcción de cosa pública en donde le pueda ser útil al presidente electo De la Espriella.

Vicepresidente, usted se reunió recientemente con los embajadores de la Unión Europea. ¿Cuál es esa política internacional y también esa relación en lo que respecta a Europa?

Cómo no va a ser una reunión con quienes hoy son nuestro segundo, a veces tercer socio comercial y de inversión, y encontrar que aquí hay oportunidades muy valiosas para fortalecer el comercio, para fortalecer incluso el desarrollo productivo de los territorios, para aprovechar la estrategia de cooperación que tiene la Unión Europea alrededor del desarrollo de las dinámicas sociales en nuestro país, de fortalecer incluso las oportunidades que tenemos hacia adelante en materia de seguridad y del compromiso que ha tenido la Unión Europea con nuestro país en el pasado, en materia de educación, en materia de cultura, en materia de ciencia, en materia de innovación y en materia energética.

Vemos también un potencial grande en inversión en infraestructura social e infraestructura, vías, portuaria, aeroportuaria, férrea, entre otros temas. Entonces yo creo que hay muchos espacios para seguir abriendo. Lo que está claro es que Colombia y la Unión Europea comparten historia, comparten tradición, comparten cultura, comparten principios, independiente de la posición ideológica de uno u otro gobierno. En este momento, lo que hay que hacer es seguir aprovechando ese escenario.

¿Hay algún proyecto concreto que salió de esta reunión?

Ya el Banco Europeo de Inversiones tiene varios proyectos en ciernes. Voy a poner un ejemplo: en línea del metro, ese es uno de ellos, pero no es el único. Hay otros proyectos subnacionales y hay otros en ciernes que se podrían desarrollar. Y ya desde la perspectiva de Europa, hay muchos esfuerzos que ustedes han venido haciendo en temas de cooperación para el desarrollo, para el desarrollo productivo en oportunidades, también de atracción de inversión en infraestructura y en el sector energético. Luego sí hay temas que están ahí vigentes que podemos desarrollar con ustedes.

Vicepresidente, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya se nos está acabando el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Francia Internacional, y bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que viene en estos 4 años de gobierno para ustedes.

Muchas gracias y de nuevo un saludo especial a toda Europa, a todos los colombianos en Europa. Y celebrar además cómo la comunidad internacional hoy respalda el presidente electo Abelardo de la Espriella, en una demostración de que la Constitución es lo más importante en un país como Colombia, que ha sido históricamente reconocido como la democracia más antigua y sólida de América Latina.