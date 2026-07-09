Festival Internacional de Magia Pata de Cabra llega en julio al Teatro Municipal de Las Condes
Bajo la dirección de Jean Paul Olhaberry, el encuentro se realizará del 15 al 19 de julio y reunirá a artistas de Chile, Estados Unidos, España y Argentina en su primera versión presencial.
El Festival Internacional de Magia Pata de Cabra llegará al Teatro Municipal de Las Condes con cuatro galas oficiales: jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio a las 19:00 horas, y domingo 19 de julio a las 17:00 horas.
Dirigido por el ilusionista y escapista chileno Jean Paul Olhaberry, ganador de los Merlin Awards 2022 y 2023, el festival tiene su origen en una edición virtual realizada en 2020 junto al Teatro Municipal de Las Condes, que en su momento logró acercar la magia a miles de personas a través de pantalla. Esta nueva versión marca su debut presencial, dando un paso histórico para convertirse en una verdadera celebración del arte mágico y consolidándose como una de las plataformas más importantes para el desarrollo y difusión de la magia escénica en Chile.
La programación incluye a Tina Lenert (Estados Unidos), reconocida por su fusión de magia, pantomima y teatro físico; Mike Caveney (Estados Unidos), ilusionista e historiador referente de la magia clásica; el chileno Arturo Fuenzalida, campeón latinoamericano de magia; el español Ricardo Rodríguez, reconocido por su estilo teatral y cercano; el argentino Sebastián Gatti “Semba”, campeón mundial de magia en invención; y el chileno Luis Albornoz, “El Mago del Desierto”, cuya propuesta recoge elementos de la identidad y cultura del norte del país.
Junto a las galas, el festival contará con una programación complementaria que amplía la experiencia más allá del escenario. Este lunes 6 de julio a las 12:30 horas marcará el inicio oficial del encuentro con dos instancias: una intervención de escapismo a cargo de Jean Paul Olhaberry en el Centro Cívico de la Municipalidad de Las Condes, junto al Teatro Municipal de Las Condes, abierta al público general como acto de lanzamiento, y dos funciones del espectáculo unipersonal Un Mago en el Desierto, de Luis Albornoz, una propuesta que recorre la identidad y la cultura del norte de Chile a través de la magia escénica. El viernes 17, en tanto, se llevarán a cabo dos conversatorios con los artistas participantes, instancias para conocer de cerca sus trayectorias, procesos creativos y el universo de la magia escénica contemporánea.
“Pata de Cabra busca demostrar que la magia es mucho más que un truco. Es una disciplina artística capaz de emocionar, contar historias y generar experiencias inolvidables para públicos de todas las edades”, señala Olhaberry, director y anfitrión del festival.
El espectáculo combina grandes ilusiones, mentalismo, escapismo y magia de cerca, en una propuesta apta para toda la familia, pensada para sorprender, emocionar y hacer volver a creer en lo imposible.
Entradas ya a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300, y en el sitio web www.tmlascondes.cl. Descuentos disponibles con Tarjeta Vecino Las Condes (stock limitado).
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