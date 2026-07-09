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    Manuel José Ossandón llama al Presidente Kast a ordenar al oficialismo: “En la interna hay que ser un poquito más duro”

    El senador de RN consideró que actualmente en los partidos de gobierno se han desarrollado "peleas chicas y estúpidas" y que en algún punto el mandatario se va a "empezar a poner firme, porque él tiene que aplicar su programa".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón realizó este jueves un llamado al Presidente de la República, José Antonio Kast, para que intervenga con mayor fuerza en el orden de los partidos de gobierno.

    El martes pasado, el mandatario sostuvo una reunión en Cerro Castillo con parlamentarios del Partido Republicano para hacerles un llamado a evitar los conflictos con Chile Vamos.

    En tanto, el viernes pasado se reunió con los presidentes del oficialismo en La Moneda para limar asperezas tras el fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el senador le mandó “un consejo” al Presidente y lo llamó a “que sea más duro” con el oficialismo.

    Aquí él tiene una tremenda autoridad. El Presidente de la República tiene una autoridad tremenda y tiene que usarla. Y en este sentido ha sido súper respetuoso de los partidos políticos. Demasiado, demasiado”, señaló.

    Yo creo que el Presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona, pero se va a empezar a poner firme porque él tiene que aplicar su programa. Y este programa no puede ser entorpecido por peleas chicas, porque si estuviéramos hablando de peleas importantes (...)”, añadió sobre el tema Ossandón.

    En ese sentido, consideró que las críticas por parte de diputados de la UDI a la presidente del Senado, Paulina Núñez, por llevar una mesa de diálogo con la oposición por la megarreforma finalmente cae en esta definición de “peleas chicas”.

    Lo único que hizo a lo mejor es una portadita rasca por ahí, una fotito. Mira, fulanito le pega a la presidenta del Senado. Pero ellos saben en su conciencia que lo que necesitamos son acuerdos. Lo que ha sacado arriba a este país son los acuerdos”, enfatizó.

    Tras ello, Ossandón volvió a llamar al Presidente de la República a un mayor orden en la interna del oficialismo.

    En la interna hay que ser un poquito más duro y decir ¿Sabe que más compadre? Esta es la línea , porque hay una carta de navegación que todos la saben. Yo lo que quiero destacar aquí es lo siguiente: lo que estamos discutiendo son puras peleas chicas y estúpidas, porque no hay ninguna pelea de fondo. Porque ustedes me están diciendo que es una pelea de fondo que el Libertario dice que vamos para el norte y que el Chile Vamos dice que vamos para el sur. No, aquí están más o menos de acuerdo en todo, pero son peleas chicas de protagonismo personal“, enfatizó.

    Críticas al presidente de la Cámara de Diputados

    Ossandón también criticó las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), respecto al dictamen de Contraloría sobre la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

    El ente fiscalizador estableció que la exautoridad había actuado fuera de sus facultades legales al solicitar información reservada de traslados de funcionarios de la PDI.

    Sobre esto, Alessandri señaló en Radio Duna que “algunos sienten se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella” y que había que tener “ojo con la Contraloría”.

    Yo creo que él se está pasando en sus comentarios. Yo creo que él, como presidente de la Cámara de Diputados tiene que proteger las instituciones. Y si tiene esa duda, yo creo que su deber es tomar el teléfono y llamar a la contralora y decirle ‘yo soy el presidente de la Cámara de Diputados’ y plantearle eso”, cargó el senador Ossandón.

    “A mí me da la impresión, me da la impresión que la contralora está usando un montón de artículos de la ley que no se usaban antes y que no se está sobrepasando. Ha sido dura, esa es otra cosa, pero no se está sobrepasando en sus atribuciones", concluyó al respecto.

    Revisa la entrevista completa acá:

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