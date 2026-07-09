A menos de una semana del llamado de Kast: oficialismo vuelve a tensionarse y enfrentamiento se traslada a la UDI y RN

El viernes de la semana pasada, en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado explícito a los presidentes de los cuatro principales partidos del oficialismo a evitar las guerrillas internas. Cinco días después, se abrió una nueva controversia en las filas del sector. Esta vez, al interior de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

Durante este miércoles, la bancada de diputados UDI cuestionó en duros términos el trabajo que ha realizado la presidente del Senado, Paulina Núñez (RN), en torno a la mesa de diálogo que ella ha impulsado con la oposición para recoger sus propuestas en torno a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La jefa de bancada, Flor Weisse, y el diputado Sergio Bobadilla, ambos UDI, calificaron como un “error” y una “pérdida de tiempo” que algunos integrantes del oficialismo busquen acuerdos con la izquierda, sobre todo al considerar que el comité de diputados del Partido Socialista (PS) ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para frenar dicha iniciativa.

Flor Weisse y Sergio Bobadilla

Weisse y Bobadilla, quienes son jefa y subjefe de la bancada, respectivamente, recordaron las declaraciones que hicieron a fines de abril, cuando calificaron como un “error político” la decisión del gobierno de sentarse a conversar con las bancadas del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC). “Lamentablemente, el tiempo nos terminó dando la razón, porque mientras algunos en el oficialismo apoyaban abrir estas instancias de diálogo, la oposición seguía preparando distintas estrategias para bloquear el proyecto”, sostuvieron los parlamentarios gremialistas.

Pero quien subió el tono contra sus compañeros de coalición fue el diputado Eduardo Cretton. El también vicepresidente de la UDI no solo apuntó contra RN, sino que lanzó su dardos directamente contra jefe de esa bancada, Diego Schalper.

“La inconsistencia de RN y el diputado Schalper de llamar al Partido Nacional Libertario a sumarse a la sala de máquinas, porque lo que todos hemos visto es que el P. Nacional Libertario ha votado con el gobierno y quienes se han desmarcado en votaciones importantes ha sido RN”, cuestionó.

28-05-2026 EDUARDO CRETTON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En esa línea, hizo “un llamado al diputado Schalper, a RN, a la senadora Núñez, a que trabajemos como oficialismo y para trabajar como oficialismo hay que tener las prioridades bien puestas. Y la prioridad es que el proyecto de Reconstrucción Nacional salga rápido del Senado”.

La respuesta de Schalper llegó solo unos minutos más tarde. Consultado respecto a las críticas de Cretton, afirmó que “yo no voy a gastar ningún segundo de saliva en intrigas internas que no le cambian la vida a nadie”, y defendió el rol de su partido en el gobierno. “Renovación Nacional nunca ha votado favorablemente una cosa inconstitucional que perjudica al gobierno. No sé si el resto de los partidos puede decir lo mismo. Nosotros, como Renovación Nacional, no tenemos que rendirle pruebas de blancura a nadie”, recalcó.

06-07-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Al mismo tiempo, respaldó las gestiones de la senadora Núñez con la oposición. “Yo no solo respaldo a la senadora Núñez, sino que, además, quiero ser más sincero: el mandato que el gobierno nos ha dado a todos los parlamentarios oficialistas es abandonar el conflicto permanente y a darnos cuenta que al país lo vamos a sacar entre todos”, dijo.

La ofensiva de la UDI no cayó nada bien reconocen al interior de RN. Lo anterior, sobre todo porque afirman que no estaban al tanto y hubiesen esperado que esas críticas se plantearan primero en la interna.

Por lo mismo, tras el altercado, la timonel de RN, la senadora Andrea Balladares, también blindó a la presidenta del Senado. “Buscar acuerdos nunca será un error. Ella ha actuado exactamente como corresponde a quien preside una institución republicana: promoviendo el diálogo, escuchando distintas posiciones y generando condiciones para que las reformas puedan avanzar. Eso no es ingenuidad; es responsabilidad institucional y sentido de Estado”, afirmó la parlamentaria.

Santiago 25 de abril 2026. Renovacion Nacional realiza su Consejo General 2026, instancia en la que asume la nueva directiva nacional del partido. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Respecto de los anuncios realizados por sectores de la oposición sobre eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional, Balladares afirmó que esas decisiones no desmerecen el esfuerzo realizado para generar acuerdos.

Además, llamó a mantener el foco en la aprobación de las reformas del gobierno. “Como coalición, tenemos la responsabilidad de trabajar unidos para sacar adelante las reformas que permitan recuperar el crecimiento, impulsar la inversión y generar más oportunidades para las familias chilenas. En esa tarea, el liderazgo que ha demostrado Paulina Núñez merece reconocimiento y respaldo”, concluyó.