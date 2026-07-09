Comisión de Educación del Senado aprueba proyecto de Sala Cuna y lo despacha a Hacienda

La Comisión de Educación del Senado aprobó y despachó este miércoles el informe del proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, y crea un fondo solidario de sala cuna, el que ahora continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.

Durante la jornada, la instancia culminó la revisión en particular de la iniciativa luego de tres días de votaciones sobre aspectos clave como el financiamiento del fondo, su cobertura y la posibilidad de copago.

El avance legislativo fue celebrado por la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien afirmó que “hoy comenzamos a hacernos cargo de terminar con la discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo”, tras lo cual dijo esperar que la iniciativa se convierta en ley en el corto plazo.

Entre los aspectos aprobados,esta el mecanismo de financiamiento del fondo de sala cuna, el que será vía cotización de 0,35% a cargo del empleador, lo que será compensado por una reducción de 0,2% de la tasa de cotización destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

También se incorporó la posibilidad de copago por parte de las familias y se amplió la cobertura a recintos con autorización de funcionamiento, además de aquellos con reconocimiento oficial del Mineduc.

Reacciones parlamentarias

Tras el avance del proyecto, el senador independiente Rojo Edwards afirmó que se trata de “un momento bastante histórico”, destacando que la iniciativa permite corregir una distorsión de larga data en el mercado laboral.

“Durante más de un siglo la contratación de mujeres implicó un mayor costo para los empleadores, lo que incidió en brechas de participación laboral y desempleo femenino”, afirmó.

Por el contrario, la senadora DC Yasna Provoste cuestionó la iniciativa: “La Moneda engaña cuando dice que es universal y no es sala cuna, porque no tiene los estándares de calidad y no asegura los derechos de niños y niñas de nuestro país”, afirmó.