Senapred declara alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins y 10 comunas de la RM por sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins y para 10 comunas de la Región Metropolitana por el sistema frontal que actualmente afecta a la zona sur del país.

La entidad señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente un alertamiento meteorológico para ambas zonas.

Las comunas de la Región Metropolitana que se mantendrán con la alerta desde el 8 al 10 de julio son San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina , mientras que en O’Higgins cubre a toda la región.

O’Higgins: Las precipitaciones pueden variar entre 2 mm -en el litoral- hasta 40 mm de agua caída -en la cordillera-, mientras que las velocidades de viento podrían variar en rachas entre 25 y 40 km por hora.

Metropolitana: Por su parte, en las diez comunas de la RM, las precipitaciones pueden variar entre 2 mm -en la cordillera de la costa- hasta 40 mm de agua caída -en la cordillera-, mientras que las velocidades de viento podrían variar en rachas entre 5 y 40 km por hora.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es baja en el litoral y cordillera de la costa, moderada en el valle y precordillera, y alta en la cordillera en la región de O’Higgins.

Mientras que en las diez comunas de la RM, Sernageomin indicó que es alta en cordillera, moderada en precordillera y baja para cordillera de la costa y valle.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de ambas regiones y con la Dirección Regional del Senapred, modifica evento de la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde el 08 de julio y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.