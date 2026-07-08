Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026

*Favoritos

Si hace un año The Pitt consiguió 13 nominaciones (y cinco triunfos), esta mañana duplicó esa cosecha con 25 candidaturas. De ese modo, el drama médico de HBO Max se adueñó de un honor que en los últimos años ha recaído en títulos como Succession, Shōgun y Severance: ser la serie con presencia más robusta en los Emmy.

En competencia con su quinta y última temporada, Hacks sumó 24. Un hito para su propia historia –su mejor marca era 17– y para los registros de la premiación: es la comedia con mayor número de nominaciones para su entrega final (superó a Schitt’s Creek) y la producción de ese género con mayor presencia de todos los tiempos, desbancando las 23 menciones que obtuvieron El Oso y El estudio en 2024 y 2025, respectivamente.

En tercer puesto se encuentra una de las mayores sorpresas del último tiempo: La maldición de Widow’s Bay, que conquistó 19 candidaturas. También de la plataforma Apple TV, Pluribus se apoderó de 18, incluyendo Mejor serie de drama y Mejor actriz de serie de drama.

En tanto, la segunda temporada de Bronca sumó 16 menciones, mejorando las 13 que consiguió el primer ciclo en 2023. Un precedente que la deja en buena posición para nuevamente imponerse como Mejor miniserie o serie antológica.

La disputa en las categorías principales parece bastante clara: The Pitt ante Pluribus por la gloria en drama, y la veterana Hacks ante la sorprendente La maldición de Widow’s Bay por la hazaña en comedia.

*Omisiones

Jeremy Allen White (El Oso) ganó el Emmy a Mejor actor de serie de comedia en 2023 y fue candidato en 2024 y 2025. Y ahora, pese a que la cuarta temporada no fue la más sólida, se daba por descontado que su protagonista volvería a estar entre los finalistas. Sin embargo, terminó transformándose en la principal víctima de la baja de prestigio de la producción de FX.

En una mañana más bien agridulce, las alegrías de El Oso fueron volver a ser incluida en Mejor serie de comedia, Mejor actriz de serie de comedia y Mejor dirección de serie de comedia.

Half man consiguió una reacción más mixta que Bebé Reno, la anterior miniserie de Richard Gadd (que arrasó en los Emmy hace un par de años), y eso se tradujo en que hoy sólo obtuvo una nominación, justamente para su creador y protagonista (Mejor actor de reparto de miniserie, película o serie antológica).

También resultó llamativa la omisión de Jon Hamm, un favorito de los Emmy que esta vez era elegible por la segunda entrega de Amigos y vecinos, ficción que sí logró un espacio en la categoría principal.

Los finales de Stranger things y Euphoria fueron tema de acalorados debates y apasionados visionados, pero –en última instancia– no fueron contemplados en Mejor serie de drama.

El título que sí logró entrar en esa carrera fue El caballero de los Siete Reinos. Más pequeña en historia y escala que House of the dragon, logró lo que la producción sobre los Targaryen hasta ahora no ha podido: devolver a la saga Game of thrones a la pelea por el premio que la serie original ganó en cuatro oportunidades.

*Sorpresas

Euphoria terminó su historia con un saldo irregular, por lo que era difícil pronosticar con certeza la nominación de Zendaya a Mejor actriz de serie de drama. Sin embargo, el favoritismo de los Emmy por la estrella terminó prevaleciendo –triunfó en 2020 y 2022– y disputará el galardón ante Rhea Seehorn (Pluribus), Keri Russell (La diplomática), Chase Infiniti (Los testamentos) y Carrie Coon (La edad dorada).

Hay tres series que no lograron entrar en las categorías principales, pero fueron recompensadas mediante candidaturas para sus protagonistas. Está el caso de la propia Infiniti, quien lidera el spin-off de The handmaid’s tale, y también los de Riz Ahmed y Yahya Abdul-Mateen II. Los intérpretes consiguieron un lugar gracias a sus encarnaciones de actores en El señuelo, comedia disponible en Prime Video, y Wonder Man, la serie más inclasificable de Disney+ y Marvel.

*Estrellas con múltiples nominaciones

El hito individual más espectacular de la jornada fue el de Jason Bateman. La estrella de Ozark totalizó cuatro candidaturas por su trabajo delante y detrás de cámaras en DTF St. Louis y en Black Rabbit, dos miniseries que –vale mencionar– están en competencia por el premio mayor.

Robert Clark

Matthew Rhys peleará el reconocimiento a Mejor actor de serie de comedia gracias a su versión de un nervioso alcalde en La maldición de Widow’s Bay, pero además buscará una segunda distinción: Mejor actor de miniserie, película o serie antológica, categoría en la que fue considerado gracias a La bestia en mí, miniserie de Netflix en la que asume el rol de un misterioso magnate inmobiliario.

Colman Domingo, ganador del Emmy en 2022, consiguió una proeza similar. En su caso es gracias a su labor en el tercer ciclo de Euphoria (Mejor actor invitado de serie de drama) y en el segundo de Las cuatro estaciones (Mejor actriz de reparto de serie de comedia).

Otras figuras que sumaron doble presencia son Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero, Muerte por un rayo) y Laurie Metcalf (Monstruo: La historia de Ed Gein, Hacks).