Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

Después de semanas de amenazas y acusaciones cruzadas de haber violado la tregua, por fin ya es oficial: se acabó el alto el fuego. Estados Unidos lanzó docenas de misiles a Irán este martes, en lo que era una respuesta a los ataques de Teherán a algunos buques comerciales que pasaban por el estrecho de Ormuz.

Al final, luego de tanto tiempo temiendo que la guerra se reanudara, un Donald Trump furioso en medio de una reunión de la OTAN lo dejó claro: el memorando de entendimiento que pausó la guerra “está acabado”. Aún cuando no le cerró las puertas a las negociaciones, indicó que creen que son una “pérdida de tiempo”, y se refirió al liderazgo iraní como “basura”.

Trump declaró a los periodistas en Ankara: “Anoche atacamos con mucha fuerza a la gente tan peligrosa de Irán”. “Están enfermos, algo les pasa”, añadió, enfatizando su desconfianza y dejando claro que, de ahora en adelante, la guerra continúa.

Donald Trump y los líderes europeos en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Desde el CENTCOM, el Mando Central de EE.UU., se informó que el miércoles por la madrugada lanzaron ataques contra “más de 80 objetivos” en Irán . Esto, en respuesta a las agresiones sufridas horas antes por buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Los ataques no se quedaron así. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró haber respondido a los ataques arremetiendo contra activos estadounidenses en países vecinos, mientras sonaban las sirenas de alarma en Bahrein y Kuwait a primera hora del miércoles. El CGRI comunicó que uno de sus miembros murió a causa de “drones enemigos”.

Ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir los acuerdos previos establecidos en el memorando de entendimiento (MOU), el cual dio inicio a un proceso de negociación de paz de 60 días hace tres semanas. El miércoles marca la tercera ocasión en que Estados Unidos lanza ataques de gran envergadura contra Irán mientras las conversaciones están en curso: una situación que, según Teherán, ha provocado la ruptura de la confianza.

Ataque estadounidense a Teherán.

El problema en Ormuz continúa, ya que Irán ha ordenado a todos los buques que sigan su “ruta segura” a través del estrecho con un mapa iraní, que los acerca considerablemente a su costa y marca una sección de aguas territoriales omaníes como “zona restringida”. La televisión local informó que los buques ignoraron las advertencias de las fuerzas iraníes, cambiando de rumbo a pesar de las advertencias.

De momento, la escalada no solo tiene lugar con los misiles: Estados Unidos ha reimplantado las sanciones al petróleo iraní, según un comunicado emitido el martes por la noche por el Departamento del Tesoro. Durante la guerra, Trump había suspendido temporalmente las sanciones sobre los cargamentos de crudo que ya se encontraban en el mar, para aliviar la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente los “ataques agresivos y la grave violación” del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos. “El Ejército terrorista estadounidense, en clara violación del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, cometió una agresión militar contra varios centros de vigilancia y control en las costas del sur de Irán”, declaró el ministerio en la madrugada del miércoles.

De paso, la Cancillería iraní señaló que estos ataques “constituyen una violación flagrante del párrafo 1 del Memorando de Entendimiento sobre la Terminación de la Guerra, que exige el cese de las operaciones militares”.

Personas participan en una procesión para despedir al fallecido líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en Teherán, el 6 de julio de 2026. Foto: Xinhua Mehr News Agency

La escalada contra Irán se produjo mientras avanzaban las conversaciones de paz entre ambos países, y justo cuando ya terminaban los días de funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en los primeros minutos de la guerra, a fines de febrero. Los últimos ataques representan las mayores acciones de este tipo desde abril, momento en que ambas partes acordaron inicialmente negociar un alto el fuego.

Por el momento, las conversaciones de paz han quedado sumidas en la incertidumbre. Trump declaró a los periodistas en la cumbre de la OTAN que consideraba que el memorando de entendimiento con Irán había “terminado”. Añadió que “podría dejar que mis magníficos negociadores sigan hablando”, aunque personalmente opinaba que era una “pérdida de tiempo”.

James Bays, editor de defensa de la cadena Al Jazeera, dio cuenta en una columna de la incertidumbre derivada de las declaraciones del presidente estadounidense. “¿Se trata simplemente de una postura dura por parte de Trump, intentando marcar un límite y decir ‘esto es inaceptable y ya les he mostrado mi respuesta’? ¿O significa esto que realmente está anulando el memorando de entendimiento acordado hace unas tres semanas?”, especulaba el periodista.

El memorando de entendimiento de 60 días había detenido todas las hostilidades, incluso en Líbano, mientras ambas partes trabajaban para ultimar los detalles del programa nuclear iraní. El acuerdo exigía a Irán restablecer el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz a los niveles anteriores a la guerra, al tiempo que Estados Unidos concedía una exención para las exportaciones de petróleo sancionadas y descongelaba los activos iraníes.

Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

Ya el 16 de junio, en entrevista con La Tercera, la jefa del equipo de Medio Oriente en el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Washington, Kelly Campa, comentaba la fragilidad del Memorándum de Entendimiento: “Soy bastante escéptica de la posibilidad de un acuerdo de paz definitivo, sobre todo debido a quién está al mando en Irán. Tenemos a la CGRI y a su comandante, Ahmad Vahidi, que parecen estar al mando de la toma de decisiones en Teherán, y ese comandante ha dejado muy claro que no va a ceder.”

En la opinión de la experta, la soberanía del estrecho de Ormuz es la pieza clave que mantiene tensa la región: “Irán busca algo que pueda llenar el vacío en su política de disuasión. Y el estrecho de Ormuz está perfectamente posicionado para cumplir esa función. Todo lo que están haciendo ahora en el estrecho está diseñado para lograr que la comunidad internacional, y en última instancia Estados Unidos, reconozca su soberanía sobre este paso marítimo”.