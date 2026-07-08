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    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    El gremio ADVS propuso iniciativas para movilizar proyectos que hoy se encuentran detenidos por razones regulatorias y financieras. Desde la asociación afirman que las propuestas fueron diseñadas para minimizar su impacto en la caja fiscal y pidieron que sean transferidas a Hacienda.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este martes la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) se reunió con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con el fin de entregarle un paquete de medidas que podrían ayudar a reactivar la inversión privada en el mercado de vivienda pública.

    El gremio aseguró que las cuatro propuestas presentadas al ministro buscan movilizar proyectos que hoy se encuentran detenidos por razones regulatorias y financieras. De poder agilizarlos, se podrían crear “generar cerca de 195 mil empleos directos e indirectos, construir 78 mil nuevas viviendas y acelerar la inversión privada sin comprometer un aumento relevante del gasto fiscal en el corto plazo“, aseguran.

    La primera medida propuesta es duplicar los cupos del programa DS19, desde 17.500 a 35.000. “Para no generar impacto presupuestario en el Minvu, el mecanismo reduce el préstamo de enlace de 300 UF a 150 UF por vivienda. Adicionalmente, se plantea aumentar en UF 200 el valor de las viviendas destinadas a familias vulnerables y emergentes", explica ADVS.

    La asociación propuso destrabar 18 mil viviendas DS19 que no han iniciado obras aún, debido a que “las condiciones de precio y subsidio con que fueron aprobados ya no reflejan los costos actuales”. En ese sentido, ADVS apunta a que se podrían homologar las condiciones con las del llamado al subsidio 2026, ya que las condiciones de precio y subsidio con que fueron aprobados ya no reflejan los costos actuales.

    Otra medida busca activar proyectos del DS29. Si bien hay cerca de 60 mil viviendas de este subsidio que ya cuentan con terrenos, proyectos, permisos y constructoras designadas, el presupuesto del Minvu para este 2026 solo alcanza para seleccionar 12.600. “La propuesta es duplicar los subsidios en 2026 y 2027 mediante un modelo de financiamiento privado: las constructoras financian los estados de pago a través del mercado financiero, con garantía del Minvu de pago del monto e intereses una vez obtenida la recepción municipal. Esto permite postergar al menos dos años el gasto fiscal asociado y activar de inmediato una gran cantidad de proyectos”, dice ADVS.

    La cuarta medida apunta a reemplazar el Crédito Especial de Empresas Constructoras, a través de un proyecto de ley de iniciativa del ejecutivo. El CEEC es una iniciativa que permitía a las empresas recuperar el IVA de insumos, sin embargo, dejará de operar en enero del 2027. ADVS propone un mecanismo permanente que permita a los desarrolladores recuperar parte de dicho crédito para garantizar la neutralidad del IVA para el sector.

    “Hoy Chile necesita medidas capaces de mover la economía en meses, no en años. La vivienda social tiene esa capacidad. Tenemos proyectos, terrenos, permisos y empresas listas para construir. Lo que falta son ajustes que permitan que esa inversión comience a ejecutarse”, afirmó el director ejecutivo del gremio, Carlos Marambio.

    El vocero del gremio asegura que “no estamos proponiendo un mayor gasto fiscal inmediato. Estamos proponiendo utilizar mejor los instrumentos existentes para acelerar inversión privada y empleo. Cada vivienda que se construye moviliza una extensa cadena de proveedores, empleo local e inversión productiva.”

    En ese sentido, aseguran que las medidas fueron diseñadas para minimizar su impacto en la caja fiscal, de forma en que el Estado sólo desembolse los subsidios una vez terminadas las obras, o a tres años de iniciado el proyecto. “Confiamos en que el ministro se convenza de la importancia de activar la vivienda social y lleve nuesras propuestas a Hacienda”, concluyó Carlos Marambio.

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