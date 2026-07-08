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    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    La inflación a doce meses, sin embargo, se aceleró desde el 3,9% de mayo a 4,3% y anotó su mayor nivel desde septiembre de 2025. En lo que va del año, el indicador acumula un alza de 2,8%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bajan las bencinas, el transporte y el IPC registra variación nula en junio. Andres Perez

    Los precios al consumidor comienzan a ajustarse tras el alza que experimentaron en los últimos meses debido al fuerte salto del precio de los combustibles. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el IPC anotó una variación mensual de 0,0% en junio, con lo que acumula un alza de 2,8% en el año y de 4,3% a doce meses.

    Con este resultado, sin embargo, la inflación anual se aceleró desde el 3,9% de mayo y alcanzó su mayor registro desde septiembre de 2025, cuando llegó a 4,4%.

    Es la segunda vez en el año que el indicador marca una variación mensual nula, tras el registro de febrero. La cifra de junio contrasta, además, con los tres años anteriores, en que el sexto mes anotó caídas consecutivas: -0,2% en 2023, -0,1% en 2024 y -0,4% en 2025, según la serie empalmada del IPC.

    Con todo, la cifra se encuentra ligeramente por encima de las expectativas de los expertos que en los últimos días se habían empezado a inclinar por un registro negativo.

    Según el boletín del organismo, ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

    Entre las divisiones con descensos en sus precios destacó transporte, que retrocedió 1,3% y restó 0,181 puntos porcentuales (pp.) al indicador.

    También cayó vestuario y calzado, con una baja mensual de 6,1% y una incidencia de -0,148 pp. En la vereda opuesta, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0,8% y aportó 0,169 pp., el mayor empuje del mes.

    Combustibles y transportes

    El retroceso de transporte se explicó principalmente por combustibles para vehículos personales, que bajó 3,3% e incidió -0,146 pp. Dentro de esa división, la gasolina disminuyó 2,5% en el mes, aunque acumula un alza de 27,4% en el año, mientras que el petróleo diésel cayó 8,0% y registra un avance de 42,1% en lo que va de 2026.

    El transporte aéreo internacional, en tanto, descendió 5,6%.

    Esto tiene como trasfondo el ajuste en el precio que los combustibles que empezó a observarse desde la segunda semana de junio, con retroceso en torno a los $ 200 por litro. La ministra de Energía, Ximena Rincón, de hecho, anticipó una nueva baja de $ 100 esta semana,

    En vestuario y calzado, 21 de los 23 productos que componen la división consignaron bajas en sus precios, con descensos mensuales de 6,3% en vestuario y de 5,8% en calzado.

    Bencinas anotan fuerte baja y generan variación nula del IPC. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En alimentos, el alza estuvo liderada por la clase pan, cereales, harinas y pastas, que subió 3,0% y aportó 0,124 pp. El pan aumentó 4,5% en el mes, con una incidencia de 0,093 pp., y los vinos avanzaron 3,9%. Los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares subieron 0,6%.

    En los indicadores subyacentes, el IPC sin volátiles registró una variación mensual de 0,2%, mientras que el IPC menos alimentos y energía retrocedió 0,1%. La medición de energía bajó 1,1% en el mes y la de alimentos subió 0,8%.

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