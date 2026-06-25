Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años.

El consumidores estadounidenses aceleraron su gasto en mayo, pese a que los precios subieron a su ritmo más alto en más de tres años.

Según dio a conocer este jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio el gasto de los consumidores, ajustado por inflación, se elevó 0,3% en mayo frente a abril, tras haber anotado una variación nula en dicho mes.

En tanto el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) aumentó 4,1% interanual en mayo, registrando su mayor incremento desde abril de 2023, aunque la cifra estuvo en línea con las expectativas del mercado.

El PCE es la medida favorita del la Reserva Federal (Fed) para evaluar el comportamiento de la inflación, por lo que el dato confirmó las expectativas del mercado de que la entidad podría aplicar un alza en las tasas de interés en los próximos meses.

Jorge Herrera, subgerente de Estrategia de Principal, indicó que “luego de la reunión de la Reserva Federal de hace unos días, donde el ente rector y su nuevo presidente Kevin Warsh entregaran un mensaje con un tono algo más contractivo y enfocado en su compromiso con devolver la inflación hacia su meta, las cifras relacionadas a la evolución de precios se han vuelto aún más relevantes para los mercados”.

Añadió que según lo reportado por las autoridades, el PCE correspondiente al mes de mayo registró un alza del 0,4%, lo cual estuvo ligeramente por debajo del 0,5% proyectado por el mercado, aunque en términos interanuales, la cifra de 4,1% está en línea con las expectativas.

Al excluir componentes más volátiles como alimentos y energía, indicó, el índice subyacente sube un 0,3% en el quinto mes del año y un 3,4% en el acumulado a doce meses, ambas cifras en línea con las expectativas.

Complementario al informe, también se dan a conocer también las cifras de ingreso personal, cuyo crecimiento del 0,7% estuvo por sobre las expectativas de un incremento del 0,4%, y de gasto personal, que con un 0,7% también se encuentra por encima de las proyecciones previas de un aumento del 0,6%, en ambos casos cifras mensuales y también correspondientes al quinto mes del año.

Herrara afirmó que “las cifras siguen siendo consistentes con una economía resiliente, mientras que por el lado de la inflación, el estar éstas bastante en línea con las expectativas (o ligeramente por debajo como el caso de la medida general mensual) podrían ser bien recibidas por el mercado a nivel de los mercados de renta fija y accionarios”.

Según la herramienta Fed Watch de CME Group un 47,5% de los analistas encuestados mantiene la estimación de que la Fed aumentará las tasas en 25 puntos a entre 3,75% y 4% en su reunión del 16 de septiembre, mientras que un 13,1% proyecta que el incremento será de 50 puntos a un rango de entre 4,0%-4,25% desde el actual nivel de 3,5%-3,75%, en dicho encuentro.

Economía crece más de lo previsto

En paralelo la Oficina de Análisis Económico también dio a conocer su última y definitiva revisión del crecimiento económico del primer trimestre.

Así el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 2,1% interanual en el primer trimestre de 2026, superando el 1,6% que estimaban los analistas y el 1,6% que también había sido reportado en el último informe de fines de mayo.

En tanto, en comparación con el último trimestre de 2026, la economía se expandió 0,5%, tal como había sido informado en el reporte anterior.

Al respecto, Ignacio Mieres, head of Research de XTB señaló que “los datos de Estados Unidos publicados hoy sorprendieron al alza, el PIB real del primer trimestre creció 2,1%, corrigiendo la revisión a la baja del mes pasado y superando lo esperado. Pero la composición es más débil, el impulso vino de las exportaciones, mientras el consumo se mostró flojo y la inversión en vivienda volvió a caer, su quinto retroceso consecutivo”.

En este sentido sostuvo que destaca el aporte de los centros de datos, que crecieron cerca de 14% y explicaron por sí solos unos 0,8 puntos del dato, evidenciando que el dinamismo está concentrado en el ciclo de inversión en inteligencia artificial más que en una demanda interna sólida.

Añadió que sumado al dato del PCE los indicadores dados a conocer este jueves muestran una economía que aún crece pero con bases frágiles y una inflación que no cede, lo que refuerza el sesgo de cautela de la Fed ante la posibilidad de un recorte de tasas.