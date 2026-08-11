Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

Una pareja formalizada en Puerto Montt por realizar rayados en 86 fachadas está realizando una “rifa solidaria” para costear los gastos de su defensa y el eventual pago de multas por los daños provocados -que ascienden a 8 millones de pesos-, lo que es calificado como una “provocación” por el municipio de la capital regional de Los Lagos, la que actúa como querellante en la causa contra los acusados.

Esto, a horas de que los imputados detrás de las firmas de grafiti “Yuko” y “GSE”, enfrenten una nueva audiencia en el marco del proceso, la que está programada para este martes 11 de agosto.

En la rifa promocionada en sus redes sociales, los propios acusados -quienes arriesgan dos meses de cárcel efectiva y el pago de multas e indemnizaciones-, aseguran que los daños estimados ascienden a $4 millones, aunque el avalúo global -incluyendo bienes municipales y áreas protegidas como el Barrio Puerto- ronda los $8 millones, de acuerdo con el municipio.

Así, ofrecen números a 2.000 pesos, con la posibilidad de ganar sesiones de tatuajes, piercings, pinturas en acuarela, poleras, porciones de sushi y clases particulares de violín.

La Municipalidad de Puerto Montt, que actúa como querellante directo en la causa a través de su Unidad Penal Municipal, calificó como “una provocación” la acción realizada por los imputados, quienes se encuentran con prohibición de salir del país, tras ser formalizados por el delito de daños calificados producto de los rayados.

Al respecto, el alcalde Rodrigo Wainraihgt afirmó que “hoy estamos buscando justamente la condena a estos personajes. Lo que están haciendo es hacer una rifa para poder juntar los recursos por los cuales van a ser condenados. Nosotros, situaciones como esta, lo hemos dicho, no los vamos a permitir y no nos va a temblar la mano”.

“A quienes sigan rayando o vandalizando Puerto Montt, los vamos a perseguir, no le va a salir gratis”, relevó.