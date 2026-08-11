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    Extensión del subsidio a la tasa hipotecaria: más de la mitad del stock de viviendas disponible en el nuevo tramo está en regiones

    De acuerdo a un sondeo realizado por BMI Servicios Inmobiliarios, la incorporación del segmento entre 4.000 UF y 6.000 UF permitirá incrementar en un 27% las opciones de compra con beneficio estatal. Las viviendas elegibles para el subsidio se concentran principalmente en Santiago, Ñuñoa, La Florida, Concepción y Antofagasta. Este lunes el proyecto siguió avanzando en el Congreso.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La extensión del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios en la compra de viviendas nuevas y del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes) está avanzando con rapidez en su tramitación legislativa. Este lunes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa y la despachó a la sala del Senado.

    La iniciativa, presentada la semanda pasada, suma 30 mil nuevos cupos, hasta alcanzar un total de 80 mil; eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio; y extiende su vigencia por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó ue el Fogaes “va a permitir bajar la exigencia del pie. Lo más importante, hoy día te piden un 20% y con esta carga estatal va a bajar a 10%. Además va a bajar el diviviendo, porque va a bajar la tasa de 4% a 3%, así que estamos muy contentos”, dijo.

    La semana pasada ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de forma unánime. De acuerdo a lo mencionado en la Comisión de Hacienda, el proyecto se discutirá este martes en la sala del Senado y, de ser aprobada, estará lista para ser ley a una semana de ser presentada por el ejecutivo.

    La iniciativa apunta a reactivar el mercado inmobiliario que atraviesa una de sus peores crisis, con altos niveles de stock de viviendas listas para su entrega. Con los bajos niveles de venta, las empresas han postergado el inicio de nuevos proyectos, lo que también a rezagado el empleo en el sector. El gobierno ha puesto sus fichas en el dinamismo de la construcción para poder mejorar las cifras laborales, pero para ello, debe haber una disminución de stock.

    ¿Dónde está el stock?

    De acuerdo a la Cámara Chilena de Construcción, al 30 de junio de 2026, la oferta o stock disponible para la venta alcanza las 99.600 viviendas nuevas a nivel nacional. De ese total, según señaló Hacienda, el 88,1% son viviendas de hasta 6.000 UF, por lo que la ampliación de los 30 mil cupos para subsidios cubre un tercio de esa disponibilidad.

    Un sondeo realizado por BMI Servicios Inmobiliarios, muestra que la incorporación del segmento entre 4.000 UF y 6.000 UF permitirá incrementar en un 27% las opciones de compra con beneficio estatal, es decir, 13.137 unidades adicionales.

    “La ampliación del techo a 6.000 UF es un impulso clave para destrabar el stock acumulado y dar acceso a sectores de clase media que habían quedado al margen de las ayudas estatales debido al alza en los costos de edificación. Sumar más de 13 mil inmuebles al universo elegible dinamizará la comercialización y dará mayor fluidez a la entrega inmediata”, destaca Sergio Novoa, gerente general de BMI Servicios Inmobiliarios.

    Más de la mitad del stock disponible en el nuevo tramo (entre 4.000 UF y 6.000 UF) se encuentra en regiones, concentrando el 61,1% del total, equivalente a 8.028 unidades. En la Región Metropolitana, en tanto, se encuentra el 38,9% restante, es decir, 5.109 viviendas.

    La unidades que se suman al subsidio se concentran principalmente en Ñuñoa con 1.971 unidades, Antofagasta con 982, Iquique con 832, Temuco con 749, San Pedro de la Paz con 624, y Concepción con 596. Más atrás se ubicó La Florida con 565, Viña del Mar con 481 y Concón con 473.

    “En las grandes capitales regionales y en comunas consolidadas de Santiago, como Ñuñoa o La Florida, existe una concentración importante de proyectos terminados que calzan con la nueva escala. La medida permitirá a las familias encontrar oferta diversificada en zonas bien equipadas”, agrega Novoa.

    Cuando se observa el total de viviendas de hasta 6.000 UF elegibles para el subsidio, BMI Servicios Inmobiliarios contabilizó un total de 61.591 unidades disponibles, independiente de su estado de obra. De estas, el 55% se encuentra en regiones (33.601 unidades) y un 45% en la capital (27.990 unidades).

    Las 5 comunas que concentran la mayor proporción de viviendas de hasta 6.000 UF son Santiago con 5.502 unidades, Ñuñoa con 4.237 unidades, La Florida con 3.394, Concepción con 2.951, y Antofagasta con 2.864. Más atrás le sigue Temuco y Puerto Montt con 2.563 y 2.252 unidades respectivamente.

    “Esperamos que esta política no solo contribuya a reducir el déficit habitacional y el sobre stock inmobiliario, sino que también reactive la entrada de nuevos proyectos que generen empleo e inversión en los próximos meses”, concluye Novoa.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioSubsidio a la tasaFogaesViviendasDepartamentosCasas

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