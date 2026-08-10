Presidente de La Espriella compromete “estar al frente” por terremoto en Colombia y ordena dar prioridad al rescate de víctimas

Abelardo de la Espriella entrega balance por terremoto que afectó a Colombia este lunes.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió al terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país durante esta jornada y comprometió que estará “al frente de esta emergencia nacional”, además de priorizar el rescate de las víctimas que pudieran estar bajo los escombros.

Cabe señalar que este lunes, durante la mañana en el país cafetero, el fuerte movimiento telúrico afectó la zona oeste de Colombia, teniendo su epicentro en el municipio de San José de Palmar, Chocó, lugar donde se concentran las afectaciones más graves.

El recuento más reciente entregado por el propio jefe de Estado -quien comprometió reportes periódicos- cifró en 111 las personas fallecidas y en 87 los heridos. También reportó 37 viviendas completamente destruidas, 1.575 viviendas averiadas y 61 edificios colapsados, además de 18 centros de salud con problemas, al igual que 52 establecimientos educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías afectadas.

También se informó que hay seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, además de otra terminal aérea con afectaciones en su estructura y pista de aterrizaje.

En ese contexto, el presidente de La Espriella comprometió la ayuda del gobierno para reconstruir los municipios y departamentos más afectados por el terremoto.

“Este es un gobierno que responde de manera inmediata, es un gobierno que está comprometido con la gente, que nunca va a dejar solo a los ciudadanos, porque vamos a honrar la voluntad popular de la mayoría que escogió a un gobierno responsable que estará ahí siempre que el pueblo colombiano lo requiera”, afirmó de La Espriella, tras una reunión de análisis de la tragedia realizada en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Bogotá.

En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que instruyó la instalación de Puestos de Mando Unificados (PMU) para recopilar información sobre los daños en las zonas golpeadas por el movimiento. El principal estará instalado en Bogotá y recibirá información de otros PMU en las ciudades de Armenia, Quibdó y Cali.

“(...) Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día, que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural”, agregó el jefe de Estado.

Atención de la emergencia

Durante su alocución, el presidente de La Espriella también señaló que el gobierno se desplegará por los territorios afectados con distintos equipos, encabezados por ministros del gabinete, además del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Bajo esa dirección se va a ejecutar todo el trabajo con las distintas instancias públicas. Se incluye a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional”, afirmó.

Asimismo, de La Espriella comprometió que “yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios”.

“Todos los ministros, el vicepresidente y el Puesto de Mando Unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde”, agregó el presidente de Colombia.

En esa línea, también dio a conocer que ordenó dar prioridad al rescate de las personas atrapadas bajo los escombros.

“He dado una orden perentoria como jefe de Estado y de gobierno: lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad. Rescatar a las personas que están bajo los escombros”, afirmó.

También señaló que la Cancillería colombiana y la Vicepresidencia trabajan en gestionar las ayudas provenientes del extranjero comprometidas con Colombia. Además, la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, trabajarán en la coordinación de las donaciones ciudadanas y empresariales para los afectados.

“No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y le vamos a tender la mano con toda decisión”, prometió el mandatario. “El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida y atender a las comunidades afectadas”, señaló.