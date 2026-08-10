SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Presidente de La Espriella compromete “estar al frente” por terremoto en Colombia y ordena dar prioridad al rescate de víctimas

    El jefe de Estado colombiano cifró en 111 las personas fallecidas, además de señalar que hay 1.575 viviendas con daños. Otras 37 resultaron completamente destruidas, además de 61 edificios colapsados. Siete aeropuertos están con daños y sin operación de vuelos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Abelardo de la Espriella entrega balance por terremoto que afectó a Colombia este lunes.

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió al terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país durante esta jornada y comprometió que estará “al frente de esta emergencia nacional”, además de priorizar el rescate de las víctimas que pudieran estar bajo los escombros.

    Cabe señalar que este lunes, durante la mañana en el país cafetero, el fuerte movimiento telúrico afectó la zona oeste de Colombia, teniendo su epicentro en el municipio de San José de Palmar, Chocó, lugar donde se concentran las afectaciones más graves.

    El recuento más reciente entregado por el propio jefe de Estado -quien comprometió reportes periódicos- cifró en 111 las personas fallecidas y en 87 los heridos. También reportó 37 viviendas completamente destruidas, 1.575 viviendas averiadas y 61 edificios colapsados, además de 18 centros de salud con problemas, al igual que 52 establecimientos educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías afectadas.

    También se informó que hay seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, además de otra terminal aérea con afectaciones en su estructura y pista de aterrizaje.

    En ese contexto, el presidente de La Espriella comprometió la ayuda del gobierno para reconstruir los municipios y departamentos más afectados por el terremoto.

    “Este es un gobierno que responde de manera inmediata, es un gobierno que está comprometido con la gente, que nunca va a dejar solo a los ciudadanos, porque vamos a honrar la voluntad popular de la mayoría que escogió a un gobierno responsable que estará ahí siempre que el pueblo colombiano lo requiera”, afirmó de La Espriella, tras una reunión de análisis de la tragedia realizada en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Bogotá.

    En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que instruyó la instalación de Puestos de Mando Unificados (PMU) para recopilar información sobre los daños en las zonas golpeadas por el movimiento. El principal estará instalado en Bogotá y recibirá información de otros PMU en las ciudades de Armenia, Quibdó y Cali.

    “(...) Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día, que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural”, agregó el jefe de Estado.

    Atención de la emergencia

    Durante su alocución, el presidente de La Espriella también señaló que el gobierno se desplegará por los territorios afectados con distintos equipos, encabezados por ministros del gabinete, además del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

    Bajo esa dirección se va a ejecutar todo el trabajo con las distintas instancias públicas. Se incluye a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional”, afirmó.

    Asimismo, de La Espriella comprometió que “yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios”.

    “Todos los ministros, el vicepresidente y el Puesto de Mando Unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde”, agregó el presidente de Colombia.

    En esa línea, también dio a conocer que ordenó dar prioridad al rescate de las personas atrapadas bajo los escombros.

    “He dado una orden perentoria como jefe de Estado y de gobierno: lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad. Rescatar a las personas que están bajo los escombros”, afirmó.

    También señaló que la Cancillería colombiana y la Vicepresidencia trabajan en gestionar las ayudas provenientes del extranjero comprometidas con Colombia. Además, la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, trabajarán en la coordinación de las donaciones ciudadanas y empresariales para los afectados.

    “No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y le vamos a tender la mano con toda decisión”, prometió el mandatario. “El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida y atender a las comunidades afectadas”, señaló.

    Más sobre:ColombiaterremotoAbelardo de la EspriellaBalance

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Andrés Longton: “No estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías”

    Raúl Soto: “En un tema tan importante como la seguridad, más que ser oposición tenemos que ser contribución y colaboración”

    Lo más leído

    1.
    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    2.
    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    3.
    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    4.
    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    5.
    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche
    Chile

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia
    Negocios

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia

    Alejandro Weber: “Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto Administrativo”

    Extensión del subsidio a la tasa hipotecaria: más de la mitad del stock de viviendas disponible en el nuevo tramo está en regiones

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile
    Tendencias

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18

    Las Guerreras Rojas suman su primer triunfo: Chile vence a Egipto y sigue con vida en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Revive la victoria de Chile frente a Egipto en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después
    Cultura y entretención

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

    La banda chilena de rock ritual Kinmakirú lanza video junto a destacado conjunto colombiano

    Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales
    Mundo

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    Un problema con Irán al estilo Carter: Cómo la guerra y la economía complican a Trump de cara a elecciones de medio mandato

    Presidente de La Espriella compromete “estar al frente” por terremoto en Colombia y ordena dar prioridad al rescate de víctimas

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres