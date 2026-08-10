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    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    Además múltiples edificios en distintas localidades habrían resultado con daños producto del sismo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Varios edificios dañados y al menos 18 personas fallecidas dejó el terremoto magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes en Colombia.

    De acuerdo a lo que informan medios colombianos, el alcalde de la localidad de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que al menos habría 18 personas fallecidas producto del sismo.

    “Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo entregar por ahora la cifra de 18 muertos y decenas de heridos”, mencionó.

    Por su parte, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, también reportó una persona fallecida y que dos de los puentes que comunican al puerto se cayeron.

    “Hasta el momento hay un muerto y esperamos que no haya más”, señaló la alcaldesa, quien reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanzan las labores de atención y evaluación de los daños.

    De acuerdo a lo que se ha conocido, el terremoto ha afectado al menos a nueve departamentos del país. Si bien por el momento no hay balance oficial de víctimas por parte de las autoridades, los medios colombianos se han hecho eco de videos en redes sociales en los que se muestra el colapso de numerosos edificios en Quibdó, en Pereira, en Cali y en Manizales.

    La gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Córdoba, sostuvo a través de redes sociales que “aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”.

    Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha informado que hay “varios sectores de la ciudad donde hay edificaciones con afectaciones estructurales”. “Hacemos un llamamiento a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida”, ha dicho.

    Eder ha explicado poco después que al menos 20 edificios han quedado colapsados y que hay “personas atrapadas”. “Ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, ha señalado.

    Más sobre:TerremotoColombiaPereiraManizalesCali

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