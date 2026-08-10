SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Ángel Valencia y reforma constitucional por seguridad: “Pone las prioridades donde esperamos”

    El jefe del Ministerio Público afirmó que las iniciativas del Ejecutivo en la materia constituirán "avances de gran importancia y muy concretos para la vida de la ciudadanía”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró el proyecto de reforma constitucional que el Presidente José Antonio Kast firmó este lunes en La Moneda, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

    Valencia asistió a la ceremonia de firma del proyecto en la sede del Ejecutivo y dialogó con la prensa respecto a los aspectos de la iniciativa que ha podido conocer.

    “El proyecto de reforma constitucional que se acaba de firmar hoy día nos parece de gran importancia. No podemos de momento emitir opiniones en detalle, habida consideración, primero, que no conocemos su texto definitivo y además podríamos ser eventualmente citados al Congreso. Pero, en principio, lo que se ha podido conocer a través de la prensa y el gobierno ha dado a conocer es junto con un paquete de leyes que se priorizarían, que están en la actual tramitación, y otros que se presentarían, son avances de gran importancia y muy concretos para la vida de la ciudadanía”, sostuvo.

    Valencia indicó que en caso de ser aprobados los proyectos “permitirían que la Fiscalía, por ejemplo, delegue atribuciones a la policía para que la policía tenga mayores atribuciones de actuación autónoma y en consecuencia pueda actuar con mayor rapidez que es lo que muchas veces la ciudadanía espera y lo que la justicia también demanda y necesita para una mayor eficacia”.

    “Me parece que en materia de seguridad pone las prioridades donde esperamos. Hoy día tenemos un sistema jurídico muy fuerte que nos permite una actividad eficaz, pero siempre esos sistemas son mejorables. De la manera como nuestra legislación va mutando, la delincuencia organizada también va mutando y en consecuencia es importante contar con nuevas herramientas adecuadas a ese nuevo contexto. Entonces, una vez que conozcamos las leyes en detalle, los proyectos de ley, podremos, en el caso de ser citados por el Congreso, dar nuestra opinión para los casos que aun no lo hayamos emitido porque, insisto, hay varios proyectos de ley que ya están en trámite y en los cuales ya fuimos citados”, explicó.

    El fiscal nacional también valoró que se esté evaluando constituir una agencia dedicada a la administración de los bienes decomisados a criminales.

    “Hoy día tenemos un problema con la incautación, la administración y la liquidación de bienes que se decomisan a la delincuencia organizada, que se decomisan en el contrabando. Simplemente por un sistema que no el ancho, como consecuencia del cambio de contexto, a veces gastamos más dinero del que obtenemos como consecuencia de las incautaciones producto de los gastos en aparcamiento, en bodegaje, etcétera. Hoy día nos parece que eso necesita, tal como lo hemos planteado con anterioridad, una reforma integral y celebramos entonces que el Ejecutivo esté tomando cartas en el asunto”, señaló.

    Más sobre:Fiscalía NacionalÁngel ValenciaACOTPresidente José Antonio KastSeguridadDelincuenciaGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Lo más leído

    1.
    Los aplausos y aprensiones de la Fiscalía ante el anuncio del gobierno para crear una agencia que liquide bienes incautados

    Los aplausos y aprensiones de la Fiscalía ante el anuncio del gobierno para crear una agencia que liquide bienes incautados

    2.
    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    3.
    “Me recordó el terremoto de 2010″: el relato de los chilenos que vivieron el fuerte sismo en Colombia

    “Me recordó el terremoto de 2010″: el relato de los chilenos que vivieron el fuerte sismo en Colombia

    4.
    La versión de José Antonio Neme tras choque: “Probablemente, enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa”

    La versión de José Antonio Neme tras choque: “Probablemente, enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa”

    5.
    Investigación fue archivada: Servel notifica a Orrego que coaching que reprochó Contraloría no constituye gasto electoral

    Investigación fue archivada: Servel notifica a Orrego que coaching que reprochó Contraloría no constituye gasto electoral

    6.
    Alerta en Antofagasta por lobos marinos heridos: acusan ataques con armas blancas contra ejemplares protegidos

    Alerta en Antofagasta por lobos marinos heridos: acusan ataques con armas blancas contra ejemplares protegidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen
    Chile

    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    Tobías Reinhart mete presión tras su debut: la lucha que se enciende en el mediocampo de la U de Fernando Gago

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres