Fiscal Ángel Valencia y reforma constitucional por seguridad: “Pone las prioridades donde esperamos”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró el proyecto de reforma constitucional que el Presidente José Antonio Kast firmó este lunes en La Moneda, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Valencia asistió a la ceremonia de firma del proyecto en la sede del Ejecutivo y dialogó con la prensa respecto a los aspectos de la iniciativa que ha podido conocer.

“El proyecto de reforma constitucional que se acaba de firmar hoy día nos parece de gran importancia. No podemos de momento emitir opiniones en detalle, habida consideración, primero, que no conocemos su texto definitivo y además podríamos ser eventualmente citados al Congreso. Pero, en principio, lo que se ha podido conocer a través de la prensa y el gobierno ha dado a conocer es junto con un paquete de leyes que se priorizarían, que están en la actual tramitación, y otros que se presentarían, son avances de gran importancia y muy concretos para la vida de la ciudadanía”, sostuvo.

Valencia indicó que en caso de ser aprobados los proyectos “permitirían que la Fiscalía, por ejemplo, delegue atribuciones a la policía para que la policía tenga mayores atribuciones de actuación autónoma y en consecuencia pueda actuar con mayor rapidez que es lo que muchas veces la ciudadanía espera y lo que la justicia también demanda y necesita para una mayor eficacia”.

“Me parece que en materia de seguridad pone las prioridades donde esperamos. Hoy día tenemos un sistema jurídico muy fuerte que nos permite una actividad eficaz, pero siempre esos sistemas son mejorables. De la manera como nuestra legislación va mutando, la delincuencia organizada también va mutando y en consecuencia es importante contar con nuevas herramientas adecuadas a ese nuevo contexto. Entonces, una vez que conozcamos las leyes en detalle, los proyectos de ley, podremos, en el caso de ser citados por el Congreso, dar nuestra opinión para los casos que aun no lo hayamos emitido porque, insisto, hay varios proyectos de ley que ya están en trámite y en los cuales ya fuimos citados”, explicó.

El fiscal nacional también valoró que se esté evaluando constituir una agencia dedicada a la administración de los bienes decomisados a criminales.

“Hoy día tenemos un problema con la incautación, la administración y la liquidación de bienes que se decomisan a la delincuencia organizada, que se decomisan en el contrabando. Simplemente por un sistema que no el ancho, como consecuencia del cambio de contexto, a veces gastamos más dinero del que obtenemos como consecuencia de las incautaciones producto de los gastos en aparcamiento, en bodegaje, etcétera. Hoy día nos parece que eso necesita, tal como lo hemos planteado con anterioridad, una reforma integral y celebramos entonces que el Ejecutivo esté tomando cartas en el asunto”, señaló.