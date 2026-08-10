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    Kast firma reforma constitucional de agenda de seguridad y pide al Congreso un debate “rápido y con altura de miras”

    El Presidente invitó a todas las corrientes políticas a "pensar en Chile, a pensar en las familias chilenas, a pensar en las personas que hoy día se ven afectadas por el crimen organizado y por el terrorismo”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La mañana de este lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reforma constitucional en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la cual busca consagrar expresamente en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado.

    Asimismo, establece la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes de estas organizaciones.

    Bajo ese marco, desde La Moneda y previo a la firma del proyecto, el Presidente entregó un discurso a los presentes.

    “Muchas gracias por todas las iniciativas legales, mociones parlamentarias que se han ido presentando, porque de ahí también se recoge gran parte de lo que estamos presentando al Congreso Nacional para ese debate amplio, pero también con mucho respeto solicitamos que sea rápido, porque tenemos que avanzar en esta agenda”, comenzó señalando el Mandatario.

    “Agradecerle a las distintas instituciones del Estado que hoy día nos acompañan. El Ministerio Público en esto tiene un rol fundamental. Seguramente va a ser consultado también por el Parlamento en qué materias ahondar, en cómo modernizar nuestra legislación para enfrentar este fenómeno nuevo, que no era parte de nuestra tradición”, continuó.

    En esa misma línea, agradeció el trabajo de las fuerzas policiales y la colaboración de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. “Gracias por cuidar a Chile. Se percibe en la ciudadanía el afecto y el cómo se han ido ganando un espacio cada vez mayor en la ciudadanía, que no por nada solicita cada vez más presencia de carabineros, mayor respaldo a Gendarmería, incluso muchos alcaldes que con la atención natural, que es dirigir una comuna, solicitan la presencia de las Fuerzas Armadas en distintos lugares, pero no podemos avanzar en la medida que no tengamos muy bien establecido cuáles pueden ser las funciones de colaboración que tenga las Fuerzas Armadas”, agregó.

    “No queremos nunca más que un joven sea condenado por una situación compleja y de haber entrado voluntario a prestar el servicio militar, hoy día esté cumpliendo una condena muy extensa. Eso no queremos que se vuelva a repetir”, complementó.

    Luego señaló: “Cuando asumimos el gobierno, quien habla junto a este gran equipo de ministros, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data. Esto no es atribuible a la gestión o no gestión de un solo gobierno”.

    “Nosotros decimos que cambió la mano y eso se ve reflejado en baja en temas de homicidio, en baja en temas de secuestro, en aumento de decomiso de drogas, en el control fronterizo, con menos ingresos de inmigrantes irregulares, con expulsiones permanentes, ha cambiado la mano. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas”, subrayó.

    Para cerrar, aseguró que “esta reforma no le pertenece a un gobierno. Nos pertenece a todos. Chile nos pertenece a todos y por eso la invitación que le hago al Parlamento, a partir de la firma de este proyecto de reforma constitucional, para discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante porque es una urgencia total de nuestra nación”.

    “Quiero darle las gracias una vez más a los distintos sectores que hoy día nos acompañan, invitar a todas las corrientes políticas a pensar en Chile, a pensar en las familias chilenas, a pensar en las personas que hoy día se ven afectadas por el crimen organizado y por el terrorismo”, culminó Kast.

    Más sobre:SeguridadGobiernoJosé Antonio Kast

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