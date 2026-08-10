SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Cuba sortea crisis energética con paneles solares chinos

    El gobierno de La Habana aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen del 4 de marzo de 2026 de personas caminando frente a un restaurante alumbrado por una planta eléctrica en una plaza durante un apagón, en La Habana. Foto: Xinhua [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    A medida que la crisis energética de Cuba se agudiza, los paneles solares suministrados por China han proliferado por todo la isla, como una medida para sortear las dificultades ante la falta de electricidad producto de la escasez de combustible, la infraestructura deteriorada y apagones casi diarios.

    Según RenewAtlas, una base de datos que realiza un seguimiento de los proyectos solares y las imágenes satelitales, en los últimos dos años se han construido en Cuba al menos 41 parques solares de tamaño mediano y 18 de menor escala. De hecho, en 2024, el gobierno anunció que planeaba construir 92 parques de tamaño mediano para 2028.

    “Los apagones en Cuba llevan años. Nosotros, los de las provincias, los hemos sufrido bien duros desde la pandemia, mientras protegían a La Habana, y estaban recibiendo petróleo de Rusia y Venezuela”, comentó Rodolfo, un jubilado de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo, conocida popularmente como la Renté, en declaraciones al portal Diario de Cuba.

    Vista del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Foto: Europa Press/Joaquin Hernández Europa Press/Contacto/Joaquin He

    “La gestión de este problema ha sido pésima, no solo por no invertir en termoeléctricas nuevas, sino también por su poca visión en las renovables. Si hubieran liberalizado la importación de los paneles solares hace años, hoy fueran más baratos. Al final ellos (el gobierno) tienen paneles en sus casas y sus circuitos priorizados, y al pueblo les dejaron el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) porque aquí los perros somos nosotros”, añadió.

    En este contexto, el gobierno de La Habana aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector.

    La Resolución 180/2026 publicada el viernes en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este sábado, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

    De acuerdo con la resolución, estarán libres de ese pago también las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de “calentadores solares; bombas fotovoltaicas; pequeños aerogeneradores; biodigestores de geomembranas; motobombas a biogás; alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solares”.

    La medida también beneficiará a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, “equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía y las partes y piezas fundamentales de estos equipos”.

    Protestas en Cuba.

    El impulso a la energía solar se aceleró tras una serie de apagones a nivel nacional en 2024, en parte debido al colapso de las importaciones cubanas de petróleo crudo procedente de Venezuela, dijo a The Wall Street Journal, Ricardo Torres Pérez, economista cubano de la American University.

    Sin embargo, según el periódico, los cubanos siguen pasando gran parte del día sin electricidad a pesar del aumento de la capacidad de energía solar. Los 10 millones de habitantes de la isla sufren cortes de luz casi a diario debido a la escasez de combustible, una crisis que se agravó después de que la administración de Donald Trump bloqueara prácticamente todos los envíos de energía a La Habana a finales de enero.

    Los nuevos parques solares podrían generar alrededor de 1.000 megavatios de capacidad cuando operen a plena potencia, casi cinco veces la capacidad instalada anteriormente y casi un tercio de la demanda máxima típica del país, que ronda los 3.200 megavatios.

    Según el gobierno, la energía solar ahora cubre alrededor del 10% de las necesidades energéticas del país, frente al 3% de principios del año pasado.

    The Wall Street Journal sostuvo que no está claro cuánto está pagando La Habana por la nueva construcción, si bien China parece ser la principal fuente de equipamiento.

    Beijing fabrica aproximadamente el 80% de los paneles solares del mundo y ya envió a Cuba equipos por valor de 117 millones de dólares en 2025, frente a los 3 millones de dólares de 2023, según datos aduaneros, recopilados por el Journal. China también ha enviado más unidades de almacenamiento de baterías este año, según los mismos datos.

    Imagen del 30 de enero de 2026 de hombres esperando en fila por combustible para sus automóviles, en La Habana. Foto: Xinhua [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó que los proyectos fueron financiados parcialmente con los ingresos del níquel. El plan económico del gobierno para 2026 contempla la donación de paneles solares por un valor de 320 megavatios provenientes de China. Vietnam y Japón también han donado cantidades menores de equipos.

    Según un informe del centro de estudios Diálogo Interamericano, citado por el periódico estadounidense, “China ha incrementado rápidamente sus donaciones y financiamiento para la lucha contra el cambio climático en el Caribe, una de las principales zonas de tránsito de materias primas latinoamericanas para Beijing. En las últimas dos décadas, China ha reemplazado a Estados Unidos como socio comercial dominante para la mayoría de las grandes economías de la región”.

    “China se gana muchos puntos de buena voluntad en toda la región con lo que está haciendo con Cuba”, dijo a The Wall Street Journal, Jorge Piñón, quien estudia la energía cubana en la Universidad de Texas. Si bien la nueva capacidad de energía solar es una incorporación bienvenida, ha contribuido poco a aliviar los problemas energéticos crónicos de Cuba.

    “Tengo mi ecoflow y mi panel solar, ya me independicé del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que era mi mayor sueño. Como van las cosas en Cuba, cada cubano va a tener que autoabastecerse de corriente porque la realidad es que las termoeléctricas del SEN son chatarras viejas que ya no pueden más”, comentó Isabel, de 45 años, a Diario de Cuba.

    Dado que los envíos de combustible y la producción nacional de petróleo han disminuido durante años, la red eléctrica cubana, dependiente de las importaciones, se encontraba en un estado frágil incluso antes de que Estados Unidos cortara el suministro de petróleo venezolano y amenazara con sanciones a los países que abastecían de combustible a La Habana.

    Cuba anunció en mayo que se había quedado sin reservas de combustible. Desde entonces, la administración Trump ha autorizado algunos envíos de combustible para empresas privadas en la isla.

    Más sobre:CubaChinapaneles solareselectricidadEstados Unidosenergía renovableMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Lo más leído

    1.
    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    2.
    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    3.
    Terremoto 7,4 sacude Colombia: reportan heridos y graves daños en edificaciones

    Terremoto 7,4 sacude Colombia: reportan heridos y graves daños en edificaciones

    4.
    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    5.
    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    6.
    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado
    Chile

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York
    El Deportivo

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Una nueva baja para Daniel Garnero en la UC: Juan Francisco Rossel es operado por una lesión en la rodilla

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres