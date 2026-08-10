Cuba sortea crisis energética con paneles solares chinos

Imagen del 4 de marzo de 2026 de personas caminando frente a un restaurante alumbrado por una planta eléctrica en una plaza durante un apagón, en La Habana. Foto: Xinhua

A medida que la crisis energética de Cuba se agudiza, los paneles solares suministrados por China han proliferado por todo la isla, como una medida para sortear las dificultades ante la falta de electricidad producto de la escasez de combustible, la infraestructura deteriorada y apagones casi diarios.

Según RenewAtlas, una base de datos que realiza un seguimiento de los proyectos solares y las imágenes satelitales, en los últimos dos años se han construido en Cuba al menos 41 parques solares de tamaño mediano y 18 de menor escala. De hecho, en 2024, el gobierno anunció que planeaba construir 92 parques de tamaño mediano para 2028.

“Los apagones en Cuba llevan años. Nosotros, los de las provincias, los hemos sufrido bien duros desde la pandemia, mientras protegían a La Habana, y estaban recibiendo petróleo de Rusia y Venezuela”, comentó Rodolfo, un jubilado de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo, conocida popularmente como la Renté, en declaraciones al portal Diario de Cuba.

Vista del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Foto: Europa Press/Joaquin Hernández Europa Press/Contacto/Joaquin He

“La gestión de este problema ha sido pésima, no solo por no invertir en termoeléctricas nuevas, sino también por su poca visión en las renovables. Si hubieran liberalizado la importación de los paneles solares hace años, hoy fueran más baratos. Al final ellos (el gobierno) tienen paneles en sus casas y sus circuitos priorizados, y al pueblo les dejaron el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) porque aquí los perros somos nosotros”, añadió.

En este contexto, el gobierno de La Habana aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector.

La Resolución 180/2026 publicada el viernes en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este sábado, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

De acuerdo con la resolución, estarán libres de ese pago también las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de “calentadores solares; bombas fotovoltaicas; pequeños aerogeneradores; biodigestores de geomembranas; motobombas a biogás; alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solares”.

La medida también beneficiará a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, “equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía y las partes y piezas fundamentales de estos equipos”.

Protestas en Cuba.

El impulso a la energía solar se aceleró tras una serie de apagones a nivel nacional en 2024, en parte debido al colapso de las importaciones cubanas de petróleo crudo procedente de Venezuela, dijo a The Wall Street Journal, Ricardo Torres Pérez, economista cubano de la American University.

Sin embargo, según el periódico, los cubanos siguen pasando gran parte del día sin electricidad a pesar del aumento de la capacidad de energía solar. Los 10 millones de habitantes de la isla sufren cortes de luz casi a diario debido a la escasez de combustible, una crisis que se agravó después de que la administración de Donald Trump bloqueara prácticamente todos los envíos de energía a La Habana a finales de enero.

Los nuevos parques solares podrían generar alrededor de 1.000 megavatios de capacidad cuando operen a plena potencia, casi cinco veces la capacidad instalada anteriormente y casi un tercio de la demanda máxima típica del país, que ronda los 3.200 megavatios.

Según el gobierno, la energía solar ahora cubre alrededor del 10% de las necesidades energéticas del país, frente al 3% de principios del año pasado.

The Wall Street Journal sostuvo que no está claro cuánto está pagando La Habana por la nueva construcción, si bien China parece ser la principal fuente de equipamiento.

Beijing fabrica aproximadamente el 80% de los paneles solares del mundo y ya envió a Cuba equipos por valor de 117 millones de dólares en 2025, frente a los 3 millones de dólares de 2023, según datos aduaneros, recopilados por el Journal. China también ha enviado más unidades de almacenamiento de baterías este año, según los mismos datos.

Imagen del 30 de enero de 2026 de hombres esperando en fila por combustible para sus automóviles, en La Habana. Foto: Xinhua [e]JOAQUIN HERNANDEZ

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó que los proyectos fueron financiados parcialmente con los ingresos del níquel. El plan económico del gobierno para 2026 contempla la donación de paneles solares por un valor de 320 megavatios provenientes de China. Vietnam y Japón también han donado cantidades menores de equipos.

Según un informe del centro de estudios Diálogo Interamericano, citado por el periódico estadounidense, “China ha incrementado rápidamente sus donaciones y financiamiento para la lucha contra el cambio climático en el Caribe, una de las principales zonas de tránsito de materias primas latinoamericanas para Beijing. En las últimas dos décadas, China ha reemplazado a Estados Unidos como socio comercial dominante para la mayoría de las grandes economías de la región”.

“China se gana muchos puntos de buena voluntad en toda la región con lo que está haciendo con Cuba”, dijo a The Wall Street Journal, Jorge Piñón, quien estudia la energía cubana en la Universidad de Texas. Si bien la nueva capacidad de energía solar es una incorporación bienvenida, ha contribuido poco a aliviar los problemas energéticos crónicos de Cuba.

“Tengo mi ecoflow y mi panel solar, ya me independicé del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que era mi mayor sueño. Como van las cosas en Cuba, cada cubano va a tener que autoabastecerse de corriente porque la realidad es que las termoeléctricas del SEN son chatarras viejas que ya no pueden más”, comentó Isabel, de 45 años, a Diario de Cuba.

Dado que los envíos de combustible y la producción nacional de petróleo han disminuido durante años, la red eléctrica cubana, dependiente de las importaciones, se encontraba en un estado frágil incluso antes de que Estados Unidos cortara el suministro de petróleo venezolano y amenazara con sanciones a los países que abastecían de combustible a La Habana.

Cuba anunció en mayo que se había quedado sin reservas de combustible. Desde entonces, la administración Trump ha autorizado algunos envíos de combustible para empresas privadas en la isla.