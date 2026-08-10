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    El Deportivo

    El importante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras el título en el LIV Golf de Nueva York

    El deportista nacional brilló en la competencia estadounidense, sumando una nueva victoria en el circuito que le permite meterse dentro de los 50 mejores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @joaco_niemann / Instagram.

    Joaquín Niemann tuvo un gran fin de semana en el LIV Golf de Nueva York. El deportista chileno dominó la competencia de jueves a domingo y pudo lograr un sólido título en Estados Unidos.

    Se trató de su segunda corona en la temporada en el circuito. Además, es el noveno trofeo que el chileno consigue desde que llegó en 2022, lo que lo transforma en el golfista con más victorias a nivel individual de la historia del certamen.

    Esto significó también un importante ascenso en el ranking mundial de Golf, pues el LIV entrega desde este año puntos a los diez mejores de cada torno.

    De esta manera, Niemann pasó del puesto 54° al 42° lugar de la clasificación. Un lugar importante pensando en que los integrantes del Top 50 ingresan de forma directa a los torneos majors, entre ellos el Masters Tournament que se desarolla en el Augusta National Golf Club en Georgia, Estados Unidos.

    Por otro lado, en la clasificación del LIV Golf, Niemann marcha en el tercer puesto, solo por debajo del español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau.

    El millonario ingreso de Niemann tras el título

    El haber conseguido el primer lugar del LIV Golf de Nueva York le significó también al chileno recibir un estratosférico premio. Como ganador, recibió un cheque por cuatro millones de dólares.

    A eso hay que sumarle otra bonificación por lo conseguido junto al equipo Torque GCV en la competencia grupal. El equipo capitaneado por Niemann igualó en la segunda posición con Legion XII, lo que les permitió repartirse lo estipulado para la segunda y tercera plaza (1,5 millones y 900 mil dólares). Es decir, un total de US$ 2,4 millones. O sea, 1,2 millones de la divisa estadounidense para cada elenco.

    Dicha cifra es dividida entre los cuatro integrantes que componen el equipo además del chileno: los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz. Por ello, a cada uno le corresponden 300 mil dólares.

    Así, en el balance final, Niemann se despide de Nueva York con un monto de US$ 4,3 millones por su desempeño.

    El análisis del triunfo

    Tras quedarse con el título, Joaquín Niemann comentó sus impresiones sobre la competencia. “Me lo pasé genial jugando allí con Harold (Verner III) y Lee (Westwood). Es un campo de golf bastante duro y exigente, donde tienes que golpear bien la bola desde el tee, mantenerla en la calle y controlar muy bien el efecto en el segundo golpe”, comenzó señalando.

    Sobre el trámite de la ronda final, el talagantino reconoció las complicaciones que tuvo. “Siento que no tuve el mejor comienzo. No me sentí muy cómodo. Pero en cuanto a cómo se desarrolló, a lo largo del día empecé a jugar cada vez mejor, sintiéndome más cómodo y más comprometido; empecé a seguir mis líneas y la pelota empezó a ir hacia donde yo apuntaba. Estoy muy contento y orgulloso de cómo jugué al final”, destacó.

    Por otro lado, Joaco confesó cómo disfruta de los instantes al límite: “Sin duda me gusta la sensación. No va a durar para siempre; probablemente se me pase en un par de horas. Pero me encanta la presión, me encanta vivir esos momentos, pasar una semana larga aquí jugando al golf y liderar el torneo desde el principio es algo muy especial, y definitivamente lo disfruto”.

    En esa misma línea, describió cómo fue la lucha con sus perseguidores. “Fue una batalla muy divertida con Lee y Harold. Sentí que Harold tuvo bastante impulso prácticamente todo el día. Empezó dos golpes atrás y estuvo a mi par compartiendo el liderato en cuatro hoyos. Jugó bastante bien. Es un gran jugador, y es un placer estar con él”, reveló.

    También fue consultado por su encuentro con Donald Trump después de ganar el título. El presidente de Estados Unidos es dueño del club donde se desarrolló el torneo y se acercó a felicitar al chileno.

    Sí, fue muy especial que el señor presidente viniera a vernos. Le encanta el golf. Sin duda le apasiona. También le caímos muy bien. Es muy agradable la forma en que nos trata toda la familia: los jugadores, los profesionales, el equipo, las comodidades que ofrecen los campos de golf, las instalaciones, la comida... Todo es increíble”, relató.

    Esto demuestra lo importante que es para él estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupado que está. Personalmente, le agradezco enormemente su presencia”, apuntó.

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