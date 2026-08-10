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    Lo vio desde su casa: la razón por la que Vozinha no viajó con el plantel de Colo Colo al partido contra Unión La Calera

    En el estadio Nicolás Chahuán aguardaban por la presencia del arquero sensación de Cabo Verde, sin embargo, no apareció con la delegación del Cacique.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Vozinha no apareció en el partido entre Colo Colo y Unión La Calera.

    Colo Colo sigue siendo amo y señor de la Liga de Primera. El Cacique remontó un complejo partido ante Unión La Calera y mantuvo la diferencia de 12 puntos que lo separa de su escolta, Universidad de Chile.

    Para mantenerse como exclusivos punteros, los albos se llegaron a dar el lujo de reservar a su más reciente adquisición. Vozinha, el portero sensación de Cabo Verde que llegó a revolucionar el fútbol nacional, ni siquiera estuvo dentro de la citación para el partido contra el conjunto cementero. Es más, el africano no formó parte de la delegación rumbo a la Quinta Región, algo que sí hizo, por ejemplo, Iván Román, que viajó desde Brasil el sábado para firmar como segundo refuerzo.

    El guardameta era esperado con alta expectación en el estadio Nicolás Chahuán, sobre todo por hinchas y medios deportivos. Sin embargo, prefirió quedarse en Santiago y ver el partido desde su casa. En sus redes sociales, de hecho, subió una fotografía con la transmisión del compromiso y posteriormente reposteó el resultado final con signos alusivos al club.

    En ese sentido, su ausencia rápidamente trajo cuestionamientos. ¿Por qué Román sí había estado presente en las tribunas y Vozinha no? La razón es sencilla. Desde la dirigencia alba fueron enfáticos en señalar que se prefirió que el jugador permaneciera en la capital, ya que un viaje a La Calera exigía mayor presencia de contingente policial en los alrededores del recinto, una situación que no estaba contemplada dentro de la programación inicial de las autoridades de la zona.

    Vozinha todavía aguarda por su estreno en Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    A partir de este inconveniente, en Colo Colo optaron por mandarle un mensaje a sus fanáticos y adelantaron los próximos pasos en la puesta a punto del golero caboverdiano. “El caso de él tiene que ver con el recorrido que ha tenido en el último tiempo. Él participó con su selección en el periodo preparatorio, en la competencia del Mundial, pero después estuvo sin la actividad permanente del entrenamiento. Está avanzando en eso y creo que lo va haciendo muy bien. Puede que juegue contra O’Higgins, aunque podrá ser también frente a Unión Española en Copa Chile. Hay distintos escenarios, ahí ya es una decisión técnica la que deberá determinar junto con el jugador cuándo son los momentos para poder estar presente”, reveló Jaime Pizarro.

    Fernando Ortiz, por su lado, también adelantó la preparación del refuerzo estrella. “El lunes entrena”, aseguró de forma escueta.

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