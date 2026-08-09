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    Todo le sale a Colo Colo: el líder le remonta al colista Unión La Calera y no da ventajas en su camino al título

    Tal como sucedió ante Everton, el Cacique debió remar desde atrás para seguir celebrando, por sus grietas defensivas. En el complemento, Romero y Hernández convirtieron para el 2-1 de los albos sobre los cementeros, que se hunden en la tabla. El puntero alcanza 45 unidades, aguardando por el estreno de Vozinha.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo le remonta a Unión La Calera y no da ventajas en su camino al título. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Choque de extremos. Una frase tan dicha a la hora de vender un partido de clubes con presentes opuestos. Pero en esta ocasión se ciñe totalmente a la realidad. Colo Colo, el sólido líder del Campeonato Nacional, visitó a Unión La Calera, el colista, para dar un paso más rumbo a un desenlace que asoma tan evidente como inevitable: el título. Otra remontada a la canasta. Empezó abajo y lo dio vuelta para ganar 2-1.

    Fue el enfrentamiento entre el mejor visitante de la Liga de Primera contra el peor local. En una semana donde todos los flashes se los llevó el mediático Vozinha, en su desembarco en el fútbol criollo, se esperaba que el caboverdiano acompañara a sus nuevos compañeros. Sin embargo, no estuvo en el estadio. Quien sí asomó fue Iván Román, el reciente fichaje de los albos.

    El Colo Colo de Fernando Ortiz es un elenco que gusta de tener la pelota y que asume riesgos. Tal como le sucedió en la fecha anterior con Everton, el puntero del torneo mostró grietas defensivas que el rival supo leer. Así se rompió la paridad. En el minuto 6, Matías Campos López hizo el 1-0 para los caleranos. Balonazo desde su campo, el ariete le gana la posición a un flojo Arturo Vidal y define por encima de un Gabriel Maureira que quedó a medio camino. Villagra no llegó a la cobertura.

    Manteniendo el diseño de jugar con tres en el fondo y un mediocampo nutrido, siendo Álvaro Madrid el mixto que más se suelta, tomando labores de enlace, Colo Colo aglutinó hombres en campo rival desde temprano, expuesto al mano a mano. En ese sentido, Campos López iba al choque ante Vidal, quien no tuvo un buen primer tiempo. El balón le perteneció al Cacique, no obstante le costaba generar y abrir una zaga que, en el retroceso, se paraba con cinco.

    Después del gol local, al elenco popular le anularon el empate tras sancionar una falta sobre el golero Avellaneda, por un choque de Villagra. Aquello sucedió en los 9′. Hay que saltar hacia los 35′ para dar con otra opción clara de gol. En las pocas ocasiones donde logró filtrar pases por el centro, el escasamente asistido Maxi Romero saca un tiro cruzado que obliga a una gran atajada de Avellaneda.

    Fue en el tramo final del primer tiempo donde Colo Colo metió más balones con peligro en el área cementera, obligando a que el portero rival se erigiera en el sostén del anfitrión. Los 45′ iniciales finalizaron con un 75% de posesión para los albos y 17 centros lanzados, con una escuálida efectividad del 12% (dos acertados, según Sofascore).

    Remontada de líder

    Ortiz, disconforme con lo que pasaba en el campo, mandó a Lautaro Pastrán para el segundo lapso, sacando a un volante (Alarcón). Colo Colo reordenaba las piezas para atacar con más eficacia, sin embargo continuó dejando espacios en el fondo. El 2-0 calerano casi se produjo en los 46′, pero el poste lo evitó. Luego, en los 57′, Maureira salvó a su escuadra con una atajada a quemarropa.

    La Calera, que formaba un 5-4-1 sin el balón, lograba inquietar cada vez que se animaba a salir. Esto dejaba al descubierto las grietas colocolinas atrás. Pero defender con muchos hombres tampoco significa hacerlo bien.

    A la hora de partido, llegó el 1-1 de Romero. El delantero toca pocos balones pero, cuando aparece, factura. Empalmando de primera, por el medio del área, conecta un envío de Villagra para devolver a Colo Colo en el partido. Doblando por afuera, la visita llegó al empate. La línea de cinco calerana dejó espacios. Un pecado, si enfrentas a equipo que va primero y está en racha.

    En los 72′ se timbra la remontada con el tanto de Hernández. Definiendo a un rincón ante el achique de Avellaneda, colocó el 2-1 en el marcador. Mérito para Madrid, quien habilitó al juvenil con un gran balón largo. De manera silenciosa, el exvolante de Everton es una de las piezas más importantes del Colo Colo 2026.

    Quizás no sea muy brillante. Quizás no atraviesa por su mejor momento defensivo. Quizás Ortiz no quede completamente conforme del funcionamiento. Pero Colo Colo no para de ganar. Y en definitiva, eso es lo que más importa en Pedreros. No da ni un solo espacio para sus perseguidores, esos que van desde lejos. Con 45 puntos, lidera con total comodidad. El final de esta historia parece inevitable.

    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    U. La Calera: N. Avellaneda; N. Palma, J. P. Salomoni (77′, F. Pozzo), V. Lavín; C. Díaz, Y. Andía (86′, J. Soto), C. Moya, D. Gutiérrez; C. Villanueva (77′, M. Hiriart); B. Oyarzo (66′, K. Méndez) y M. Campos López. DT: M. Cicotello.

    Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal, J. Sosa; J. Rojas, T. Alarcón (46′, L. Pastrán), F. Méndez, E. Wiemberg (90′+4, A. Olguín); A. Madrid, L. Hernández (85′, C. Aquino); y M. Romero (85’, F. Raipán). DT: F. Ortiz.

    Goles: 1-0, 6′, Campos López, le gana a Vidal y define por sobre Maureira tras un balonazo; 1-1, 60′, Romero, empalma de primera tras centro de Villagra; 1-2, 72′, Hernández, define ante Avellaneda tras pase largo de Madrid.

    Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Andía (ULC); Vidal, Méndez (CC).

    Estadio Nicolás Chahuán. Asistieron 5.600 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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