Pentágono libera 41 nuevos archivos sobre ovnis: incluyen videos, entrevistas y fotografías

Más de siete décadas de reportes sobre objetos y fenómenos que no pudieron ser identificados de inmediato forman parte de una nueva entrega de documentos difundida por el Pentágono. El organismo estadounidense publicó 41 nuevos archivos vinculados a fenómenos anómalos no identificados (UAP), término utilizado actualmente por el Gobierno de Estados Unidos parra referirse a este tipo de avistamientos.

La publicación, realizada el viernes 7 de agosto, incluye documentos, fotografías y videos provenientes de organismos como el Pentágono, el FBI, la CIA, el Departamento de Estado y la Oficina Ejecutiva del Presidente. Los registros abarcan desde 1950 hasta 2025 y corresponde a episodios reportados tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Entre los lugares mencionados aparecen Montana, Utah y Colorado, además de Brasil, Suecia, Afganistán, el océano Pacífico y Medio Oriente.

Esta corresponde a la quinta publicación de archivos relacionados con UAP durante este año, luego de una orden ejecutiva de Donald Trump orientada a hacer públicos más antecedentes sobre estos fenómenos.

Los secretos del Pentágono que alimentaron la creencia en los OVNIs y aliens en Estados Unidos. Foto: REUTERS.

Uno de los casos contenidos en la nueva entrega corresponde a un episodio registrado en septiembre de 2021 sobre el golfo de Omán.

Seis de los videos publicados muestran distintos ángulos del mismo encuentro, captado a partir de las pantallas de sensores de un avión militar utilizado por fuerzas de Operaciones Especiales durante un ejercicio de fuego real.

De acuerdo con un informe de inteligencia asociado a las imágenes, el personal reportó “aproximadamente 25 instancias de UAPs” durante el ejercicio.

Según los antecedentes recopilados, la oficina del Pentágono encargada de investigar este tipo de episodios no pudo determinar qué eran los objetos observados.

Relatos sobre objetos

La publicación también incluye ocho formularios de entrevistas a testigos elaborados por el FBI. Uno de ellos recoge el testimonio entregado en 2024 por un ex piloto militar sobre una serie de episodios observados a lo largo de varios años.

El hombre aseguró haber detectado desde 2023 extrañas luces durante distintos vuelos. Uno de ellos, entre Massachusetts e Irlanda, afirmó haber observado luces blancas a una altura que estimó en 50 mil pies o más, las cuales aumentaban progresivamente de intensidad antes de desaparecer. Posteriormente habría presenciado episodios similares alrededor de otras diez veces.

El mismo piloto relató al FBI un episodio ocurrido en 2002 mientras prestaba servicio en Afganistán.

De acuerdo con su testimonio, cerca de las 4.30 horas observó cómo las estrellas comenzaron a desaparecer sobre la base aérea de Bagram, como si un objeto de grandes dimensiones pasara frente a ellas.

Los nuevos archivos fueron incorporados al archivo público del Pentágono dedicado a los fenómenos anómalos no identificados, donde pueden ser revisados por el público. Según los antecedentes de la publicación, el organismo prevé continuar liberando documentos de manera progresiva.