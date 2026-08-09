SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque masivo ruso contra el sistema energético de Odesa deja 14 heridos y varios edificios residenciales dañados

    Desde Moscú confirmaron la ofensiva contra una central termoeléctrica y siete subestaciones eléctricas ucranianas, mientras que el gobernador regional, Oleh Kiper, detalló que 11 de los lesionados fueron hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque ruso a la región ucraniana de Odesa y su capital homónima. Foto: @UkrReview en X.

    El Ejército ruso lanzó este domingo un ataque masivo contra el sistema energético de la región ucraniana de Odesa, dejando hasta el momento 14 heridos e interrupción del suministro eléctrico casi total, lo que se ha ido resolviendo con el transcurso de las horas.

    En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó “un ataque aéreo combinado contra la central termoeléctrica de Odesa y siete subestaciones eléctricas”, las que detalló como Usatove, Tsentropolit, Artsikh, Novoodesskaya, Mayaki, Belgorod-Dnistrovskyi y Karolino-Bugaz.

    Por su parte, el gobernador de Odesa, Oleh Kiper, especificó que 11 de los 14 heridos fueron hospitalizados, uno de ellos en estado grave. Anteriormente, la administración regional había indicado que la mayoría de los lesionados presentaban heridas de metralla.

    De acuerdo al medio Kyiv Independent, las autoridades locales además dieron a conocer que en dos distritos de la capital homónima de la región varios edificios residenciales resultaron dañados o parcialmente destruidos, y los automóviles de sus habitantes fueron afectados por el fuego.

    La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, confirmó que la infraestructura energética fue atacada, lo que provocó cortes de luz en la ciudad e interrumpió el suministro de agua. DTEK prevé que el agua se restablezca a lo largo de la mañana y está trabajando en la reparación de la red eléctrica.

    “Los daños son graves y las reparaciones llevarán tiempo. Los trabajadores del sector energético de toda la región de Odesa están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico cuanto antes”, publicó DTEK en Telegram.

    Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció un “ataque brutal” que además dañó edificios residenciales y el puerto de Odesa.

    La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió del ataque momentos antes de que se escucharan explosiones en la ciudad y posteriormente se reportaron oleadas adicionales de bombardeos con misiles durante la noche.

    Más tarde, las Fuerzas Armadas ucranianas declararon que Rusia desplegó once misiles con “trayectoria balística” contra Odesa, junto con casi 100 drones, de los cuales el 72% fueron interceptados.

    Más sobre:RusiaUcraniaOdesaAtaqueSistema energéticoHeridosEdificios dañadosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Lo más leído

    1.
    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    Cazas F-16 interceptan dos aeronaves civiles que violaron espacio aéreo sobre club de golf donde estaba Trump

    2.
    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    3.
    Pentágono libera 41 nuevos archivos sobre ovnis: incluyen videos, entrevistas y fotografías

    Pentágono libera 41 nuevos archivos sobre ovnis: incluyen videos, entrevistas y fotografías

    4.
    EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

    EE.UU. intercepta más de 50 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán

    5.
    La izquierda del Partido Demócrata gana terreno de cara a los comicios de medio mandato

    La izquierda del Partido Demócrata gana terreno de cara a los comicios de medio mandato

    6.
    Olivia Maurel: “En la gestación subrogada, un niño puede tener hasta cinco progenitores”

    Olivia Maurel: “En la gestación subrogada, un niño puede tener hasta cinco progenitores”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast
    Chile

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario
    Negocios

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

    Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

    Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres