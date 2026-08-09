Ataque masivo ruso contra el sistema energético de Odesa deja 14 heridos y varios edificios residenciales dañados

Ataque ruso a la región ucraniana de Odesa y su capital homónima. Foto: @UkrReview en X.

El Ejército ruso lanzó este domingo un ataque masivo contra el sistema energético de la región ucraniana de Odesa, dejando hasta el momento 14 heridos e interrupción del suministro eléctrico casi total, lo que se ha ido resolviendo con el transcurso de las horas.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó “un ataque aéreo combinado contra la central termoeléctrica de Odesa y siete subestaciones eléctricas” , las que detalló como Usatove, Tsentropolit, Artsikh, Novoodesskaya, Mayaki, Belgorod-Dnistrovskyi y Karolino-Bugaz.

Por su parte, el gobernador de Odesa, Oleh Kiper, especificó que 11 de los 14 heridos fueron hospitalizados, uno de ellos en estado grave. Anteriormente, la administración regional había indicado que la mayoría de los lesionados presentaban heridas de metralla.

De acuerdo al medio Kyiv Independent, las autoridades locales además dieron a conocer que en dos distritos de la capital homónima de la región varios edificios residenciales resultaron dañados o parcialmente destruidos, y los automóviles de sus habitantes fueron afectados por el fuego.

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, confirmó que la infraestructura energética fue atacada, lo que provocó cortes de luz en la ciudad e interrumpió el suministro de agua. DTEK prevé que el agua se restablezca a lo largo de la mañana y está trabajando en la reparación de la red eléctrica.

“Los daños son graves y las reparaciones llevarán tiempo. Los trabajadores del sector energético de toda la región de Odesa están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico cuanto antes”, publicó DTEK en Telegram.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció un “ataque brutal” que además dañó edificios residenciales y el puerto de Odesa.

La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió del ataque momentos antes de que se escucharan explosiones en la ciudad y posteriormente se reportaron oleadas adicionales de bombardeos con misiles durante la noche.

Más tarde, las Fuerzas Armadas ucranianas declararon que Rusia desplegó once misiles con “trayectoria balística” contra Odesa, junto con casi 100 drones, de los cuales el 72% fueron interceptados.