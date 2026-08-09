Prisión preventiva para los tres adultos que protagonizaron encerrona frustrada a escolta de Luis Cordero

Los tres adultos detenidos por la encerrona frustrada contra el escolta del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero quedaron en prisión preventiva durante la audiencia de formalización realizada este domingo. El cuarto imputado, un adolescente de 14 años, deberá cumplir la medida cautelar de internación provisoria.

Según informó la Fiscalía Metropolitana Oriente, el tribunal estimó que la libertad de los cuatro imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación.

Los cuatro fueron detenidos durante la noche del sábado, luego de un intento de robo ocurrido en la intersección de Texas con Pasadena, en la comuna de Vitacura, donde se encontraba estacionado el vehículo asignado a la seguridad de Cordero.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de flagrancia Fernando Zeballos, el exministro había llegado al lugar aproximadamente 10 minutos antes del ataque, mientras su escolta, un funcionario de Carabineros, permanecía al interior del automóvil.

En ese momento, otro vehículo llegó hasta el sector con cuatro ocupantes. Tres de ellos descendieron y habrían intimidado al escolta con armas de fuego desde ambos costados, mientras el cuarto permaneció al volante.

El carabinero se identificó como policía y utilizó su arma de servicio para repeler el asalto, tras lo cual los sujetos huyeron.

Persecución terminó en Lo Espejo

Luego del intento de robo comenzó una persecución en la que participaron Carabineros y personal municipal.

Durante la huida, el vehículo en el que se trasladaban los sujetos ingresó a distintas autopistas y colisionó con un automóvil municipal y posteriormente con una camioneta particular.

El seguimiento terminó en la comuna de Lo Espejo, donde fueron detenidos sus cuatro ocupantes: tres adultos y un adolescente de 14 años. La Fiscalía informó que no hubo personas lesionadas producto del ataque y la posterior persecución.

Durante el procedimiento también fue recuperado un revólver marca Taurus, que mantenía un encargo por robo desde mayo de este año en San Bernardo. Según los antecedentes expuestos durante la formalización, el escolta habría observado dos armas de fuego durante el intento de asalto, aunque solo una fue encontrada.

Los imputados fueron formalizados por robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y receptación de arma de fuego.

Adolescente mantenía condena previa

Entre los antecedentes conocidos durante la audiencia se estableció que el adolescente de 14 años registraba una condena anterior por robo con intimidación, dictada el pasado 4 de mayo.

En esa causa había sido condenado a dos años de libertad asistida, sanción que debía encontrarse cumpliendo al momento de los hechos investigados este fin de semana.

La Fiscalía mantiene diligencias para determinar la dinámica completa del ataque, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. También se busca establecer si el vehículo vinculado a Cordero fue seguido previamente o si existen otros hechos relacionados con el intento de robo.